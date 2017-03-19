29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 19 марта тремя поединками завершится 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МИДЛСБРО — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 15:00 Онлайн-трансляция



К сожалению для Жозе Моуриньо, в этот уикенд он буден лишен возможности повидаться со своим другом и бывшим сотрудником по "Реалу" Айтором Каранкой, который на днях был уволен с поста главного тренера "Мидлсбро". Пока не определившись с заменой испанцу, "речники" примут дома "Манчестер Юнайтед", который к воскресенью опустился аж на седьмую позицию, но по потерянным очкам по-прежнему находится вровень с четвертым "Ливерпулем". В восьми последних встречах соперников в рамках чемпионата "красные дьяволы" ни разу не уступили, одержав пять побед.



Лазарет "Мидлсбро" покинули Бернардо Эспиноса и Руди Гестед. Даниэль Айала, Калум Чемберс и Джордж Френд вне игры.



Из-за травмы задней поверхности бедра этот матч пропустит полузащитник "Юнайтед" Поль Погба. Андер Эррера и Златан Ибрагимович дисквалифицированы. Люк Шоу, Дейли Блинд, Уэйн Руни и Антони Мартиаль под вопросом.



ТОТТЕНХЭМ — САУТГЕМПТОН 17:15



Во второй половине сезона "Тоттенхэм" принялся демонстрировать совершенно фантастическую игру дома, не просто штампуя одну победу за другой, а буквально сминая своих соперников — девять выигрышей подряд на "Уайт Харт Лэйн" в рамках Премьер-Лиги, что является новым клубным рекордом. Впрочем, на сей раз "шпоры" будут лишены своего главного бомбардира в лице Харри Кейна, тогда как "Саутгемптон" прибудет в Северный Лондон с Маноло Габбиадини, и тот в полном порядке, забив шесть голов в четырех матчах. В девяти последних встречах соперников в рамках чемпионата "святые" лишь раз одолели "шпор".



В ближайший месяц "Тоттенхэм" не сможет рассчитывать на Харри Кейна, который получил травму лодыжки. Мусса Дембеле залечил свою болячку, но Данни Роуз пока не готов вернуться на поле.



"Саутгемптон" избавлен от каких-либо кадровых проблем, за исключением давно отсутствующего Виргила Ван Дейка.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30 Онлайн-трансляция



На "Этихад" сойдутся две команды, которых отчаянно критикуют за безобразную игру в обороне и столь же отчаянно хвалят за яркий атакующий футбол. Что интересно, и Хосеп Гвардиола, и Юрген Клопп твердят, что не собираются менять свой стиль или искать план Б, если основной план не работает. Остается посмотреть, оправдает ли игра ожидания в плане зрелищности. "Манчестер Сити" проиграл пять из шести последних встреч с "Ливерпулем" в рамках Премьер-Лиги.



В старт "Сити" могут вернуться Николас Отаменди и Яя Туре. Илкай Гюндоган и Габриэль Жезус травмированы.



"Ливерпулю" предстоит оценить состояние Деяна Ловрена и Роберто Фирмино, но Джордан Хендерон и Даниэль Старридж в воскресенье точно не сыграют.