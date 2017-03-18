"Арсенал" проиграл в гостях у "Вест Бромвича"
Впервые за все время работы Арсена Венгера в клубе "Арсенал" потерпел четыре поражения в пяти матчах Премьер-Лиги, на сей раз оставив три очка на поле "Вест Бромвича" (3:1).
Относительно сокрушительного поражения от "Эвертона" в стартовом составе "дроздов" появились Крис Брант и Саломон Рондон, заменив Клаудио Якоба и Хэла Робсон-Кану.
Место в атакующем три "канониров" получил Данни Уэлбек. Он и Начо Монреаль заменили Оливье Жиру и Кирана Гиббса. Месут Озил в заявку не попал из-за травмы задней поверхности бедра.
Уже в самом начале матча хозяева пару раз добрались до ворот Петра Чеха, а на 12-й минуте и вовсе открыли счет. Крейг Доусон ворвался в гущу игроков при подаче углового, и, высоко выпрыгнув, головой опустил мяч в сетку — 1:0.
Впрочем, ответ "Арсенала" последовал незамедлительно. Защитники "Вест Бромвича" совершенно прозевали Алексиса Санчеса, который спокойно принял передачу Гранита Джаки на левом краю штрафной, подработал мяч и пробил меж двух защитников — 1:1.
Сравняв счет, гости полностью лишили соперника мяча, но атаковали без завершения — без ударов. В то же время "дроздам" изредка удавались стремительные вылазки.
На 33-й минуте Аарон Рэмси хорошо развернулся в штрафной и нанес удар низом, однако Бен Фостер по-настоящему выручил свою команду, а его партнеры не позволили сыграть на добивании.
На удар Рэмси "Вест Бромвич" ответил попыткой пробить Даррена Флетчера. Чех справился, но ценой травмы. Петр был вынужден покинуть поле, уступив свое место в воротах Давиду Оспине, после чего темп резко упал, и в концовке тайма ничего интересного уже не произошло.
Во втором тайме "канониры" вновь принялись уверенно контролировать мяч, а на 56-й минуте едва появившийся на замену Робсон-Кану своим вторым касанием в матче повторно вывел хозяев вперед. Оспина неудачно сыграл на выходе, выбив снаряд прямо на Хэла, и тот незамедлительно поразил пустые ворота — 2:1.
"Арсенал" был вынужден рисковать и на 65-й минуте едва не сравнял счет — Уэлбек головой пробил в перекладину. Однако тут же "Вест Бромвич" провел свою атаку, и Робсон-Кану не реализовал выход один на один с Оспиной.
Игра шла практически без центра поля, и в конце концов чаша весов качнулась в сторону "дроздов". На 75-й минуте Доусон как под копирку в ситуации с первым голом высоко выпрыгнул при подаче углового и головой вколотил мяч под перекладину — 3:1.
Концовка матча прошла неторопливо. "Арсенал" не перестал атаковать, но делал этот вяло и без особой надежды.
"Арсенал" допустил очередную осечку и теперь даже по потерянным очкам находится вне топ-4. Арсену Венгеру пока удается стабилизировать ситуацию. "Канониры" были на удивление плохи против соперника, который уже решил все свои турнирные задачи на сезон.
"Вест Бромвич" — "Арсенал". Отчет о матче
18.03.2017 17:30
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Последние комментарии:
Ахаха Чердак Топ!))
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О, чердак, збс
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Ооо, Чердак. Еее
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ладно, куй с вами, гляну гончаров с пенсами и спать)
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Ну вот всё и закончилось. Венгер озил санчес и балерин.
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Венгер-это уже прошлое Арсенала. Плохое или хорошее каждый сам решит. Я думаю что пока Венгер во время строительства Эмирейтса экономил деньги для Кроэнке, он деградировал как тренер. Он освоил курсы экономиста, но не стал топ-тренером. Принося прибыль, экономя затраты на состав-он получал полную поддержку руководства клуба. Современный футбол развивается и меняются-а Венгер к сожалению не меняется. Пора прощаться месье Неудачник номер один!
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Азар лентяй, не может отбегать сезон нормально. Помнится, в прошлом году фанаты негодовали, когда Азар решил отдохнуть, выписав себе больничные.
Физически не готов к нагрузкам, это ещё в ЛЧ не играли.
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Е*аный стыд
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что глядеть то: Эве-Халл или Стоук-Челси?! или совсем радикальный вариант: КП-Уотфорд?
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Щака, Мустафа, Эль-Нэни8 Озил... Скоро Шакири и Гюндогана купят и будет сборная...
(ответить)
Арсеналу не помешало бы очищение чемпионшипом
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Аснл в кризисе.
Сеню уволить.
Оборону продать к чертям нахер, за исключением Кошельны и Гиппса
Все эти Эльнени Кокилены Джаки не серьезны и не достаточно хороши для Аснла и команды из топ-4.
Озиль Санчез Окслейд пошли нах уй твари неблагодарные.
Венгер топ, но ты устал. Возьми отпуск и наслаждайся жизнью в курортах Куршавеля, Мерибеля и Шамони.
Или наслаждайся видами на Лазерных берегах.
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если честно уже как-то пох*й на чемпионат, один хрен челси уже никто не догонит, место в 4? зачем? чтоб опять кучу сил тратить на матчи среди недели и затем вылететь 1/8? если мозгов зватит у руководства, то пойдут стопами челси, финишировать надо вне еврокубков, и начинать следующий сезон настроившись на титул. Бороться сразу за все трофеи сейчас просто нереально, тем более в англии
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Просто оставлю это здесь, типичный вид ... ))
https://pp.userapi.com/c638318/v638318015/29eeb/ztJLUCGD0Q4.jpg
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бл впервые за лет 7-8 смотрю рфпл
сраптак гооолл
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И все смеются, кекают, лолируют.. писцец как смешно, одна команда проиграла другой, не более того, чего здесь смешного,тем более в АПЛ это никого не обходит стороной, кучка дегродантов, поражаюсь вам.
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Вест Бром в сезоне никого не обыгрывал выше себя, а тут Арсик.. действительно не достойны места в четверке, только позорят АПЛ в ЛЧ. Венгре - аут
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6ля, перепил пивандрия. пойду под атлетик-реал засыпать, тяжко у пк сидеть стало.
всем хорошего вечера, гончарам 3 очка в копилку!
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Правильно все таки мюшники Азара по ногам херачили. Вон травмировался черт
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Днища eбаные.
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