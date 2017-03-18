"Арсенал" потерял с травмами Чеха и Санчеса
Субботний выезд к "Вест Бромвичу" обернулся для "Арсенала" не только потерей трех очков, но и травмами голкипера Петра Чеха с нападающим Алексисом Санчесом.
Напомним, в субботу "канониры" потерпели поражение на "Хоторнс" со счетом 3:1. По ходу матча главному тренеру Арсену Венгеру пришлось сделать две вынужденных замены, сняв Чеха с игры еще до перерыва и Санчеса — во втором тайме.
"Мы потеряли Петра Чеха из-за проблем с икроножной мышцей, а после этого мы потеряли и Санчеса".
"Алексис получил повреждение в столкновении еще в первом тайме. Это был жесткий стык. Его лодыжка в ужасном состоянии. Он не должен был играть во втором тайме, но он настоял и сказал, что хочет выйти на поле".
В первом тайме он был тем, кто создавал моменты и опасные ситуации, и вы могли видеть, что во втором тайме он не был собой. В конце концов мы заменили его, но он вообще не должен был играть", — цитирует Венгера Evening Standard.
Добавим, что перед самым матчем также стало известно о еще одной потере "Арсенала" — на последней тренировке полузащитник Месут Озил получил травму задней поверхности бедра. Венгеру остается надеяться, что за время международного перерыва его игроки успеют поправить свое здоровье.
18.03.2017 19:25
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Последние комментарии:
крепитесь ребята.
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все как обычно - из года в года Арсенал проваливает середину сезона.
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Что у них на тренировках происходит, если игроки постоянно травмируются.
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санчес хоть поржет спокойно теперь
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