Конте нацелился на восемь побед в остатке сезона
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что нацелился на восемь побед в остатке сезона Премьер-Лиги.
За 11 туров до финиша сезона "синие" опережают ближайших преследователей из "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" на 10 очков. Путем простых математических расчетов Конте определил: его команде хватит восьми побед, чтобы выиграть титул.
"Думаю, с этого дня и до финиша сезона нам потребуется 24 очка, чтобы выиграть титул. При этом важно делать шаг за шагом и двигаться от игры к игре".
"Если мы проиграем только три матча, это хорошо, но не стоит забывать, что в Премьер-Лиге можно оступиться в любой момент. Завтра против Стока нам предстоит очень важное испытание, и мы должны уделить этому большое внимание", - цитирует Конте BBC.
17.03.2017 22:00
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Выезды к мю, Эве, Стоуку - не выйдет. Имхо
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Тяжко будет со Стоком завтра.Но если даже в ничейку скатаем,то ничего страшного.
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А Моуриньо на 6
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