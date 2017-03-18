Эллардайс признает, что "Кристал Пэлас" будет сложно выкупить Сако

Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс признал, что его клубу придется совершить большие усилия, чтобы выкупить трансфер защитника Мамаду Сако у "Ливерпуля" в конце сезона.

Проведя первую половину этого сезона в резерве мерсисайдского клуба, в январе Сако перебрался на "Селхерст Парк", где, наконец, обрел долгожданную игровую практику.



В субботу 27-летний француз помог "орлам" одержать их третью кряду победу в Премьер-Лиге без единого пропущенного мяча и отдалиться от зоны вылета. Однако Эллардайс пока не знает, сможет ли "Пэлас" позволить себе постоянный трансфер Мамаду который в свое время обошелся "Ливерпулю" в 20 миллионов фунтов.



"Это потребует длительных переговоров в конце сезона при условии, мы останемся в Премьер-Лиге. В данный момент времени Мама выбрал "Кристал Пэлас", чтобы играть на уровне первой команды, и я думаю, он исключительно хорошо освоился у нас".



"Он предельно упорно трудился, чтобы привести себя в форму, ведь он не играл весь сезон. Но он показал, каким хорошим защитником является, а его техника работы с мячом превосходна", — цитирует Эллардайса Liverpool Echo.