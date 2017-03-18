Венгер сравнил Джаку с Канте

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пожаловался, что Гранит Джака стал жертвой своей репутации, а также сравнил швейцарского опорника с Нголо Канте из "Челси".

Прошлым летом Венгер предпочел не бороться за своего соотечественника Канте, позволив тому без боя уйти из "Лестера" в "Челси". Вместо Нголо "канониры" пригласили в опорную зону Джаку, который успел схлопотать уже две красных карточки в рамках Премьер-Лиги.



Венгер считает, что английские рефери чересчур предвзяты к его подопечному, однако Арсен доволен Гранитом и надеется на его дальнейший прогресс в "Арсенале".



"Они игроки разного плана. Джака лучше подходит для передачи мяча через линии, а Канте хорош в отборе мяча, обладая техникой, чтобы делать это без фола. Канте стоит сравнивать, скорее, с Кокеленом, чем с Джакой. Джака является более разыгрывающим игроком".



"Убежден, сейчас Джака в том положении, когда его первый же фол оборачивается желтой карточкой. Например, в прошлую субботу против "Линкольна" — первый фол, натянутая желтая карточка. Поэтому он слегка стал жертвой своей репутации".



"Вы видите, что некоторые игроки совершают гораздо более серьезные фолы, нежели он совершил против "Бернли", но остаются даже без желтой. Он же получил прямую красную карточку. Думаю, он слегка стал жертвой своей репутации, что сложилась у него в Германии".



"Есть ли у него проблемы с техникой? Да, я соглашусь с этим. Он играет в отборе не для того, чтобы навредить кому-либо. Это просто следствие того, что его техника отбора недостаточно отточена".



"Он значительно прибавил с момента своего перехода. Возможно, прежде с ним были связаны чересчур большие ожидания. Он упорно трудился и все еще должен поработать над ситуациями, когда он остается один на один. Он должен добавить в этом отношении, потому что он рискует удалением. Когда он обороняется хорошо и остается на ногах, то является честным игроком", — цитирует Венгера The Guardian.