Гвардиола не будет тратить 600 миллионов фунтов на новых игроков

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается тратить 600 миллионов фунтов на новых игроков грядущим летом.

После вылета из Лиги Чемпионов от "Монако" в прессе появились слухи, что Гвардиола собирается устроить зачистку на "Этихад", избавившись от более чем десятка игроков. Однако эта информация далека от действительности.



"Люди пытаются сделать историю из нашей игры против "Монако" и говорят, что мы поменяем 12-13 игроком. Я могу вас заверить, что сегодня подобное невозможно. Нужно быть немного более ответственным и понимать, каково это для клуба".



"У 13 игроков есть контракты. Возможно, кому-то из них придется заплатить, чтобы они ушли. Кроме того, есть зарплаты, и за каждого игрока придется выложить 40-50 миллионов. Нам пришлось бы потратить 500-600 миллионов, а это невозможно".



"Мы собираемся укрепить команду, но таким образом, как это возможно в условиях рынка. С большинством игроком, с фундаментом, здесь все превосходно. Возможно, в следующем сезоне Джон Стоунс будет играть лучше. За последние полтора месяца Джон уже сделал громадный шаг вперед. Возможно, это был не лучший Джон Стоунс, которого вы видели, но в следующем сезоне он будет лучше, потому что он так молод", — цитирует Гвардиолу Goal.