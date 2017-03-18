"Челси" выгрыз победу против "Стоука"

Гари Кэхилл Гол Гари Кэхилла на 87-й минуте позволил "Челси" вырвать победу 1:2 в выездном матче против "Стоука" и уйти в отрыв от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге уже на 13 очков.

После безголевого матча в гостях у "Манчестер Сити" в стартовый состав "гончаров" вернулся оправившийся после болезни Марко Арнаутович, заменив Маме Бирама Диуфа.

"Синие" недосчитались Эдена Азара, вместо которого вышел Педро. Цеск Фабрегас остался на лавке, а Джон Терри даже не попал в запас.

Первый же опасный момент в матче обернулся голом. На 13-й минуте Виллиан, исполняя штрафной с левого фланга, закрутил мяч в ближний угол ворот, что стало сюрпризом для голкипера хозяев Ли Гранта — 0:1.

"Челси" полностью доминировал над своим соперником, который даже не помышлял об атаках. Гости же могли развить свое преимущество, но удар Виктора Мосеса был заблокирован, а с выстрелом Маркоса Алонсо справился Грант.

А спустя полчаса игра резко поменялось. После розыгрыша углового защитник "Стоука" Бруно Мартинс Инди головой отправил мяч в ворота Тибо Куртуа, но гол не был засчитан из-за офсайда.

Прошло еще семь минут, и Гари Кэхилл сфолил в своей штрафной на Джонатане Уолтерсе при подаче стандарта, и рефери Энтони Тэйлор назначил пенальти. Сам же Уолтерс и реализовал 11-метровый — 1:1.

Во втором тайме игра стала более закрытой, а моменты перестали возникать. "Гончары" приспособились к стилю соперника и сами пытались отвечать. "Челси" был по-прежнему лучше, но недостаточно для еще одного гола.

На 66-й минуте Алонсо ударом со штрафного сотряс перекладину ворот Гранта. Затем игра вновь взяла паузу и ускорилась лишь в концовке.

Развязка наступила на 87-й минуте, когда Эрик Питерс остановил удар Давида Луиса головой, но мяч не выбил, а лишь сделал роскошный подарок Кэхиллу, который исправился за пенальти, расстреляв ворота Гранта — 1:2.

Этот выезд получился весьма непростым для лидера Премьер-Лиги. "Стоук" достойно сражался и имел свои моменты, однако "Челси" в очередной раз продемонстрировал свое превосходство в классе и сделал еще один шаг к титулу.

"Стоук" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Стоук, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 18.03.2017 20:06 # j-silver
    пенсы топово вырывают победы вот в таких тяжелых матчах. вот этим они и отличаются от остальных лахеров. потому они и станут чемпионами

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  2. van-der-slav 18.03.2017 20:05 # van-der-slav
    с победой фанов челси

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  3. fc-zenit 18.03.2017 20:05 # fc-zenit
    МУЖИКИ!

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  4. pistolero-lfc 18.03.2017 20:04 # pistolero-lfc
    Сахо топарик. 3 матч подряд клинщит.
    Клопп, вытрись бля.
    С победой пинсав, хоть и не заслужили.
    Радует что ЛиФаКа завтра не опустится с 4 места))

    7 26 49

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  5. reeker 18.03.2017 20:04 # reeker
    Одна из лучших команд в истории АПЛ.

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  6. thegodfather 18.03.2017 20:04 # thegodfather
    че тут сказать? Победа заслужена в силу того, что судья подарил стоуку пеналь. Но получается отскок, и это только в "радость" хэйтэрам.
    По матчу...после мю были ватные какие-то, еще и без азара, да фабр не был в старте...креатива было ноль. Коста заебал, вот просто заебал. Алонсо " на уровне".
    Кихил уже который раз от своих косяков отскакивает...пусть там пенка и надумана...

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  7. chebrec 18.03.2017 20:04 # chebrec
    Лофтус-Чик хорош! До последнего бежал и заработал угловой с которого забили гол. Нужно его чаще заигрывать.

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  8. shmit 18.03.2017 20:04 # shmit
    1 Челси 28 69


    7 Манчестер Юнайтед 26 49

    кек

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  9. sher-liverpool 18.03.2017 20:04 # sher-liverpool
    с победой чтоли,кехил топ пздц

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  10. qess 18.03.2017 20:03 # qess
    а тем временем 7 26 49

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  11. budun 18.03.2017 20:03 # budun
    7 26 49

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  12. hammersmith 18.03.2017 20:03 # hammersmith
    грызуны ебаные

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  13. redredred 18.03.2017 20:03 # redredred
    Адекватов с победой!
    Но, блл, след.сезон в ЛЧ чемпион англии похоже зашкварится((((
    Не будем о плохом.

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  14. berloga777 18.03.2017 20:03 # berloga777
    пенсы чемпы, гг вон из европы, скум седьмой, колбаса в четверке

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  15. watch-the-throne 18.03.2017 20:03 # watch-the-throne
    Те кто не верил в победу щелсей и выебывался в перерыве, сосите, мрази, сосите и причмокивайте. Хуесосы всех мастей, если нихуя в футболе не понимаете, то изучайте процессы, улучшайте понимание сути игры, чтобы не глотать куи как вы это сейчас делаете.

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  16. infamous 18.03.2017 20:03 # infamous
    Какое удовольствие выиграть у этих костоломов, еще и красная карточка в подарок.

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  17. chebrec 18.03.2017 20:02 # chebrec
    Как же я рад, что стоук обоссан. Клуб бездарей-дровосеков, игроки которого даже по мячу толком ударить не могут, зато по ногам лупить мастера. Желаю им вылета в чемпионшип.

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  18. admet 18.03.2017 20:02 # admet
    С победой!!!

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  19. manchester-money 18.03.2017 20:02 # manchester-money
    скумов обоссали

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  20. wmrpkvhzeflbrmo 18.03.2017 20:02 # wmrpkvhzeflbrmo
    Коста - убожество

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