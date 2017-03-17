Моуриньо: "МЮ привлекателен даже без Лиги Чемпионов"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заверил, что даже непопадание клуба в Лигу Чемпионов не отпугнет потенциальных новичков от переезда на "Олд Траффорд".

После ухода сэра Алекса Фергюсона "дьяволы" уже дважды проезжали мимо заветной путевки в Лигу Чемпионов. При Моуриньо взобраться на вершину тоже не получается: прямо сейчас МЮ отстает на шесть очков от четвертого места в Премьер-Лиге.

Тем не менее, Жозе уверен, что "Юнайтед" остается привлекательным клубом для потенциальных новичков и без Лиги Чемпионов. Трансферная кампания, проведенная прошлым летом, только доказывает это, считает тренер.

"Манчестер Юнайтед" настолько мощный клуб, что им не нужно обязательно выступать в Лиге Чемпионов, чтобы привлекать игроков экстра-класса".

"Тот же Златан мог спокойно выступать в Париже, Мхитарян имел право остаться в "Боруссии", а Погба мог продолжить выступления в "Ювентусе". Нам удалось привлечь всех этих игроков, потому что они понимают: рано или поздно "Юнайтед" вернется в Лигу Чемпионов".

"Даже если какой-нибудь игрок решит не приезжать из-за отсутствия Лиги Чемпионов, то я буду этому только рад", - сообщил Моуриньо BBC.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 17.03.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1276

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Последние комментарии:




  1. selfish 17.03.2017 17:08 # selfish
    по сравнению с Ливерпулем и Арсеналом - да

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  2. dimon70 17.03.2017 17:06 # dimon70
    куда банан дел,редиска?

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  3. golokante 17.03.2017 16:50 # golokante
    Португальцы они же цыгане по сути. Их слова надо на три делить сразу.

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  4. fupler 17.03.2017 16:36 # fupler
    ожидание:
    http://sport.img.com.ua/nxs282/b/orig/b/6e/9256f4305e576cd37d255e0b989c36eb.jpg

    реальность:
    https://cdn.rt.com/russian/images/2017.03/original/58c25c77c46188801c8b460d.jpg

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  5. second005 17.03.2017 16:35 # second005
    Нормально он переобувается)

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  6. vyrentz 17.03.2017 16:34 # vyrentz
    ЛЧ - Нам и так хорошо, без МЮ

    ТОП4 - Что еще за МЮ, спросите у топ6, может, там слышали

    ЛЕ - Поняли, Андерлехт разберется

    Моур - Мы и без еврокубков привлекательны, больше времени для тактическо-автобусных занятий

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  7. mata05 17.03.2017 16:32 # mata05
    уже представил как буратинович бежит в скам играть в ЛЕ за 100к в неделю

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  8. mancunia-planet 17.03.2017 16:26 # mancunia-planet
    ни то что Ливер)))

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  9. rommkaq1- 17.03.2017 16:25 # rommkaq1-
    лига чемпионов привлекательна даже без МЮ

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  10. rav-07 17.03.2017 16:25 # rav-07
    Маур уже третий день собирает одноклеточных. Фапел просто полыхает

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  11. redredred 17.03.2017 16:22 # redredred
    Просто шикарный тренер! Какой же он мудрый

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  12. knvlay 17.03.2017 16:20 # knvlay
    все по делу. гений!

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  13. multazar 17.03.2017 16:13 # multazar
    разве что для погбеца разного, т.е. переоценному хламу, падкому на бабки или ибрецов-пенсионеров.
    без лч реальные топы и шагу к крысостадионникам не ступят.

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  14. asnural 17.03.2017 16:12 # asnural
    Я знаю что он скажет будучи тренером Анжи!
    - Родоночальники футбола дагестанцы!

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  15. slash-lfc 17.03.2017 16:09 # slash-lfc
    Ахаха, уже солому стелит.

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  16. mu-fc 17.03.2017 16:08 # mu-fc
    Обассал на лузерпуль и на его тупых болел

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  17. thegodfather 17.03.2017 16:00 # thegodfather
    закрой уже свое гнилое ебало, чмо!

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