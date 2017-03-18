Клопп поддержал жалобы Моуриньо на расписание

Юрген Клопп и Жозе Моуриньо Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп согласился со своим коллегой из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в том, что представляющие Англию в еврокубках клубы нуждаются в поддержке.

После домашней победы над "Ростовом" в Лиге Европы у "красных дьяволов" есть всего 62 часа, чтобы отдохнуть и подготовиться к выездному матчу Премьер-Лиги против "Мидлсбро", в связи с чем Моуриньо обрушился с критикой на футбольных чиновников.

И если Рой Кин назвал слова Жозе чушью, то Клопп поддерживает своего коллегу — в прошлом сезоне Юрген, чья команда добралась до финала Лиги Европы, испытывал те же ощущения.

"Я знаю, что сказал Жозе Моуриньо, и что эксперты думают об этом. В прошлом сезоне мы пережили тот же опыт, и это было по-настоящему тяжело. Мы играли с "Вильярреалом" в Европе, в затем против "Суонси" в 12 часов воскресенья. Если бы вы хотели помочь, то не смогли бы так с нами поступать, не должны были так поступать".

"Знаю, существуют обязательства по телевизионным контрактам, но разве матчи можно играть только в 12 и 16 часов? Не усложняйте вещи, которые не следует усложнять".

"Я действительно понимаю его, мы и сами через это прошли в прошлом сезоне. Это было по-настоящему тяжело. Это был еще тот опыт. В этом году мы не можем использовать его, но я надеюсь, что в следующем используем. Такова наша работа", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1152

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. rap-woiska 18.03.2017 12:52 # rap-woiska
    такой же физручела

    (ответить)

  2. khazret 18.03.2017 12:52 # khazret
    Клопп епаный долпаеб

    (ответить)

  3. alexminck 18.03.2017 12:49 # alexminck
    пожалел просто обоссаннного и угостил горячим

    (ответить)

  4. redredred 18.03.2017 12:44 # redredred
    Брат за брата

    (ответить)

  5. pistolero-lfc 18.03.2017 12:10 # pistolero-lfc
    Ну Клопп, что ты несешь блеять?? посмотри на состав МЮнайтеда, у них самая длинная скамейка во всей лиге, кто мешает Жозику использовать вротацию??
    у них самые огромные финансовые возможности во всем мире, что мешало МЮнайтед укрепить состав зимой??
    и в конце-то концов, недавние соперники МЮнайтеда не того калибра, чтобы можно было жаловаться на календарь...

    (ответить)

  6. gidro-met 18.03.2017 12:01 # gidro-met
    эти ребята нашли друг друга и теперь будут хныкать в обоюдные жилетки у камина по вечерам. А потом снова сыграют между собой в ничью.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: