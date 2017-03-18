Почеттино бросил вызов Сону и Янссену

Харри Кейн и Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино призвал Сон Хен Мина и Винсента Янссена адекватно заменить выбывшего из-за травмы Харри Кейна.

В минувшие выходные 23-летний Кейн, забивший уже 14 голов в нынешнем сезоне Премьер-Лиги, повредил связки лодыжки. Ожидается, что на восстановление Харри потребуется от шести до восьми недель.

Несмотря на то, что в отсутствие Кейна "шпоры" выиграли всего два матча на старте сезоне, Почеттино уверен в способностях игроков, которым предстоит заменить лучшего бомбардира.

"Я уверен, что мы можем справиться с потерей Кейна. Аналогичная ситуация произошла на старте сезона, когда мы потеряли Харри на 7-8 недель, но без него выдали один из лучших матчей в году, обыграв "Манчестер Сити" со счетом 2:0".

"У нас есть игроки, которые заслуживают выхода на поле, но не появляются на нем, потому что конкуренты демонстрируют свои лучшие качества на регулярной основе. Сейчас большой шанс проявить себя получают Сон и Винсент: они будут чаще появляться в стартовом составе", - цитирует Почеттино Sky Sports.



Метки Кейн, Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 18.03.2017 14:00

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  1. jesus33 18.03.2017 14:19 # jesus33
    В АПЛ даже мусор вроде Косты забивает, так что эти ребята должны справиться.

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  2. ruslan19930611 18.03.2017 14:07 # ruslan19930611
    Сон еще нечего но второй дерьво

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  3. j-silver 18.03.2017 14:07 # j-silver
    Адекватно

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