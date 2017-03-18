Конте: "Для титула нужно набрать еще 21 очко"

Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что его команде необходимо выиграть семь из 10 оставшихся матчей, чтобы завоевать чемпионский титул Премьер-Лиги.

В субботу "синие" выцарапали три очка у "Стоука", увеличив свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 13 баллов. Конте надеется, что играющие в воскресенье преследователи тоже добьются побед и, тем самым, оставят "Челси" в тонусе. Сбавлять обороны пока рано, уверен Антонио.



"Нам нужно набрать еще 21 очко, чтобы выиграть титул. Остается 10 матчей. Сегодня мы одержали отличную победу, это хороший знак, но важно, чтобы команда сохранила эту самоотдачу и трудолюбие".



"В данный момент наш отрыв составляет 13 очков, но я бы хотел думать, что наши конкуренты выиграют завтра. Мы должны смотреть только на себя. Мы очень довольны. Мы должны быть готовы сражаться, как мы были готовы сегодня", — цитирует Конте BBC.