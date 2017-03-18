Венгер принял решение относительно своего будущего

После поражения 3:1 от "Вест Бромвича" главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что, наконец, принял решение относительно своего будущего.

Поражение на "Хоторнс" не только отдалило "канониров" от топ-4 Премьер-Лиги, но также усилило и без того огромное давление на самого Венгера, чей контракт по-прежнему истекает в конце сезона. И вот теперь Арсен готовится снять неопределенность относительно будущего.



"Не волнуйтесь, я уже знаю, что будет с моим будущим. Скоро и вы узнаете. Как скоро? Очень скоро".



"Вы узнаете. Сегодня я не беспокоюсь насчет этого. Мы переживаем уникально плохой период, который прежде не случался за 20 лет моей работы здесь. Для меня это гораздо важнее, чем мое будущее".



"Я знаю, что буду делать. Сказал ли я уже кому-нибудь об этом? Нет, нет, нет", — цитирует Венгера Evening Standard.