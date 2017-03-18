Клопп поддержал жалобы Моуриньо на расписание

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп согласился со своим коллегой из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в том, что представляющие Англию в еврокубках клубы нуждаются в поддержке.

После домашней победы над "Ростовом" в Лиге Европы у "красных дьяволов" есть всего 62 часа, чтобы отдохнуть и подготовиться к выездному матчу Премьер-Лиги против "Мидлсбро", в связи с чем Моуриньо обрушился с критикой на футбольных чиновников.



И если Рой Кин назвал слова Жозе чушью, то Клопп поддерживает своего коллегу — в прошлом сезоне Юрген, чья команда добралась до финала Лиги Европы, испытывал те же ощущения.



"Я знаю, что сказал Жозе Моуриньо, и что эксперты думают об этом. В прошлом сезоне мы пережили тот же опыт, и это было по-настоящему тяжело. Мы играли с "Вильярреалом" в Европе, в затем против "Суонси" в 12 часов воскресенья. Если бы вы хотели помочь, то не смогли бы так с нами поступать, не должны были так поступать".



"Знаю, существуют обязательства по телевизионным контрактам, но разве матчи можно играть только в 12 и 16 часов? Не усложняйте вещи, которые не следует усложнять".



"Я действительно понимаю его, мы и сами через это прошли в прошлом сезоне. Это было по-настоящему тяжело. Это был еще тот опыт. В этом году мы не можем использовать его, но я надеюсь, что в следующем используем. Такова наша работа", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.