Конте нацелился на восемь побед в остатке сезона

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что нацелился на восемь побед в остатке сезона Премьер-Лиги.

За 11 туров до финиша сезона "синие" опережают ближайших преследователей из "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" на 10 очков. Путем простых математических расчетов Конте определил: его команде хватит восьми побед, чтобы выиграть титул.



"Думаю, с этого дня и до финиша сезона нам потребуется 24 очка, чтобы выиграть титул. При этом важно делать шаг за шагом и двигаться от игры к игре".



"Если мы проиграем только три матча, это хорошо, но не стоит забывать, что в Премьер-Лиге можно оступиться в любой момент. Завтра против Стока нам предстоит очень важное испытание, и мы должны уделить этому большое внимание", - цитирует Конте BBC.