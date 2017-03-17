Моуриньо: "МЮ привлекателен даже без Лиги Чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заверил, что даже непопадание клуба в Лигу Чемпионов не отпугнет потенциальных новичков от переезда на "Олд Траффорд".

После ухода сэра Алекса Фергюсона "дьяволы" уже дважды проезжали мимо заветной путевки в Лигу Чемпионов. При Моуриньо взобраться на вершину тоже не получается: прямо сейчас МЮ отстает на шесть очков от четвертого места в Премьер-Лиге.



Тем не менее, Жозе уверен, что "Юнайтед" остается привлекательным клубом для потенциальных новичков и без Лиги Чемпионов. Трансферная кампания, проведенная прошлым летом, только доказывает это, считает тренер.



"Манчестер Юнайтед" настолько мощный клуб, что им не нужно обязательно выступать в Лиге Чемпионов, чтобы привлекать игроков экстра-класса".



"Тот же Златан мог спокойно выступать в Париже, Мхитарян имел право остаться в "Боруссии", а Погба мог продолжить выступления в "Ювентусе". Нам удалось привлечь всех этих игроков, потому что они понимают: рано или поздно "Юнайтед" вернется в Лигу Чемпионов".



"Даже если какой-нибудь игрок решит не приезжать из-за отсутствия Лиги Чемпионов, то я буду этому только рад", - сообщил Моуриньо BBC.