Клопп: "Сити" — самый сложный соперник"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свою поддержку Хосепу Гвардиоле и назвал "Манчестер Сити" "самым сложным соперником".

Завершив выступление в Лиге Чемпионов поражением от "Монако" в середине недели, теперь "горожане" постараются реабилитироваться за эту неудачу в домашнем матче против "Ливерпуля". Клопп не соглашается с критикой в адрес Гвардиолы и считает, что тот сумеет доставить проблем его команде в воскресенье.



"Я не сомневаюсь в его мастерстве. Может быть, некоторые и сомневаются, но не я. Я очень его уважаю. Знаю, после их вылета из Лиги Чемпионов некоторые люди могут изменить свое мнение, но лично я думаю, что они сыграли против "Монако" довольно ярко".



"Сити" легко мог выиграть этот матч во втором тайме, но они являются всего лишь людьми и потому упустили ряд моментов во втором тайме. На мой взгляд, "Сити" является самым сложным соперником, и у людей в этой стране слегка ложное впечатление насчет них в данный момент".



"Я многое слышал про стиль Пепа Гвардиолы, но реальность такова, что против его футбола очень сложно обороняться, и многим команды уже потерпели в этом неудачу. Если ты пассивен против "Сити", у тебя не будет шансов. Ты должен быть активен, а чтобы быть активным, нужно быть смелым".



"Монако" не удалось делать это обе половины: в первом тайме они были хороши, но во втором "Сити" создавал момент за моментом, и мы не можем надеяться, что Агуэро вновь будет промахиваться", — цитирует Клоппа Daily Mail.