Соперником МЮ по 1/4 финала Лиги Европы стал "Андерлехт"

Манчестер Юнайтед Соперником "Манчестер Юнайтед" по четвертьфинальной стадии Лиги Европы стал бельгийский "Андерлехт".

Напомним, на групповом этапе Лиги Европы "красные дьяволы" заняли только второе место своем квартете, пропустив вперед "Фенербахче". В 1/8 финала "Юнайтед" столкнулся с "Ростовым", отпраздновав победу по сумме двух матчей со счетом 2:1.

Следующим соперником "Юнайтед" в турнире станет "Андерлехт". Первый матч подопечные Жозе Моуриньо сыграют на выезде — 13 апреля. Ответная встреча состоится на "Олд Траффорд" 20 апреля.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы

"Андерлехт" (Бельгия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Сельта (Испания) — "Генк" (Бельгия)

"Аякс" (Голландия) — "Шальке-04" (Германия)

"Лион" (Франция) — "Бешикташ" (Турция)


Метки Андерлехт, жеребьевка, Лига Европы, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2017 15:15

Количество просмотров Просмотров: 1465

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Последние комментарии:




  1. narcot 17.03.2017 15:44 # narcot
    потом будет победитель пары Сельта - Генк. можете скринить, чтобы не глотать хуи, как вы это делаете сейчас

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  2. dayver 17.03.2017 15:40 # dayver
    Не взять ЛЕ с такими соперниками будет зашкваром. Это очевидно.

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  3. reeker 17.03.2017 15:35 # reeker
    Опять МЮ в ЛЕ будет катать перед игрой с нами.Вновь обоссым лахеров на изи.

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  4. fupler 17.03.2017 15:35 # fupler
    Кейн верит, что "Тоттенхэм" догонит "Челси"

    очередной фантазер.

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  5. timanutd 17.03.2017 15:31 # timanutd
    Аккурат перед Челси. Не везёт в этом сезоне с календарем.

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  6. jaguar 17.03.2017 15:29 # jaguar
    Для МЮ легко никогда не бывает, независимо от соперника, но не взять ЛЕ, будет полный зашквар...

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  7. thefa 17.03.2017 15:29 # thefa
    Тилеманс накидает.

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  8. skychnie-oboi 17.03.2017 15:28 # skychnie-oboi
    Шлак притягивает шлак.Ничего удивительного.

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  9. sharan 17.03.2017 15:25 # sharan
    лол, самые шлаковые соперники были обе бельгиские тимы, одна из них мю и попалась. сиралекс всяко трудился всю ночь перед жеребьевкой

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  10. amar 17.03.2017 15:22 # amar
    Ахахах. Как по заказу. САФ норм поработал ))

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  11. redstyle 17.03.2017 15:20 # redstyle
    Без шансов для муму

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  12. yes-men 17.03.2017 15:20 # yes-men
    почему не новость дня?

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  13. fupler 17.03.2017 15:20 # fupler
    как я и предполагал!

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  14. mancunia-planet 17.03.2017 15:19 # mancunia-planet
    Отлично

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