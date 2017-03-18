Клоппа беспокоит кризис в игре Коутиньо
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его беспокоит кризис в игре Филиппе Коутиньо, наступивший после травмы бразильца.
В 12-ти последних матчах бразилец отметился всего двумя результативными действиями за "Ливерпуль". Эта скромная статистика резко контрастирует со стартовой частью сезона, когда Коутиньо принял участие в 10 голах "красных" в 13 играх.
Клопп связывает такую нестабильность Филиппе с последствиями травмы, которую получил бразилец на стыке осени и зимы. По мнению Юргена, постепенно Коутиньо возвращается к своей лучшей форме, но ему остро недостает стабильности в игре.
"Такова жизнь выдающихся футболистов вроде Фила. Он действительно оказывает большое влияние на игру. Если Фил не готов на все 100%, "Ливерпулю" не хватает некоторых его лучших качеств".
"Две недели назад против "Арсенала" он провел отличную игру, но с Бернли снова сник. В данный момент ему не хватает стабильности и целостности в игре. Это вполне нормально после травм, но он работает над собой", - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.
18.03.2017 15:00
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Пришел ты ебаный физрук и Коут сдал, вали обратно в свои немецкие трущобы, гандончик
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Да сдулся он.
Все думали, что он может вырасти в топ-игрока, а на деле он оказался типичным Лэмпардом.
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так и останется жалкой пародией на лингарда.
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