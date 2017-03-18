Конте назвал "ошибками" продажи Де Брюйне и Лукаку
Тренер "Челси" Антонио Конте признался, что считает продажи Кевина Де Брюйне и Ромелу Лукаку до своего прихода в клуб "ошибками".
В свое время Жозе Моуриньо, предшественник Конте, не разглядел таланта в молодых бельгийцах. Не получив шанса на "Стэмфорд Бридж", Де Брюйне был продан в "Вольфсбург", а Лукаку — в "Эвертон".
С тех пор Кевин и Ромелу значительно выросли, в несколько раз увеличив свою трансферную стоимость. Сейчас Де Брюйне блистает в составе "Манчестер Сити", которому он обошелся в 55 миллионов фунтов, а Лукаку является лучшим бомбардиром Премьер-Лиги и оценивается в 70 млн.
Конте защищает Моуриньо и понимает, почему его коллега поступил таким образом с Де Брюйне и Лукаку, но одновременно считает уход этих игроков со "Стэмфорд Бридж" трансферной неудачей своего клуба.
"Принять лучшее решение всегда бывает очень сложно. Иногда в будущем может нечто произойти, и все сложится не так, как ты думал. Будет другая ситуация".
"Кроме того, думаю, в футболе никогда не бывает просто давать корректную оценку перспективам игрока. Иногда игрок, который в последние пару лет не показывал хорошей игры, выстреливает и проводит великолепный футбол".
"Такое бывает. Однако неправильно рассуждать об этих ошибках", — цитирует Конте Evening Standard.
18.03.2017 10:00
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Последние комментарии:
Норм конечно Маур насолил Челсею. Играй щас Лукаку и Де Бревно вообще бы непобедимая команды была бы.
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Из-за дебревне меня изредка жестко подбамбливает, что продали его
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Добрейшей души человек, этот Конте. Мог же жестоко поссать на Жозе, как он поссал на Галю, но Антоха добряк.
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Лучшая селекция у самых Величайших!
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удачи
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