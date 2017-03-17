Соперником МЮ по 1/4 финала Лиги Европы стал "Андерлехт"

Соперником "Манчестер Юнайтед" по четвертьфинальной стадии Лиги Европы стал бельгийский "Андерлехт".

Напомним, на групповом этапе Лиги Европы "красные дьяволы" заняли только второе место своем квартете, пропустив вперед "Фенербахче". В 1/8 финала "Юнайтед" столкнулся с "Ростовым", отпраздновав победу по сумме двух матчей со счетом 2:1.



Следующим соперником "Юнайтед" в турнире станет "Андерлехт". Первый матч подопечные Жозе Моуриньо сыграют на выезде — 13 апреля. Ответная встреча состоится на "Олд Траффорд" 20 апреля.



Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы



"Андерлехт" (Бельгия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)



"Сельта (Испания) — "Генк" (Бельгия)



"Аякс" (Голландия) — "Шальке-04" (Германия)



"Лион" (Франция) — "Бешикташ" (Турция)