Четвертая команда Премьер-Лиги может остаться без путевки в Лигу Чемпионов

Четвертая команда Премьер-Лиги может отправиться в Лигу Европы вместо Лиги Чемпионов на будущий, если "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" выиграют европейские турниры, в которых они участвуют.

Напомним, "лисы" и "красные дьяволы" являются последними представителями Англии на европейской арене. Чемпионы Премьер-Лиги готовятся к четвертьфиналу Лиги Чемпионов, обладатели Кубка Англии — к четвертьфиналу Лиги Европы.



И хотя такой сценарий выглядит крайне маловероятным, в этом сезоне может сложиться ситуация, при которой четвертая команда Премьер-Лиги не попадет в Лигу Чемпионов.



Дело в том, что каждая национальная Ассоциация может рассчитывать максимум на пять путевок в элитный европейский турнир, что предусмотрено правилами УЕФА. В то же время участие в Лиге Чемпионов на будущий сезон гарантировано как ее победителю, так и победителю Лиги Европы (с раунда плей-офф квалификации).



Таким образом, если "Лестер" и "Юнайтед" выиграют свои европейские турниры и не финишируют в топ-4, то от Премьер-Лиги в Лигу Чемпионов отправятся только три первых команды.