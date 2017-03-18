Депай: "Я был недостаточно хорош для Моуриньо"

Вингер "Лиона" Мемфис Депай заявил, что не держит обиды на "Манчестер Юнайтед", откуда он ушел в январе.

После нескольких месяцев пребывания на лавке в Манчестере, Депаю удалось вырваться во Францию, где он сразу же заиграл на высоком уровне и уже забил пять голов в 10 матчах. Однако Мемфис не обижается на главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуриньо и считает, что должен был уйти.



"Я не обижен на Моуриньо. Я делал то, что требовалось на тренировках. Конечно, я не понимаю его решений, но он был боссом. Я должен был соглашаться с этими решениями. Думаю, я был недостаточно хорош для него. Но это нормально, и здесь мне удается показывать свое мастерство".



"Я вернулся на топ-уровень, и мы посмотрим, как все сложится. Было ли сложно покинуть "Манчестер Юнайтед"? Совершенно нет. Я молод, и мне нужно играть".



"Когда я вспоминаю, когда последний раз играл все 90 минут до перехода сюда, то это было год назад. Это невероятно", — сообщил Депай beIN Sport.