Моуриньо недоволен отсутствием поддержки со стороны FA

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пожаловался на отсутствие поддержки со стороны FA клубам, представляющим Англию в еврокубках.

На этой неделе у "красных дьяволов" совершенно сумасшедший график: в понедельник они играли в гостях у "Челси" в рамках Кубка Англии, в четверг дома принимали "Ростов" в Лиге Европы, а в воскресенье совершат выезд к "Мидлсбро".

В преддверии выезда на "Риверсайд" в рамках Премьер-Лиги Моуриньо обрушился с критикой на чиновников из Ассоциации, приведя в пример опыт других стран.

"Мы сыграли 11 матчей за последние шесть недель, и будет только хуже. Другим пяти командам будет проще, потому что изначально лишь "Челси" и "Ливерпуль" не играли в Европе, а теперь к ним присоединились "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Сити".

"Не понимаю, почему мы не получаем никакой помощи из-за европейского футбола. Я говорю об этом уже много лет. Думаю, им плевать на выступления английских команд в Европе. Им просто все равно. В любой другой стране они стараются помогать".

"Без них и без их денег Премьер-Лига не была бы Премьер-Лигой, клубы не были бы так богаты. Да, мы должны сказать им: "Спасибо вам за ту Премьер-Лигу, которую вы создаете". Однако ничто не мешает им немного помочь нам".

"Когда я работал в Италии, то они разрешали играть матч чемпионата в пятницу, если затем тебе предстояло сыграть в плей-офф Лиги Европы или Лиги Чемпионов".

"В Португалии, играя в Европе, свой матч чемпионата ты играл в следующий понедельник. В Германии поступают так же".

"Мы должны были стать последней командой, которая сыграет в этот уикенд. Мы должны были играть в понедельник. Или мы должны были играть в воскресенье последними — но никак не в 12 часов".

"Если они рады, что у нас только один английский клуб в Лиге Европы и один английский клуб в Лиге Чемпионов, то мне лишь остается сказать: "Вау", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки FA, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2017 20:00

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  1. ska-skvo 17.03.2017 20:42 # ska-skvo
    Обоссаный хватит ныть, это же АПЛ, чем то на нытье Сени смахивает

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  2. alarma 17.03.2017 20:42 # alarma
    Лох чмо нытик. Пздц. У нас так не ныл! Скатился Жозе((

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  3. skychnie-oboi 17.03.2017 20:14 # skychnie-oboi
    Prosto Vav!

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  4. thefa 17.03.2017 20:10 # thefa
    FA объявили неделю поддержки Моуриньо.

    Количество голов из оффсайда увеличилось вдвое.

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  5. rav-07 17.03.2017 20:07 # rav-07
    Михайло не дает остыть фапле

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  6. reeker 17.03.2017 20:06 # reeker
    Бля,чёт его реально дохуя.

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  7. fanat-superglora 17.03.2017 20:03 # fanat-superglora
    Посмотрим сколько соберет одноклеточных

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  8. mancunia-planet 17.03.2017 20:01 # mancunia-planet
    ахахааа...

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