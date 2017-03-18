"Арсенал" проиграл в гостях у "Вест Бромвича"

Крейг Доусон Впервые за все время работы Арсена Венгера в клубе "Арсенал" потерпел четыре поражения в пяти матчах Премьер-Лиги, на сей раз оставив три очка на поле "Вест Бромвича" (3:1).

Относительно сокрушительного поражения от "Эвертона" в стартовом составе "дроздов" появились Крис Брант и Саломон Рондон, заменив Клаудио Якоба и Хэла Робсон-Кану.

Место в атакующем три "канониров" получил Данни Уэлбек. Он и Начо Монреаль заменили Оливье Жиру и Кирана Гиббса. Месут Озил в заявку не попал из-за травмы задней поверхности бедра.

Уже в самом начале матча хозяева пару раз добрались до ворот Петра Чеха, а на 12-й минуте и вовсе открыли счет. Крейг Доусон ворвался в гущу игроков при подаче углового, и, высоко выпрыгнув, головой опустил мяч в сетку — 1:0.

Впрочем, ответ "Арсенала" последовал незамедлительно. Защитники "Вест Бромвича" совершенно прозевали Алексиса Санчеса, который спокойно принял передачу Гранита Джаки на левом краю штрафной, подработал мяч и пробил меж двух защитников — 1:1.

Сравняв счет, гости полностью лишили соперника мяча, но атаковали без завершения — без ударов. В то же время "дроздам" изредка удавались стремительные вылазки.

На 33-й минуте Аарон Рэмси хорошо развернулся в штрафной и нанес удар низом, однако Бен Фостер по-настоящему выручил свою команду, а его партнеры не позволили сыграть на добивании.

На удар Рэмси "Вест Бромвич" ответил попыткой пробить Даррена Флетчера. Чех справился, но ценой травмы. Петр был вынужден покинуть поле, уступив свое место в воротах Давиду Оспине, после чего темп резко упал, и в концовке тайма ничего интересного уже не произошло.

Во втором тайме "канониры" вновь принялись уверенно контролировать мяч, а на 56-й минуте едва появившийся на замену Робсон-Кану своим вторым касанием в матче повторно вывел хозяев вперед. Оспина неудачно сыграл на выходе, выбив снаряд прямо на Хэла, и тот незамедлительно поразил пустые ворота — 2:1.

"Арсенал" был вынужден рисковать и на 65-й минуте едва не сравнял счет — Уэлбек головой пробил в перекладину. Однако тут же "Вест Бромвич" провел свою атаку, и Робсон-Кану не реализовал выход один на один с Оспиной.

Игра шла практически без центра поля, и в конце концов чаша весов качнулась в сторону "дроздов". На 75-й минуте Доусон как под копирку в ситуации с первым голом высоко выпрыгнул при подаче углового и головой вколотил мяч под перекладину — 3:1.

Концовка матча прошла неторопливо. "Арсенал" не перестал атаковать, но делал этот вяло и без особой надежды.

"Арсенал" допустил очередную осечку и теперь даже по потерянным очкам находится вне топ-4. Арсену Венгеру пока удается стабилизировать ситуацию. "Канониры" были на удивление плохи против соперника, который уже решил все свои турнирные задачи на сезон.

"Вест Бромвич" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вест Бромвич, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2017 17:30

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 18.03.2017 17:58 # pistolero-lfc
    Ахаха Чердак Топ!))

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  2. manchester-money 18.03.2017 17:58 # manchester-money
    О, чердак, збс

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  3. slash-lfc 18.03.2017 17:57 # slash-lfc
    Ооо, Чердак. Еее

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  4. ssa 18.03.2017 17:55 # ssa
    ладно, куй с вами, гляну гончаров с пенсами и спать)

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  5. element-ekb 18.03.2017 17:54 # element-ekb
    Ну вот всё и закончилось. Венгер озил санчес и балерин.

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  6. ars-kaba 18.03.2017 17:51 # ars-kaba
    Венгер-это уже прошлое Арсенала. Плохое или хорошее каждый сам решит. Я думаю что пока Венгер во время строительства Эмирейтса экономил деньги для Кроэнке, он деградировал как тренер. Он освоил курсы экономиста, но не стал топ-тренером. Принося прибыль, экономя затраты на состав-он получал полную поддержку руководства клуба. Современный футбол развивается и меняются-а Венгер к сожалению не меняется. Пора прощаться месье Неудачник номер один!

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  7. ian 18.03.2017 17:51 # ian
    Азар лентяй, не может отбегать сезон нормально. Помнится, в прошлом году фанаты негодовали, когда Азар решил отдохнуть, выписав себе больничные.
    Физически не готов к нагрузкам, это ещё в ЛЧ не играли.

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  8. mcfaden 18.03.2017 17:50 # mcfaden
    Е*аный стыд

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  9. wolfsmensch 18.03.2017 17:50 # wolfsmensch
    что глядеть то: Эве-Халл или Стоук-Челси?! или совсем радикальный вариант: КП-Уотфорд?

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  10. shearer1 18.03.2017 17:49 # shearer1
    Щака, Мустафа, Эль-Нэни8 Озил... Скоро Шакири и Гюндогана купят и будет сборная...

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  11. wolfsmensch 18.03.2017 17:49 # wolfsmensch
    Арсеналу не помешало бы очищение чемпионшипом

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  12. pistolero-lfc 18.03.2017 17:48 # pistolero-lfc
    Аснл в кризисе.
    Сеню уволить.
    Оборону продать к чертям нахер, за исключением Кошельны и Гиппса
    Все эти Эльнени Кокилены Джаки не серьезны и не достаточно хороши для Аснла и команды из топ-4.
    Озиль Санчез Окслейд пошли нах уй твари неблагодарные.

    Венгер топ, но ты устал. Возьми отпуск и наслаждайся жизнью в курортах Куршавеля, Мерибеля и Шамони.
    Или наслаждайся видами на Лазерных берегах.

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  13. irbis85 18.03.2017 17:47 # irbis85
    если честно уже как-то пох*й на чемпионат, один хрен челси уже никто не догонит, место в 4? зачем? чтоб опять кучу сил тратить на матчи среди недели и затем вылететь 1/8? если мозгов зватит у руководства, то пойдут стопами челси, финишировать надо вне еврокубков, и начинать следующий сезон настроившись на титул. Бороться сразу за все трофеи сейчас просто нереально, тем более в англии

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  14. scholes22 18.03.2017 17:46 # scholes22
    Просто оставлю это здесь, типичный вид ... ))
    https://pp.userapi.com/c638318/v638318015/29eeb/ztJLUCGD0Q4.jpg

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  15. alexminck 18.03.2017 17:45 # alexminck
    бл впервые за лет 7-8 смотрю рфпл
    сраптак гооолл

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  16. tzar 18.03.2017 17:45 # tzar
    И все смеются, кекают, лолируют.. писцец как смешно, одна команда проиграла другой, не более того, чего здесь смешного,тем более в АПЛ это никого не обходит стороной, кучка дегродантов, поражаюсь вам.

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  17. akado 18.03.2017 17:44 # akado
    Вест Бром в сезоне никого не обыгрывал выше себя, а тут Арсик.. действительно не достойны места в четверке, только позорят АПЛ в ЛЧ. Венгре - аут

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  18. ssa 18.03.2017 17:44 # ssa
    6ля, перепил пивандрия. пойду под атлетик-реал засыпать, тяжко у пк сидеть стало.
    всем хорошего вечера, гончарам 3 очка в копилку!

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  19. stepan-jam-boss 18.03.2017 17:43 # stepan-jam-boss
    Правильно все таки мюшники Азара по ногам херачили. Вон травмировался черт

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  20. sisyazavr 18.03.2017 17:43 # sisyazavr
    Днища eбаные.

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