Моуриньо: "МЮ привлекателен даже без Лиги Чемпионов"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заверил, что даже непопадание клуба в Лигу Чемпионов не отпугнет потенциальных новичков от переезда на "Олд Траффорд".
После ухода сэра Алекса Фергюсона "дьяволы" уже дважды проезжали мимо заветной путевки в Лигу Чемпионов. При Моуриньо взобраться на вершину тоже не получается: прямо сейчас МЮ отстает на шесть очков от четвертого места в Премьер-Лиге.
Тем не менее, Жозе уверен, что "Юнайтед" остается привлекательным клубом для потенциальных новичков и без Лиги Чемпионов. Трансферная кампания, проведенная прошлым летом, только доказывает это, считает тренер.
"Манчестер Юнайтед" настолько мощный клуб, что им не нужно обязательно выступать в Лиге Чемпионов, чтобы привлекать игроков экстра-класса".
"Тот же Златан мог спокойно выступать в Париже, Мхитарян имел право остаться в "Боруссии", а Погба мог продолжить выступления в "Ювентусе". Нам удалось привлечь всех этих игроков, потому что они понимают: рано или поздно "Юнайтед" вернется в Лигу Чемпионов".
"Даже если какой-нибудь игрок решит не приезжать из-за отсутствия Лиги Чемпионов, то я буду этому только рад", - сообщил Моуриньо BBC.
17.03.2017 16:00
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по сравнению с Ливерпулем и Арсеналом - да
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куда банан дел,редиска?
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Португальцы они же цыгане по сути. Их слова надо на три делить сразу.
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ожидание:
http://sport.img.com.ua/nxs282/b/orig/b/6e/9256f4305e576cd37d255e0b989c36eb.jpg
реальность:
https://cdn.rt.com/russian/images/2017.03/original/58c25c77c46188801c8b460d.jpg
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Нормально он переобувается)
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ЛЧ - Нам и так хорошо, без МЮ
ТОП4 - Что еще за МЮ, спросите у топ6, может, там слышали
ЛЕ - Поняли, Андерлехт разберется
Моур - Мы и без еврокубков привлекательны, больше времени для тактическо-автобусных занятий
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уже представил как буратинович бежит в скам играть в ЛЕ за 100к в неделю
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ни то что Ливер)))
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лига чемпионов привлекательна даже без МЮ
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Маур уже третий день собирает одноклеточных. Фапел просто полыхает
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Просто шикарный тренер! Какой же он мудрый
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все по делу. гений!
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разве что для погбеца разного, т.е. переоценному хламу, падкому на бабки или ибрецов-пенсионеров.
без лч реальные топы и шагу к крысостадионникам не ступят.
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Я знаю что он скажет будучи тренером Анжи!
- Родоночальники футбола дагестанцы!
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Ахаха, уже солому стелит.
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Обассал на лузерпуль и на его тупых болел
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закрой уже свое гнилое ебало, чмо!
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