Владельцы "Сити" хотят купить еще один клуб

Владельцы "Манчестер Сити" собираются расширить свою глобальную сеть футбольных клубов и теперь подыскивают актив для приобретения в Южной Америке.

Напомним, дочерней компании "горожан" The City Football Group также принадлежат "Нью-Йорк Сити" из Соединенных Штатов, "Мельбурн Сити" из Австралии и доля в японском "Йокогама Ф Маринос".



Своим следующим направлением для расширения владельцы "Сити" избрали Южную Америку. Как сообщает Daily Mail, в данный момент идет процесс поиска подходящего клуба. Рассматриваются различные варианты в различных национальных чемпионатах.



Также ходят слухи, что владельцы "Сити" обратили внимание на Китай, где стремительно растет интерес к футболу за счет огромных инвестиций. Не исключительно, что в обозримом будущем здесь у "горожан" тоже появится аффилированный клуб.