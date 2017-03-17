"Юнайтед" оштрафован на 20 тысяч фунтов за потерю контроля над игроками
"Манчестер Юнайтед" был оштрафован на 20 тысяч фунтов за потерю контроля над своими игроками во время четвертьфинального матча Кубка Англии против "Челси" в минувший понедельник.
На 35-й минуте матча, проигранного "красными дьяволами" со счетом 1:0, рефери Майкл Оливер принял решение показать вторую желтую карточку полузащитнику Андеру Эррере, повторно сфолившему на Эдене Азаре.
Игроки "Юнайтед" тут же обступили арбитра и принялись выяснять отношения. FA не оставила этот инцидент без внимания и вскоре выдвинула в адрес клуба с "Олд Траффорд" обвинения.
Свою вину "дьяволы" признали, и вот сегодня Ассоциация избрала меру наказания — штраф на 20 тыс. фунтов.
17.03.2017 23:30
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