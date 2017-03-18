"Арсенал" проиграл в гостях у "Вест Бромвича"

Впервые за все время работы Арсена Венгера в клубе "Арсенал" потерпел четыре поражения в пяти матчах Премьер-Лиги, на сей раз оставив три очка на поле "Вест Бромвича" (3:1).

Относительно сокрушительного поражения от "Эвертона" в стартовом составе "дроздов" появились Крис Брант и Саломон Рондон, заменив Клаудио Якоба и Хэла Робсон-Кану.



Место в атакующем три "канониров" получил Данни Уэлбек. Он и Начо Монреаль заменили Оливье Жиру и Кирана Гиббса. Месут Озил в заявку не попал из-за травмы задней поверхности бедра.



Уже в самом начале матча хозяева пару раз добрались до ворот Петра Чеха, а на 12-й минуте и вовсе открыли счет. Крейг Доусон ворвался в гущу игроков при подаче углового, и, высоко выпрыгнув, головой опустил мяч в сетку — 1:0.



Впрочем, ответ "Арсенала" последовал незамедлительно. Защитники "Вест Бромвича" совершенно прозевали Алексиса Санчеса, который спокойно принял передачу Гранита Джаки на левом краю штрафной, подработал мяч и пробил меж двух защитников — 1:1.



Сравняв счет, гости полностью лишили соперника мяча, но атаковали без завершения — без ударов. В то же время "дроздам" изредка удавались стремительные вылазки.



На 33-й минуте Аарон Рэмси хорошо развернулся в штрафной и нанес удар низом, однако Бен Фостер по-настоящему выручил свою команду, а его партнеры не позволили сыграть на добивании.



На удар Рэмси "Вест Бромвич" ответил попыткой пробить Даррена Флетчера. Чех справился, но ценой травмы. Петр был вынужден покинуть поле, уступив свое место в воротах Давиду Оспине, после чего темп резко упал, и в концовке тайма ничего интересного уже не произошло.



Во втором тайме "канониры" вновь принялись уверенно контролировать мяч, а на 56-й минуте едва появившийся на замену Робсон-Кану своим вторым касанием в матче повторно вывел хозяев вперед. Оспина неудачно сыграл на выходе, выбив снаряд прямо на Хэла, и тот незамедлительно поразил пустые ворота — 2:1.



"Арсенал" был вынужден рисковать и на 65-й минуте едва не сравнял счет — Уэлбек головой пробил в перекладину. Однако тут же "Вест Бромвич" провел свою атаку, и Робсон-Кану не реализовал выход один на один с Оспиной.



Игра шла практически без центра поля, и в конце концов чаша весов качнулась в сторону "дроздов". На 75-й минуте Доусон как под копирку в ситуации с первым голом высоко выпрыгнул при подаче углового и головой вколотил мяч под перекладину — 3:1.



Концовка матча прошла неторопливо. "Арсенал" не перестал атаковать, но делал этот вяло и без особой надежды.



"Арсенал" допустил очередную осечку и теперь даже по потерянным очкам находится вне топ-4. Арсену Венгеру пока удается стабилизировать ситуацию. "Канониры" были на удивление плохи против соперника, который уже решил все свои турнирные задачи на сезон.



"Вест Бромвич" — "Арсенал". Отчет о матче