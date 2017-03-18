Пьюлис: "Венгер будет тренировать до гроба"

Наставник "Вест Бромвича" Тони Пьюлис считает, что Арсен Венгер из "Арсенала" далек от ухода на пенсию и будет тренировать, возможно, "до гроба".

В преддверии субботнего выезда на "Хоторнс" в рамках Премьер-Лиги Венгер продолжает находится под громадным давлением. Существенная доля болельщиков лондонского клуба открыто призывают Арсена уйти со своего поста в конце сезона.



Однако Пьюлис не верит, что "Арсенал" откажется от услуг 67-летнего француза, который последний раз выигрывал Премьер-Лигу еще в 2004 году, и который ранее в этом месяце седьмой раз кряду оформил вылет из Лиги Чемпионов со стадии 1/8 финала.



"У меня такое ощущение, что Арсен хочет тренировать футбольный клуб до тех пор, пока его не унесут в гробу. Именно так это выглядит".



"Он помешан на футболе. Он войдет в историю как величайший тренер "Арсенала" всех времен, и я думаю, что мы говорим о тренере, который хочет тренировать еще пять или шесть лет".



"Сейчас люди жалуются, что он давно не выигрывал чемпионат, и что они продвигаются дальше определенной стадии в Европе, но взгляните на те времена, когда он начинал".



"Я правда считаю, что люди в "Арсенале" верят ему и обладают полным доверием к нему. Думаю, он отличный тренер, и он великолепно справляется со своей работой", — цитирует Пьюлиса Sky Sports.