"Челси" выгрыз победу против "Стоука"
Гол Гари Кэхилла на 87-й минуте позволил "Челси" вырвать победу 1:2 в выездном матче против "Стоука" и уйти в отрыв от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге уже на 13 очков.
После безголевого матча в гостях у "Манчестер Сити" в стартовый состав "гончаров" вернулся оправившийся после болезни Марко Арнаутович, заменив Маме Бирама Диуфа.
"Синие" недосчитались Эдена Азара, вместо которого вышел Педро. Цеск Фабрегас остался на лавке, а Джон Терри даже не попал в запас.
Первый же опасный момент в матче обернулся голом. На 13-й минуте Виллиан, исполняя штрафной с левого фланга, закрутил мяч в ближний угол ворот, что стало сюрпризом для голкипера хозяев Ли Гранта — 0:1.
"Челси" полностью доминировал над своим соперником, который даже не помышлял об атаках. Гости же могли развить свое преимущество, но удар Виктора Мосеса был заблокирован, а с выстрелом Маркоса Алонсо справился Грант.
А спустя полчаса игра резко поменялось. После розыгрыша углового защитник "Стоука" Бруно Мартинс Инди головой отправил мяч в ворота Тибо Куртуа, но гол не был засчитан из-за офсайда.
Прошло еще семь минут, и Гари Кэхилл сфолил в своей штрафной на Джонатане Уолтерсе при подаче стандарта, и рефери Энтони Тэйлор назначил пенальти. Сам же Уолтерс и реализовал 11-метровый — 1:1.
Во втором тайме игра стала более закрытой, а моменты перестали возникать. "Гончары" приспособились к стилю соперника и сами пытались отвечать. "Челси" был по-прежнему лучше, но недостаточно для еще одного гола.
На 66-й минуте Алонсо ударом со штрафного сотряс перекладину ворот Гранта. Затем игра вновь взяла паузу и ускорилась лишь в концовке.
Развязка наступила на 87-й минуте, когда Эрик Питерс остановил удар Давида Луиса головой, но мяч не выбил, а лишь сделал роскошный подарок Кэхиллу, который исправился за пенальти, расстреляв ворота Гранта — 1:2.
Этот выезд получился весьма непростым для лидера Премьер-Лиги. "Стоук" достойно сражался и имел свои моменты, однако "Челси" в очередной раз продемонстрировал свое превосходство в классе и сделал еще один шаг к титулу.
"Стоук" — "Челси". Отчет о матче
18.03.2017 20:00
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Последние комментарии:
пенсы топово вырывают победы вот в таких тяжелых матчах. вот этим они и отличаются от остальных лахеров. потому они и станут чемпионами
(ответить)
с победой фанов челси
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МУЖИКИ!
(ответить)
Сахо топарик. 3 матч подряд клинщит.
Клопп, вытрись бля.
С победой пинсав, хоть и не заслужили.
Радует что ЛиФаКа завтра не опустится с 4 места))
7 26 49
(ответить)
Одна из лучших команд в истории АПЛ.
(ответить)
че тут сказать? Победа заслужена в силу того, что судья подарил стоуку пеналь. Но получается отскок, и это только в "радость" хэйтэрам.
По матчу...после мю были ватные какие-то, еще и без азара, да фабр не был в старте...креатива было ноль. Коста заебал, вот просто заебал. Алонсо " на уровне".
Кихил уже который раз от своих косяков отскакивает...пусть там пенка и надумана...
(ответить)
Лофтус-Чик хорош! До последнего бежал и заработал угловой с которого забили гол. Нужно его чаще заигрывать.
(ответить)
1 Челси 28 69
7 Манчестер Юнайтед 26 49
кек
(ответить)
с победой чтоли,кехил топ пздц
(ответить)
а тем временем 7 26 49
(ответить)
7 26 49
(ответить)
грызуны ебаные
(ответить)
Адекватов с победой!
Но, блл, след.сезон в ЛЧ чемпион англии похоже зашкварится((((
Не будем о плохом.
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пенсы чемпы, гг вон из европы, скум седьмой, колбаса в четверке
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Те кто не верил в победу щелсей и выебывался в перерыве, сосите, мрази, сосите и причмокивайте. Хуесосы всех мастей, если нихуя в футболе не понимаете, то изучайте процессы, улучшайте понимание сути игры, чтобы не глотать куи как вы это сейчас делаете.
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Какое удовольствие выиграть у этих костоломов, еще и красная карточка в подарок.
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Как же я рад, что стоук обоссан. Клуб бездарей-дровосеков, игроки которого даже по мячу толком ударить не могут, зато по ногам лупить мастера. Желаю им вылета в чемпионшип.
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С победой!!!
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скумов обоссали
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Коста - убожество
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