Эллардайс признает, что "Кристал Пэлас" будет сложно выкупить Сако

Мамаду Сако Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс признал, что его клубу придется совершить большие усилия, чтобы выкупить трансфер защитника Мамаду Сако у "Ливерпуля" в конце сезона.

Проведя первую половину этого сезона в резерве мерсисайдского клуба, в январе Сако перебрался на "Селхерст Парк", где, наконец, обрел долгожданную игровую практику.

В субботу 27-летний француз помог "орлам" одержать их третью кряду победу в Премьер-Лиге без единого пропущенного мяча и отдалиться от зоны вылета. Однако Эллардайс пока не знает, сможет ли "Пэлас" позволить себе постоянный трансфер Мамаду который в свое время обошелся "Ливерпулю" в 20 миллионов фунтов.

"Это потребует длительных переговоров в конце сезона при условии, мы останемся в Премьер-Лиге. В данный момент времени Мама выбрал "Кристал Пэлас", чтобы играть на уровне первой команды, и я думаю, он исключительно хорошо освоился у нас".

"Он предельно упорно трудился, чтобы привести себя в форму, ведь он не играл весь сезон. Но он показал, каким хорошим защитником является, а его техника работы с мячом превосходна", — цитирует Эллардайса Liverpool Echo.


Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, Сако, Эллардайс

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2017 21:05

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  1. sausage 18.03.2017 21:36 # sausage
    На месте КП даже и не парился, а заплатил бы эти деньги. Реально классный защитник. Но лучше бы Клопп опомнился и не стал бы вместо него закупать всякую поебень ниже среднего.

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  2. blackdreamer 18.03.2017 21:13 # blackdreamer
    клоп простит нигера
    он реальный топ из всех

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