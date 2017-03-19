Антонио, вероятно, не поедет в сборную Англии

Вингер "Вест Хэма" Мичейл Антонио не сможет откликнуться на вызов в сборную Англии из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в матче Премьер-Лиги против "Лестера" в субботу.

26-летний Антонио отыграл все 90 минут матча, завершившегося домашним поражением "молотобойцев" со счетом 2:3, однако его тренер Славен Билич сомневается, что теперь Мичейл сможет помочь англичанам в поединках против Германии и Литвы.



"Похоже, что Мичейл не сможет поехать в сборную Англии. Он почувствовал некоторый дискомфорт. Он отыграл матч целиком, но медицинский штаб передал мне, что его задняя поверхность бедра в неважном состоянии. В то же время ему не пришлось прервать игру, поэтому посмотрим", — цитирует Билича BBC.



Добавим, что атакующая линия сборной Англии в предстоящих матчах также будет ослаблена отсутствием Харри Кейна, Даниэля Старриджа, Данни Уэлбека, Уэйна Руни и Тео Уолкотта.