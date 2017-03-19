Гвардиола не изменит своему стилю против "Ливерпуля"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не откажется от своего атакующего футбола во время матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.
В минувшую среду "горожане" оформили вылет из Лиги Чемпионов, пропустив шесть мячей в двух матчах против "Монако", что стало следствием их бесшабашной игры в обороне.
Гвардиола признает, что его команда обязана лучше защищаться, однако это не повод ограничивать атакующую игру.
"Нет, я не изменю свой стиль в следующем матче. Мы просто должны больше стараться. Мы должны лучше обороняться. Когда мы создаем свои моменты, то соперникам приходится отсиживаться в обороне".
"В Монако наша проблема была в том, что в первом тайме мы не создавали моментов. Мы не можем играть, как мы играли там в первые 45 минут, и это является причиной нашего вылета. Но по сумме двух матчей я остался очень доволен".
"Большинство пропущенных нами голов случились после наших ошибок. Это часто происходит с нами в этом сезоне, и я надеюсь, что в следующем сезоне этого не будет", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
19.03.2017 08:00
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Последние комментарии:
давай очередную игру на встречных курсах
ливеру это по душе
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надеюсь не тот "атакующий футбол", который был против монаки во втором матче. хотя у колбасы ни состава нет, ни игры как у монегасков, так что ситей будет в разы легче.
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Колбасные в этом матче не победят
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