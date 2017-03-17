Рой Кин: "Моуриньо говорит абсолютную чепуху"
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин в свойственной себе манере посоветовал главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуриньо перестать жаловаться на расписание.
После минимальной победы над "Ростовом" в четверг вечером Моуриньо в очередной раз пожаловался на суровое расписание и даже предположил, что где-то в FA есть "враги", которые не желают помогать своим клубам в еврокубках. Однако подобное нытье Кина лишь раздражает.
"За всю свою жизнь я никогда не слышал так много чепухи. Почему мы должны слушать эту чушь? Это абсолютная нелепица, о чем он говорит. Он является тренером "Манчестер Юнайтед", одного из крупнейших клубов на планете. И с таким составом он продолжает жаловаться на расписание и усталость".
"Достаточно посмотреть на их жребий в кубковых турнирах. Их путь в кубках получается простым: ряд хороших жеребьевок и много домашних матчей. Он говорит абсолютную чепуху".
"Может быть, это слишком большой клуб для него. Он не может соответствовать требованиям такого матча. Да и что это за матч? Резерв "Манчестер Юнайтед" мог бы выиграть сегодняшний матч. Мне тошно до смерти слушать его", — сообщил Кин в эфире ITV.
17.03.2017 21:00
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Последние комментарии:
Кину обидно, что не он тренер МЮ.
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Бенитес в свое время,с одним Торресом в атаке выиграл ЛЕ и застолбил место в тройке АПЛ,вышел в полуфинал КА,где минимально уступили МС,ему постоянно кричали Бенитес фак оут,Рафа аут,но Человек никогда не жаловался на календарь,на что либо еще,там в финале Азар травмировался не сыграл,но выиграл же...Маур чмо и обоссанный скам (:
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Хейтеры МЮ лижут Кину, когда еще недавно ржали над его последними вью. Бесценно.
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Мавринья уже даже недоёбанному Кину надоел.
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Хосе не британец, значит ему можно и поскулить
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а сейчас ждем очной встречи.... Кин ему конкретно отвалит...))
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Красиво нассал на мочариньо.
Красавчик Кин. Сердце, Лидер, Тренер Сандерленда!!!
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Пзд знатно окропил чмоуринью
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норм поссал прямо на щеки ссаного обоссанца Сцауриньо
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Рой правду матку режет, каканаесть
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обоссал так обоссал
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Рой как всегда брутален.
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"Достаточно посмотреть на их жребий в кубковых турнирах. Их путь в кубках получается простым: ряд хороших жеребьевок и много домашних матчей. Он говорит абсолютную чепуху".
Хорош. Его конечно все еще бомбит за то что переводчик унизил этого алканафта тогда, заранее покинув матч, но кокрнтно это вью не похоже на типичный тупорылый бред скомоебливых.
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Не поспоришь даже.
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Еба...вот это окропил.
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