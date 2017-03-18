"Челси" выгрыз победу против "Стоука"

Гол Гари Кэхилла на 87-й минуте позволил "Челси" вырвать победу 1:2 в выездном матче против "Стоука" и уйти в отрыв от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге уже на 13 очков.

После безголевого матча в гостях у "Манчестер Сити" в стартовый состав "гончаров" вернулся оправившийся после болезни Марко Арнаутович, заменив Маме Бирама Диуфа.



"Синие" недосчитались Эдена Азара, вместо которого вышел Педро. Цеск Фабрегас остался на лавке, а Джон Терри даже не попал в запас.



Первый же опасный момент в матче обернулся голом. На 13-й минуте Виллиан, исполняя штрафной с левого фланга, закрутил мяч в ближний угол ворот, что стало сюрпризом для голкипера хозяев Ли Гранта — 0:1.



"Челси" полностью доминировал над своим соперником, который даже не помышлял об атаках. Гости же могли развить свое преимущество, но удар Виктора Мосеса был заблокирован, а с выстрелом Маркоса Алонсо справился Грант.



А спустя полчаса игра резко поменялось. После розыгрыша углового защитник "Стоука" Бруно Мартинс Инди головой отправил мяч в ворота Тибо Куртуа, но гол не был засчитан из-за офсайда.



Прошло еще семь минут, и Гари Кэхилл сфолил в своей штрафной на Джонатане Уолтерсе при подаче стандарта, и рефери Энтони Тэйлор назначил пенальти. Сам же Уолтерс и реализовал 11-метровый — 1:1.



Во втором тайме игра стала более закрытой, а моменты перестали возникать. "Гончары" приспособились к стилю соперника и сами пытались отвечать. "Челси" был по-прежнему лучше, но недостаточно для еще одного гола.



На 66-й минуте Алонсо ударом со штрафного сотряс перекладину ворот Гранта. Затем игра вновь взяла паузу и ускорилась лишь в концовке.



Развязка наступила на 87-й минуте, когда Эрик Питерс остановил удар Давида Луиса головой, но мяч не выбил, а лишь сделал роскошный подарок Кэхиллу, который исправился за пенальти, расстреляв ворота Гранта — 1:2.



Этот выезд получился весьма непростым для лидера Премьер-Лиги. "Стоук" достойно сражался и имел свои моменты, однако "Челси" в очередной раз продемонстрировал свое превосходство в классе и сделал еще один шаг к титулу.



"Стоук" — "Челси". Отчет о матче