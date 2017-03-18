Венгер принял решение относительно своего будущего

Арсен Венгер После поражения 3:1 от "Вест Бромвича" главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что, наконец, принял решение относительно своего будущего.

Поражение на "Хоторнс" не только отдалило "канониров" от топ-4 Премьер-Лиги, но также усилило и без того огромное давление на самого Венгера, чей контракт по-прежнему истекает в конце сезона. И вот теперь Арсен готовится снять неопределенность относительно будущего.

"Не волнуйтесь, я уже знаю, что будет с моим будущим. Скоро и вы узнаете. Как скоро? Очень скоро".

"Вы узнаете. Сегодня я не беспокоюсь насчет этого. Мы переживаем уникально плохой период, который прежде не случался за 20 лет моей работы здесь. Для меня это гораздо важнее, чем мое будущее".

"Я знаю, что буду делать. Сказал ли я уже кому-нибудь об этом? Нет, нет, нет", — цитирует Венгера Evening Standard.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2017 18:30

Количество просмотров Просмотров: 6127

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Последние комментарии:




  1. melwood-lfc 18.03.2017 20:00 # melwood-lfc
    дадут денег много и будет состав лепить для апл

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  2. chelsealondon 18.03.2017 19:58 # chelsealondon
    Новый контракт...все норм..

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  3. mu-fc 18.03.2017 19:58 # mu-fc
    Продлит контракт ещё на 5 лет

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  4. stepalex 18.03.2017 19:56 # stepalex
    внегре никуда и никогда просто так не уйдет. в следующем сезоне посмотрим на арсенал без санчеза или без венгера. что-то должно измениться.

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  5. hachidlo 18.03.2017 19:43 # hachidlo
    А как же сексапильный футбол?

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  6. rav-07 18.03.2017 19:43 # rav-07
    #ВнегреПодпишиКонтракт

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  7. vladvlad123 18.03.2017 19:20 # vladvlad123
    Решил остаться ещё на пять лет.

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  8. kos9k 18.03.2017 19:05 # kos9k
    неужели покерята думают, что после ухода венгера асенал начнет оформлять кубки? сука, да это на уровне ухода афа из мю, ждет такой же пи3дец

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  9. slash-lfc 18.03.2017 18:57 # slash-lfc
    #Сеня живи

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  10. fc-zenit 18.03.2017 18:56 # fc-zenit
    Я тоже знаю. Продлит контракт и останется.

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  11. mancunia-planet 18.03.2017 18:54 # mancunia-planet
    в мансыте

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  12. fanstevengerrard 18.03.2017 18:53 # fanstevengerrard
    Оставайся)

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  13. suarezov 18.03.2017 18:42 # suarezov
    Реально зб уже, неужели он не думают что своими понтами он только вредит Арсеналу

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  14. jesus33 18.03.2017 18:38 # jesus33
    В chelsea пойдёт наверное, а то у них сейчас вообще слабый тренеришка.

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  15. hammersmith 18.03.2017 18:32 # hammersmith
    остается в арсе еще на 44 года

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