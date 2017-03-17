Соперником МЮ по 1/4 финала Лиги Европы стал "Андерлехт"
Соперником "Манчестер Юнайтед" по четвертьфинальной стадии Лиги Европы стал бельгийский "Андерлехт".
Напомним, на групповом этапе Лиги Европы "красные дьяволы" заняли только второе место своем квартете, пропустив вперед "Фенербахче". В 1/8 финала "Юнайтед" столкнулся с "Ростовым", отпраздновав победу по сумме двух матчей со счетом 2:1.
Следующим соперником "Юнайтед" в турнире станет "Андерлехт". Первый матч подопечные Жозе Моуриньо сыграют на выезде — 13 апреля. Ответная встреча состоится на "Олд Траффорд" 20 апреля.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы
"Андерлехт" (Бельгия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Сельта (Испания) — "Генк" (Бельгия)
"Аякс" (Голландия) — "Шальке-04" (Германия)
"Лион" (Франция) — "Бешикташ" (Турция)
17.03.2017 15:15
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Последние комментарии:
потом будет победитель пары Сельта - Генк. можете скринить, чтобы не глотать хуи, как вы это делаете сейчас
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Не взять ЛЕ с такими соперниками будет зашкваром. Это очевидно.
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Опять МЮ в ЛЕ будет катать перед игрой с нами.Вновь обоссым лахеров на изи.
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Кейн верит, что "Тоттенхэм" догонит "Челси"
очередной фантазер.
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Аккурат перед Челси. Не везёт в этом сезоне с календарем.
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Для МЮ легко никогда не бывает, независимо от соперника, но не взять ЛЕ, будет полный зашквар...
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Тилеманс накидает.
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Шлак притягивает шлак.Ничего удивительного.
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лол, самые шлаковые соперники были обе бельгиские тимы, одна из них мю и попалась. сиралекс всяко трудился всю ночь перед жеребьевкой
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Ахахах. Как по заказу. САФ норм поработал ))
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Без шансов для муму
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почему не новость дня?
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как я и предполагал!
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Отлично
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