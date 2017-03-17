Харт намекает на желание остаться в Серии А

Голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт намекнул на свое желание остаться в Серии А, заявив, что его все устраивает в "Торино".

После своего переезда в Серию А 29-летний Харт провел все доступные матчи за "Торино" и теперь задумывается о постоянном переходе в итальянский клуб. По словам Джо, его все устраивает в "Турине".



"Я был искренне рад тем фантастическим приемом, что мне оказали. Я очень благодарен болельщикам за все, что они делают ради меня. Безусловно, я приму это во внимание, когда буду принимать решение о своем будущем".



"Если честно, нет ничего, что бы мне не нравилось в итальянском футболе – от болельщиков до тренера, от конкуренции в Серии А до самой культуры футбола. Мне нравится абсолютно все", - цитирует Харта Goal.