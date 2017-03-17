Венгер: "Больше не имеем права терять очки"

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его команда не имеет права на необязательные потери очки, иначе может финишировать за пределами топ-4 Премьер-Лиги.

Провалив начало календарного года, "канониры" не только завершили выступления в Лиге Чемпионов, но и выпали из первой четверки Премьер-Лиги. Чтобы вернуться на законное место, "Арсенал" конкурирует сразу с пятью клубами.

По словам Венгера, в оставшейся части сезона команде необходимо избежать необязательных потерь, иначе впервые за 20 лет его работы "Арсенал" финиширует вне зоны Лиги Чемпионов.

"Это очень странный сезон, поскольку команды провели совершенно разное количество игр: какие-то матчи были отменены, а на продолжительной дистанции, например, приходится играть только в гостях".

"В итоге ты не знаешь, какую позицию занимаешь на самом деле. Команды провели разное количество матчей, а это указывает на то, что мы больше не можем терять очки".

"Мы хотим играть в Лиге Чемпионов, но нам предстоит нелегкая задача: шесть или даже семь команд претендуют на место в четверке. Наша итоговая позиция будет напрямую зависеть от того, как мы проведем остаток сезона", - цитирует Венгера официальный сайт "канониров".



Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 17.03.2017 17:00

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  1. ssa 17.03.2017 17:14 # ssa
    желаю Арсену долгих лет правления у руля заднего привода

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  2. selfish 17.03.2017 17:06 # selfish
    Удачи

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  3. dimon70 17.03.2017 17:05 # dimon70
    поздняк метаться,Сеня.будешь с манками следующий сезон в новом турнире катать

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  4. fanat-superglora 17.03.2017 17:03 # fanat-superglora
    Выкинут Ливерпуль из четверки

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