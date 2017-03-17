Конте нацелился на восемь побед в остатке сезона

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что нацелился на восемь побед в остатке сезона Премьер-Лиги.

За 11 туров до финиша сезона "синие" опережают ближайших преследователей из "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" на 10 очков. Путем простых математических расчетов Конте определил: его команде хватит восьми побед, чтобы выиграть титул.

"Думаю, с этого дня и до финиша сезона нам потребуется 24 очка, чтобы выиграть титул. При этом важно делать шаг за шагом и двигаться от игры к игре".

"Если мы проиграем только три матча, это хорошо, но не стоит забывать, что в Премьер-Лиге можно оступиться в любой момент. Завтра против Стока нам предстоит очень важное испытание, и мы должны уделить этому большое внимание", - цитирует Конте BBC.



Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 17.03.2017 22:00

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  1. wmrpkvhzeflbrmo 17.03.2017 22:10 # wmrpkvhzeflbrmo
    Выезды к мю, Эве, Стоуку - не выйдет. Имхо

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  2. reeker 17.03.2017 22:06 # reeker
    Тяжко будет со Стоком завтра.Но если даже в ничейку скатаем,то ничего страшного.

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  3. manchester-money 17.03.2017 22:01 # manchester-money
    А Моуриньо на 6

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