29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 18 марта семью поединками стартует 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ БРОМВИЧ — АРСЕНАЛ 15:30 Онлайн-трансляция



Последние неудачи отбросили "Арсенал" за пределы топ-4, и теперь расстояние до зоны Лиги Чемпионов составляет уже пять очков. В сложившейся ситуации "канониры" не имеют права на ошибку, однако выезд на "Хоторнс" обещает получиться непростым. Достаточно сказать, что Арсен Венгер одержал лишь одну победу в семи гостевых матчах против Тони Пьюлиса. "Вест Бромвич" тоже должен взять себя в руки — достигнув знакового рубежа в 40 очков, "дрозды" излишне расслабились и провалили последний поединок против "Эвертона". Свою единственную победу в 13 последних встречах с "Арсеналом" с учетом всех соревнований "Вест Бромвич" одержал дома в прошлом сезоне.



Полузащитник "Вест Бромвича" Джеймс Моррисон не сыграет в субботу из-за травмы лодыжки. Мэтта Филлипса все еще беспокоит задняя поверхность бедра.



Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени восстановился после повреждения лодыжки раньше срока и уже готов играть. Кирану Гиббсу и Алексу Окслейд-Чемберлену предстоит фитнес-тест.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — УОТФОРД 18:00



К этому матчу "Кристал Пэлас" подходит всего в одной позиции и одном очке над зоной вылета. Если "орлы" желают спастись, то обязаны брать баллы в такого рода матчах — тем более, "Уотфорд" сейчас в неважной форме, выиграв лишь два поединка из 12 последних в Премьер-Лиге. "Шершни" находятся на некотором отдалении от зоны вылета, но чтобы чувствовать себя уверенно, должны одержать еще три победы в остатке сезона. В 13 последних встречах соперников с учетом всех соревнований "Уотфорд" выиграл только дважды.



Защитник "Кристал Пэлас" Патрик Ван Анхольт не успевает залечить лодыжку к субботе, поэтому его заменит Джеффри Шлюпп. Лоик Реми вернется в строй после международного перерыва.



Медицинскому штабу "Уотфорда" предстоит оценить состояние полузащитника Этьена Капу, который приболел на неделе. Нордин Амрабат и Дарил Янмат оправились после повреждений.



СТОУК — ЧЕЛСИ 18:00 Онлайн-трансляция



Несмотря на то, что с каждым туром интриги в борьбе за чемпионский титул Премьер-Лиги становится все меньше, "Челси" не теряет концентрацию. Антонио Конте удается держать свою команду в тонусе, и та продолжает побеждать — даже не на морально-волевых, как это часто бывает к данной стадии сезона, а по-прежнему на классе. В канун Нового года "Стоуку" удалось потрепать нервы лидеру, достойно проиграв на "Стэмфорд Бридж" со счетом 4:2. Кроме того, "гончары" могут похвастать тем, что не знают поражений дома уже восемь матчей кряду в рамках Премьер-Лиги. В семи последних выездах к "гончарам" с учетом всех соревнований "Челси" одержал лишь две победы.



У защитника "Стоука" Глена Джонсона возникли проблемы с плечом. Марко Арнаутович оправился после болезни. Также снова в строю и Джердан Шакири, пропустивший шесть последних матчей.



Вингер "Челси" Виктор Мосес должен сыграть, несмотря на небольшие проблемы, возникшие у него против "Манчестер Юнайтед" в минувший понедельник.



САНДЕРЛЕНД — БЕРНЛИ 18:00



"Бернли" все еще находится в поисках своей первой выездной победы в этом сезоне. Несмотря на провальные результаты за пределами своего стадиона, это не всегда отражает игру команды Шона Дайча — как, например, в гостях у "Ливерпуля" неделю назад, когда именно "бордовые" открыли счет и вообще были очень хороши. "Сандерленд" в свою очередь по-прежнему прочно занимает последнее место, и любой результат, отличный от победы, будет сочтен негативным. В девяти последних встречах соперников на поле "котов" в рамках чемпионата "Бернли" ни разу не выиграл.



Защитник "Сандерленда" Ян Кирхгофф пропустит еще минимум месяц. Даррон Гибсон и Стивен Пиенаар под вопросом.



Свой первый матч с января может сыграть полузащитник "Бернли" Стивен Дефур. Йоханн Берг Гудмундссон и Дин Марни по-прежнему отсутствуют.



ВЕСТ ХЭМ — ЛЕСТЕР 18:00



В блестящем стиле оформив выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов и получив себе в соперники "Атлетико", "Лестер" может вновь сосредоточиться на улучшении своей ситуации в Премьер-Лиге. От зоны вылета действующего чемпиона отделяет всего три очка, поэтому расслабляться еще рано. "Вест Хэм" в последнее время лихорадит — уже четыре матча без побед. В пяти последних встречах соперников с учетом всех соревнований "молотобойцы" ни разу не выиграли, потерпев четыре поражения.



Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл пропустит субботний матч из-за проблем с ногой. Сэм Байрам и Андре Айю претендуют на место в старте.



Полузащитник Данни Дринкуотер отказался от вызова в сборную Англии, сославшись на проблемы с пахом, но за "Лестер" сыграть сможет. Участие в матче для Нампалиса Менди под вопросом.



ЭВЕРТОН — ХАЛЛ 18:00



Главной темой текущей недели в отношении "Эвертона" стало будущее Ромелу Лукаку и Росса Баркли — мерсисайдский клуб всерьез рискует лишиться обеих своих звезд в конце сезона. Эта нездоровая ситуация может слегка сбить "ирисок" с правильного пути, потому что после Нового года они демонстрируют лучшую форму среди всех команд лиги — 20 очков и 22 гола в девяти матчах. "Халл" последний и единственный раз праздновал победу на "Гудисон Парк" в далеком 1952 году.



Защитник "Эвертона" Лейтон Бэйнс решил свои проблемы со спиной. Мухамед Бешич и Джеймс Маккарти вне игры.



"Халл" будет лишен нападающего Умара Ниассе, который арендован как раз у "Эвертона". Эвандро пока не залечил травму икроножной мышцы. Маркус Хенриксен едва возобновил тренировки.



БОРНМУТ — СУОНСИ 20:30



В прошлый уикенд "Борнмут" одержал свою первую победу в 2017 году, которая сохраняет за "вишенками" надежду на то, что они не окунутся в борьбу за выживание. В этой самой борьбе активно участвует "Суонси", проигравший все три последних выездных матча. В случае победы "лебеди" сделают шаг от зоны вылета и сравняются по очках с "Борнмутом". В четырех последних встречах соперников "вишенки" ни разу не уступили, трижды выиграв.



Полузащитнику "Борнмута" Харри Артеру предстоит фитнес-тест. Эндрю Сурман возвращается после матча дисквалификации, но Тайрон Мингс все еще наказан.



Нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте оправился после небольшого повреждения. Крайние защитник Мартин Олссен и Анхель Рангель угодили в лазарет.