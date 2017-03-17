Моуриньо недоволен отсутствием поддержки со стороны FA
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пожаловался на отсутствие поддержки со стороны FA клубам, представляющим Англию в еврокубках.
На этой неделе у "красных дьяволов" совершенно сумасшедший график: в понедельник они играли в гостях у "Челси" в рамках Кубка Англии, в четверг дома принимали "Ростов" в Лиге Европы, а в воскресенье совершат выезд к "Мидлсбро".
В преддверии выезда на "Риверсайд" в рамках Премьер-Лиги Моуриньо обрушился с критикой на чиновников из Ассоциации, приведя в пример опыт других стран.
"Мы сыграли 11 матчей за последние шесть недель, и будет только хуже. Другим пяти командам будет проще, потому что изначально лишь "Челси" и "Ливерпуль" не играли в Европе, а теперь к ним присоединились "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Сити".
"Не понимаю, почему мы не получаем никакой помощи из-за европейского футбола. Я говорю об этом уже много лет. Думаю, им плевать на выступления английских команд в Европе. Им просто все равно. В любой другой стране они стараются помогать".
"Без них и без их денег Премьер-Лига не была бы Премьер-Лигой, клубы не были бы так богаты. Да, мы должны сказать им: "Спасибо вам за ту Премьер-Лигу, которую вы создаете". Однако ничто не мешает им немного помочь нам".
"Когда я работал в Италии, то они разрешали играть матч чемпионата в пятницу, если затем тебе предстояло сыграть в плей-офф Лиги Европы или Лиги Чемпионов".
"В Португалии, играя в Европе, свой матч чемпионата ты играл в следующий понедельник. В Германии поступают так же".
"Мы должны были стать последней командой, которая сыграет в этот уикенд. Мы должны были играть в понедельник. Или мы должны были играть в воскресенье последними — но никак не в 12 часов".
"Если они рады, что у нас только один английский клуб в Лиге Европы и один английский клуб в Лиге Чемпионов, то мне лишь остается сказать: "Вау", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
17.03.2017 20:00
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Последние комментарии:
Обоссаный хватит ныть, это же АПЛ, чем то на нытье Сени смахивает
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Лох чмо нытик. Пздц. У нас так не ныл! Скатился Жозе((
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Prosto Vav!
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FA объявили неделю поддержки Моуриньо.
Количество голов из оффсайда увеличилось вдвое.
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Михайло не дает остыть фапле
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Бля,чёт его реально дохуя.
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Посмотрим сколько соберет одноклеточных
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ахахааа...
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