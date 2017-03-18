Конте назвал "ошибками" продажи Де Брюйне и Лукаку

Тренер "Челси" Антонио Конте признался, что считает продажи Кевина Де Брюйне и Ромелу Лукаку до своего прихода в клуб "ошибками".

В свое время Жозе Моуриньо, предшественник Конте, не разглядел таланта в молодых бельгийцах. Не получив шанса на "Стэмфорд Бридж", Де Брюйне был продан в "Вольфсбург", а Лукаку — в "Эвертон".



С тех пор Кевин и Ромелу значительно выросли, в несколько раз увеличив свою трансферную стоимость. Сейчас Де Брюйне блистает в составе "Манчестер Сити", которому он обошелся в 55 миллионов фунтов, а Лукаку является лучшим бомбардиром Премьер-Лиги и оценивается в 70 млн.



Конте защищает Моуриньо и понимает, почему его коллега поступил таким образом с Де Брюйне и Лукаку, но одновременно считает уход этих игроков со "Стэмфорд Бридж" трансферной неудачей своего клуба.



"Принять лучшее решение всегда бывает очень сложно. Иногда в будущем может нечто произойти, и все сложится не так, как ты думал. Будет другая ситуация".



"Кроме того, думаю, в футболе никогда не бывает просто давать корректную оценку перспективам игрока. Иногда игрок, который в последние пару лет не показывал хорошей игры, выстреливает и проводит великолепный футбол".



"Такое бывает. Однако неправильно рассуждать об этих ошибках", — цитирует Конте Evening Standard.