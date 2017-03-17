"Лестер" сыграет в четвертьфинале Лиги Чемпионов с "Атлетико"

Лестер В результате жеребьевки четвертьфиналов Лиги Чемпионов соперником "Лестера" по этой стадии турнира стал "Атлетико".

Напомним, в 1/8 финала "лисы" превзошли "Севилью": проиграв первый матч в Испании со счетом 2:1, затем чемпионы Премьер-Лиги взяли реванш дома (2:0).

На сей раз "Лестеру" тоже предстоит начать с выезда в Испанию. Это случится 11-12 апреля, тогда как ответный поединок будет сыгран на "Кинг Пауэр" 18-19 апреля.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов

"Атлетико" (Испания) — "Лестер" (Англия)

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) — "Монако" (Франция)

"Бавария" (Германия) — "Реал" (Испания)

"Ювентус" (Италия) — "Барселона" (Испания)


Метки Атлетико, жеребьевка, Лестер, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2017 14:15

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Последние комментарии:




  1. melwood-lfc 17.03.2017 15:44 # melwood-lfc
    наконец то эта параша катлетовская отсосет и не пройдет в полуфинал
    хз, как такое говно можно поддерживать нейтральному болельщику

    джуве бавария лестер монако
    го так

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  2. maxvel 17.03.2017 15:41 # maxvel
    Ле изи возьмем

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  3. eriksen23 17.03.2017 15:41 # eriksen23
    хейтеры соснулей.

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  4. thegodfather 17.03.2017 15:40 # thegodfather
    опять у мю лига европы перед пенсами, орууууу.
    Моур опять с подогретой жопой начнет ротировать состав, и в бельгии его накажут за это. Потом его накажут еще и пенсы сверху. У него же очелло будет бомбить, чтоб хоть как-то насолить конте и не дать ему изи чемпик выиграть.

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  5. slash-lfc 17.03.2017 15:39 # slash-lfc
    Оxуительные пары. Конешн, хотелось Боруссию и Барсу посореть, ну и так пойдёт.

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  6. al-faarabi 17.03.2017 15:34 # al-faarabi
    коэфф лестора на победу в лч 37, можно рискнуть

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  7. thegodfather 17.03.2017 15:31 # thegodfather
    на самом деле теневой фаворит это сельта, я вам авторитетно заявляю.
    они мастера барсу и реал в говно помокать, они ваще мастера по матчах с топами...канэшн не всегда, зачастую дома ( вон недавно барсе на камп ноу слили 5-0), но вцелом команда играющая, но и сопернику дает играть.

    Явные лион и мю, но сельта теневые.

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  8. stepan-jam-boss 17.03.2017 15:28 # stepan-jam-boss
    Соперники Ливерпуля в прошлогоднем розыгрыше ЛЕ - МЮ, Боруссия, Севилья.
    Соперники МЮ в нынешнем розыгрыше - Сент-Этьен, Ростов, Андерлехт.

    Ору со сковзеров-неудачников)))

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  9. manutd-20champ 17.03.2017 15:27 # manutd-20champ
    Чемпионы Премьер-Лиги готовятся к четвертьфиналу Лиги Чемпионов, обладатели Кубка Англии — к четвертьфиналу Лиги Европы. А где же великие обоссаные щулси и пеликаны???

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  10. knvlay 17.03.2017 15:23 # knvlay
    изи для МЮ и сельты. бешик-лион и аякс-шальке норм зарубы. надеюсь лион и аякс пройдут.

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  11. largo-winch 17.03.2017 15:22 # largo-winch
    Лига Чемпионов УЕФА 2013/14, 1/2 финала

    30.04.2014 Челси – Атлетико Мадрид 1:3 (1:1) Stamford Bridge
    22.04.2014 Атлетико Мадрид – Челси 0:0
    Estadio Vicente Calder&#243;n

    Суперкубок УЕФА 2011/12, Финал
    31.08.2012 Челси – Атлетико Мадрид 1:4 (0:3)


    Надеюсь Лестер не будут раздвигать ножки как это делают некоторые

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  12. redstyle 17.03.2017 15:21 # redstyle
    Шансы есть у Лестера

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  13. redredred 17.03.2017 15:21 # redredred
    Повезло МЮ. Везет сильнейшим
    Там еще и лион бешик
    Аякс шальке
    Эхехехех

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  14. mata05 17.03.2017 15:19 # mata05
    ростов на изи обоссал андерлехт, повезло скамцу

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  15. stepan-jam-boss 17.03.2017 15:16 # stepan-jam-boss
    Еееее Андерлехт. Бог на нашей стороне.

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  16. al-faarabi 17.03.2017 15:14 # al-faarabi
    http://fapl.ru/posts/53755/?c=1#c6311724
    собственно как я и предсказывал

    атлетам не повезло встретиться с лестером, две автобусные тимы, атлетам придется действовать первым номером и тут они могут обкакаться.

    монако-бд ну тут опять голов будет дохера, что в те ворота, что в эти. учитывая что Жардим>Тухель тут фаворит Монако

    пи3да реалу

    юве-барса Ювентусу по силам пройти барсу

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  17. abse 17.03.2017 15:14 # abse
    Пройдут все первые

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  18. tvinkovod 17.03.2017 15:13 # tvinkovod
    фартануло норм МЮ

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  19. thegodfather 17.03.2017 15:13 # thegodfather
    ахахах, "пары очень ровные на мой взгляд...", даже комментаоры ссут на мю

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  20. kos9k 17.03.2017 15:13 # kos9k
    норм жереб для мю
    лион-бешик самая тру пара из всех

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