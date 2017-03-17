Рой Кин: "Моуриньо говорит абсолютную чепуху"

Рой Кин Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин в свойственной себе манере посоветовал главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуриньо перестать жаловаться на расписание.

После минимальной победы над "Ростовом" в четверг вечером Моуриньо в очередной раз пожаловался на суровое расписание и даже предположил, что где-то в FA есть "враги", которые не желают помогать своим клубам в еврокубках. Однако подобное нытье Кина лишь раздражает.

"За всю свою жизнь я никогда не слышал так много чепухи. Почему мы должны слушать эту чушь? Это абсолютная нелепица, о чем он говорит. Он является тренером "Манчестер Юнайтед", одного из крупнейших клубов на планете. И с таким составом он продолжает жаловаться на расписание и усталость".

"Достаточно посмотреть на их жребий в кубковых турнирах. Их путь в кубках получается простым: ряд хороших жеребьевок и много домашних матчей. Он говорит абсолютную чепуху".

"Может быть, это слишком большой клуб для него. Он не может соответствовать требованиям такого матча. Да и что это за матч? Резерв "Манчестер Юнайтед" мог бы выиграть сегодняшний матч. Мне тошно до смерти слушать его", — сообщил Кин в эфире ITV.


Метки Кин, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. golokante 17.03.2017 22:11 # golokante
    Кину обидно, что не он тренер МЮ.

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  2. wymkentski 17.03.2017 22:08 # wymkentski
    Бенитес в свое время,с одним Торресом в атаке выиграл ЛЕ и застолбил место в тройке АПЛ,вышел в полуфинал КА,где минимально уступили МС,ему постоянно кричали Бенитес фак оут,Рафа аут,но Человек никогда не жаловался на календарь,на что либо еще,там в финале Азар травмировался не сыграл,но выиграл же...Маур чмо и обоссанный скам (:

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  3. dragonishka 17.03.2017 22:04 # dragonishka
    Хейтеры МЮ лижут Кину, когда еще недавно ржали над его последними вью. Бесценно.

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  4. reeker 17.03.2017 22:02 # reeker
    Мавринья уже даже недоёбанному Кину надоел.

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  5. feldkurat 17.03.2017 21:57 # feldkurat
    Хосе не британец, значит ему можно и поскулить

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  6. anry32 17.03.2017 21:43 # anry32
    а сейчас ждем очной встречи.... Кин ему конкретно отвалит...))

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  7. largo-winch 17.03.2017 21:37 # largo-winch
    Красиво нассал на мочариньо.
    Красавчик Кин. Сердце, Лидер, Тренер Сандерленда!!!

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  8. lauda 17.03.2017 21:31 # lauda
    Пзд знатно окропил чмоуринью

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  9. alexminck 17.03.2017 21:24 # alexminck
    норм поссал прямо на щеки ссаного обоссанца Сцауриньо

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  10. shamrock 17.03.2017 21:23 # shamrock
    Рой правду матку режет, каканаесть

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  11. gameboy 17.03.2017 21:15 # gameboy
    обоссал так обоссал

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  12. stepan-jam-boss 17.03.2017 21:14 # stepan-jam-boss
    Рой как всегда брутален.

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  13. gerrard08 17.03.2017 21:10 # gerrard08
    "Достаточно посмотреть на их жребий в кубковых турнирах. Их путь в кубках получается простым: ряд хороших жеребьевок и много домашних матчей. Он говорит абсолютную чепуху".

    Хорош. Его конечно все еще бомбит за то что переводчик унизил этого алканафта тогда, заранее покинув матч, но кокрнтно это вью не похоже на типичный тупорылый бред скомоебливых.

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  14. f345 17.03.2017 21:06 # f345
    Не поспоришь даже.

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  15. mousta 17.03.2017 21:02 # mousta
    Еба...вот это окропил.

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