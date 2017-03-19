Гвардиола не изменит своему стилю против "Ливерпуля"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не откажется от своего атакующего футбола во время матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.

В минувшую среду "горожане" оформили вылет из Лиги Чемпионов, пропустив шесть мячей в двух матчах против "Монако", что стало следствием их бесшабашной игры в обороне.

Гвардиола признает, что его команда обязана лучше защищаться, однако это не повод ограничивать атакующую игру.

"Нет, я не изменю свой стиль в следующем матче. Мы просто должны больше стараться. Мы должны лучше обороняться. Когда мы создаем свои моменты, то соперникам приходится отсиживаться в обороне".

"В Монако наша проблема была в том, что в первом тайме мы не создавали моментов. Мы не можем играть, как мы играли там в первые 45 минут, и это является причиной нашего вылета. Но по сумме двух матчей я остался очень доволен".

"Большинство пропущенных нами голов случились после наших ошибок. Это часто происходит с нами в этом сезоне, и я надеюсь, что в следующем сезоне этого не будет", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. melwood-lfc 19.03.2017 08:18 # melwood-lfc
    давай очередную игру на встречных курсах
    ливеру это по душе

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  2. multazar 19.03.2017 08:15 # multazar
    надеюсь не тот "атакующий футбол", который был против монаки во втором матче. хотя у колбасы ни состава нет, ни игры как у монегасков, так что ситей будет в разы легче.

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  3. j-silver 19.03.2017 08:12 # j-silver
    Колбасные в этом матче не победят

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