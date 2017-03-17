Рой Кин: "Моуриньо говорит абсолютную чепуху"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин в свойственной себе манере посоветовал главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуриньо перестать жаловаться на расписание.

После минимальной победы над "Ростовом" в четверг вечером Моуриньо в очередной раз пожаловался на суровое расписание и даже предположил, что где-то в FA есть "враги", которые не желают помогать своим клубам в еврокубках. Однако подобное нытье Кина лишь раздражает.



"За всю свою жизнь я никогда не слышал так много чепухи. Почему мы должны слушать эту чушь? Это абсолютная нелепица, о чем он говорит. Он является тренером "Манчестер Юнайтед", одного из крупнейших клубов на планете. И с таким составом он продолжает жаловаться на расписание и усталость".



"Достаточно посмотреть на их жребий в кубковых турнирах. Их путь в кубках получается простым: ряд хороших жеребьевок и много домашних матчей. Он говорит абсолютную чепуху".



"Может быть, это слишком большой клуб для него. Он не может соответствовать требованиям такого матча. Да и что это за матч? Резерв "Манчестер Юнайтед" мог бы выиграть сегодняшний матч. Мне тошно до смерти слушать его", — сообщил Кин в эфире ITV.