"Арсенал" потерял с травмами Чеха и Санчеса

Алексис Санчес Субботний выезд к "Вест Бромвичу" обернулся для "Арсенала" не только потерей трех очков, но и травмами голкипера Петра Чеха с нападающим Алексисом Санчесом.

Напомним, в субботу "канониры" потерпели поражение на "Хоторнс" со счетом 3:1. По ходу матча главному тренеру Арсену Венгеру пришлось сделать две вынужденных замены, сняв Чеха с игры еще до перерыва и Санчеса — во втором тайме.

"Мы потеряли Петра Чеха из-за проблем с икроножной мышцей, а после этого мы потеряли и Санчеса".

"Алексис получил повреждение в столкновении еще в первом тайме. Это был жесткий стык. Его лодыжка в ужасном состоянии. Он не должен был играть во втором тайме, но он настоял и сказал, что хочет выйти на поле".

В первом тайме он был тем, кто создавал моменты и опасные ситуации, и вы могли видеть, что во втором тайме он не был собой. В конце концов мы заменили его, но он вообще не должен был играть", — цитирует Венгера Evening Standard.

Добавим, что перед самым матчем также стало известно о еще одной потере "Арсенала" — на последней тренировке полузащитник Месут Озил получил травму задней поверхности бедра. Венгеру остается надеяться, что за время международного перерыва его игроки успеют поправить свое здоровье.


Метки Арсенал, Санчес, травмы, Чех

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2017 19:25

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  1. chebrec 18.03.2017 19:58 # chebrec
    крепитесь ребята.

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  2. liverpool888 18.03.2017 19:35 # liverpool888
    все как обычно - из года в года Арсенал проваливает середину сезона.

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  3. vladvlad123 18.03.2017 19:35 # vladvlad123
    Что у них на тренировках происходит, если игроки постоянно травмируются.

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  4. hammersmith 18.03.2017 19:31 # hammersmith
    санчес хоть поржет спокойно теперь

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