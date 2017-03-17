Агент допускает переход Туре в "Юнайтед"

Агент Дмитрий Селюк заявил, что его клиент готов начать переговоры с другими клубами — даже с "Манчестер Юнайтед" — если не получит новый контракт на "Этихад".

Помирившись с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой по ходу этого сезона, Туре уже не раз успел заявить о своем желании остаться в клубе. Однако истекающий контракт 33-летнего ивуарийца по-прежнему не продлен.



"Определенно. Я люблю этот клуб", — лишь сегодня ответил Туре на вопрос Sky Sports о том, хочет ли он остаться в "Сити".



Однако Селюк предупреждает, что, если "горожане" не поспешат, то рискуют упустить Яя, потому что тот уже начинает переговоры с заинтересованными клубами.



"На данный момент ситуация такова: со вчерашнего дня мы официально общаемся с различными клубами о его будущем. Мы ждали до 15 марта, что скажет "Манчестер Сити", но пока что они не сказали ничего. До марта мы не общались ни с кем, потому что Яя играет важную роль в "Манчестер Сити", и мы ждали. Но мы не можем ждать до последней минуты, до июня, ни с кем не общаясь".



"Некоторые клубы вышли со мной на контакт. У нас есть уже три варианта. Китай и МЛС не интересуют Яя. Он будет играть в Европе. Я общаюсь с клубами из разных стран, из Италии и Испании".



"Клубы из Англии ждали, как сложится ситуация с "Манчестер Сити", но теперь мы готовы поговорить и в Англии, и скоро я приеду в Англию на переговоры".



"Почему бы Яя не перейти в "Манчестер Юнайтед"? Жозе Моуриньо — очень хороший тренер. А со Златаном Ибрагимовичем Яя вместе выступал за "Барселону".



"Знаю, два этих клуба являются соперниками, но для меня или для Яя это не проблема. Это будет проблемой для руководства "Манчестер Сити".



"Я сказал "Манчестер Сити", что мы начнем переговоры с другими клубами о будущем Яя. Если после этого "Манчестер Сити" захочет, то тоже может начать с нами переговоры. Если нет, мы подыщем другой клуб", — приводит слова Селюка Manchester Evening News.