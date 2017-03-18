Конте отрицает конфликт с руководством "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что у него нет разногласий с боссами "синих", которые якобы препятствуют подписанию нового контракта.

Несмотря на то, что Конте регулярно связывают с возвращением в Серию А, итальянец твердо намерен остаться в "Челси" на долгие годы и перевезти свою семью в Лондон.



Одновременно с этим ходят разговоры, что Антонио отложил переговоры о новом контракте с "синими". По слухам, специалист хочет больше контроля над трансферной политикой клуба, которой был так недоволен минувшим летом.



В ходе пресс-конференции в пятницу Конте опроверг эти домыслы прессы. По словам Антонио, у него нет конфликта с боссами "Челси" – директором Марией Грановской и техническим директором Майклом Эменало.



"Эти слухи не соответствуют действительности. У меня хорошие отношения с боссами клуба, поэтому когда мне нужно обратиться к кому-то из них, обычно мы приходим к общему знаменателю и вместе принимаем правильное решение", - цитирует Конте Sky Sports.