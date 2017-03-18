Конте не беспокоит, что соперники сделали из Азара "мишень"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его не беспокоит пристальное внимание соперников к своей главной звезде - вингеру Эдену Азару.

За последние три сезона в Премьер-Лиге именно Азар является игроком, на котором чаще всего нарушают правила - 258 фолов. Некоторые тренеры вроде Жозе Моуриньо и вовсе устраивают облаву на Эдена, что произошло в матче Кубка Англии в понедельник.



По иронии судьбы, в свое время именно Моуриньо призывал арбитров тщательнее наблюдать за Азаром и защищать бельгийца от нападок соперника. У Конте иное мнение на этот счет: Эден может справиться с таким пристальным вниманием к своей персоне.



"Азар входит в категорию игроков, которых очень тяжело остановить. Именно по этой причине соперники пытаются остановить его проход всеми возможными способами".



"Если честно, меня не слишком беспокоит их манера игры, потому что Эден очень силен физически и способен выступать в Премьер-Лиге. Мне лишь кажется, что судьи должны уделять больше внимания этим фолам и настроить игроков на уважение друг к другу", - цитирует Конте BBC.