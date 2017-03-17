"Лестер" сыграет в четвертьфинале Лиги Чемпионов с "Атлетико"

В результате жеребьевки четвертьфиналов Лиги Чемпионов соперником "Лестера" по этой стадии турнира стал "Атлетико".

Напомним, в 1/8 финала "лисы" превзошли "Севилью": проиграв первый матч в Испании со счетом 2:1, затем чемпионы Премьер-Лиги взяли реванш дома (2:0).



На сей раз "Лестеру" тоже предстоит начать с выезда в Испанию. Это случится 11-12 апреля, тогда как ответный поединок будет сыгран на "Кинг Пауэр" 18-19 апреля.



Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов



"Атлетико" (Испания) — "Лестер" (Англия)



"Боруссия" (Дортмунд, Германия) — "Монако" (Франция)



"Бавария" (Германия) — "Реал" (Испания)



"Ювентус" (Италия) — "Барселона" (Испания)