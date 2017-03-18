"Арсенал" потерял с травмами Чеха и Санчеса

Субботний выезд к "Вест Бромвичу" обернулся для "Арсенала" не только потерей трех очков, но и травмами голкипера Петра Чеха с нападающим Алексисом Санчесом.

Напомним, в субботу "канониры" потерпели поражение на "Хоторнс" со счетом 3:1. По ходу матча главному тренеру Арсену Венгеру пришлось сделать две вынужденных замены, сняв Чеха с игры еще до перерыва и Санчеса — во втором тайме.



"Мы потеряли Петра Чеха из-за проблем с икроножной мышцей, а после этого мы потеряли и Санчеса".



"Алексис получил повреждение в столкновении еще в первом тайме. Это был жесткий стык. Его лодыжка в ужасном состоянии. Он не должен был играть во втором тайме, но он настоял и сказал, что хочет выйти на поле".



В первом тайме он был тем, кто создавал моменты и опасные ситуации, и вы могли видеть, что во втором тайме он не был собой. В конце концов мы заменили его, но он вообще не должен был играть", — цитирует Венгера Evening Standard.



Добавим, что перед самым матчем также стало известно о еще одной потере "Арсенала" — на последней тренировке полузащитник Месут Озил получил травму задней поверхности бедра. Венгеру остается надеяться, что за время международного перерыва его игроки успеют поправить свое здоровье.