"Юнайтед" оштрафован на 20 тысяч фунтов за потерю контроля над игроками

Майкл Оливер "Манчестер Юнайтед" был оштрафован на 20 тысяч фунтов за потерю контроля над своими игроками во время четвертьфинального матча Кубка Англии против "Челси" в минувший понедельник.

На 35-й минуте матча, проигранного "красными дьяволами" со счетом 1:0, рефери Майкл Оливер принял решение показать вторую желтую карточку полузащитнику Андеру Эррере, повторно сфолившему на Эдене Азаре.

Игроки "Юнайтед" тут же обступили арбитра и принялись выяснять отношения. FA не оставила этот инцидент без внимания и вскоре выдвинула в адрес клуба с "Олд Траффорд" обвинения.

Свою вину "дьяволы" признали, и вот сегодня Ассоциация избрала меру наказания — штраф на 20 тыс. фунтов.


Метки FA, Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Оливер, рефери, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2017 23:30

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  1. alexminck 17.03.2017 23:46 # alexminck
    лаол
    дневная зарплата Швуншгиттера

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  2. parango-s 17.03.2017 23:36 # parango-s
    Чёт как-то жалко Жозе становится. Хуячат со всех сторон его

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  3. funkyfresh 17.03.2017 23:31 # funkyfresh
    мухаха

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