"Лестер" сыграет в четвертьфинале Лиги Чемпионов с "Атлетико"
В результате жеребьевки четвертьфиналов Лиги Чемпионов соперником "Лестера" по этой стадии турнира стал "Атлетико".
Напомним, в 1/8 финала "лисы" превзошли "Севилью": проиграв первый матч в Испании со счетом 2:1, затем чемпионы Премьер-Лиги взяли реванш дома (2:0).
На сей раз "Лестеру" тоже предстоит начать с выезда в Испанию. Это случится 11-12 апреля, тогда как ответный поединок будет сыгран на "Кинг Пауэр" 18-19 апреля.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов
"Атлетико" (Испания) — "Лестер" (Англия)
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) — "Монако" (Франция)
"Бавария" (Германия) — "Реал" (Испания)
"Ювентус" (Италия) — "Барселона" (Испания)
17.03.2017 14:15
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Последние комментарии:
наконец то эта параша катлетовская отсосет и не пройдет в полуфинал
хз, как такое говно можно поддерживать нейтральному болельщику
джуве бавария лестер монако
го так
(ответить)
Ле изи возьмем
(ответить)
хейтеры соснулей.
(ответить)
опять у мю лига европы перед пенсами, орууууу.
Моур опять с подогретой жопой начнет ротировать состав, и в бельгии его накажут за это. Потом его накажут еще и пенсы сверху. У него же очелло будет бомбить, чтоб хоть как-то насолить конте и не дать ему изи чемпик выиграть.
(ответить)
Оxуительные пары. Конешн, хотелось Боруссию и Барсу посореть, ну и так пойдёт.
(ответить)
коэфф лестора на победу в лч 37, можно рискнуть
(ответить)
на самом деле теневой фаворит это сельта, я вам авторитетно заявляю.
они мастера барсу и реал в говно помокать, они ваще мастера по матчах с топами...канэшн не всегда, зачастую дома ( вон недавно барсе на камп ноу слили 5-0), но вцелом команда играющая, но и сопернику дает играть.
Явные лион и мю, но сельта теневые.
(ответить)
Соперники Ливерпуля в прошлогоднем розыгрыше ЛЕ - МЮ, Боруссия, Севилья.
Соперники МЮ в нынешнем розыгрыше - Сент-Этьен, Ростов, Андерлехт.
Ору со сковзеров-неудачников)))
(ответить)
Чемпионы Премьер-Лиги готовятся к четвертьфиналу Лиги Чемпионов, обладатели Кубка Англии — к четвертьфиналу Лиги Европы. А где же великие обоссаные щулси и пеликаны???
(ответить)
изи для МЮ и сельты. бешик-лион и аякс-шальке норм зарубы. надеюсь лион и аякс пройдут.
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Лига Чемпионов УЕФА 2013/14, 1/2 финала
30.04.2014 Челси – Атлетико Мадрид 1:3 (1:1) Stamford Bridge
22.04.2014 Атлетико Мадрид – Челси 0:0
Estadio Vicente Calderón
Суперкубок УЕФА 2011/12, Финал
31.08.2012 Челси – Атлетико Мадрид 1:4 (0:3)
Надеюсь Лестер не будут раздвигать ножки как это делают некоторые
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Шансы есть у Лестера
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Повезло МЮ. Везет сильнейшим
Там еще и лион бешик
Аякс шальке
Эхехехех
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ростов на изи обоссал андерлехт, повезло скамцу
(ответить)
Еееее Андерлехт. Бог на нашей стороне.
(ответить)
http://fapl.ru/posts/53755/?c=1#c6311724
собственно как я и предсказывал
атлетам не повезло встретиться с лестером, две автобусные тимы, атлетам придется действовать первым номером и тут они могут обкакаться.
монако-бд ну тут опять голов будет дохера, что в те ворота, что в эти. учитывая что Жардим>Тухель тут фаворит Монако
пи3да реалу
юве-барса Ювентусу по силам пройти барсу
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Пройдут все первые
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фартануло норм МЮ
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ахахах, "пары очень ровные на мой взгляд...", даже комментаоры ссут на мю
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норм жереб для мю
лион-бешик самая тру пара из всех
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