Четвертая команда Премьер-Лиги может остаться без путевки в Лигу Чемпионов
Четвертая команда Премьер-Лиги может отправиться в Лигу Европы вместо Лиги Чемпионов на будущий, если "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" выиграют европейские турниры, в которых они участвуют.
Напомним, "лисы" и "красные дьяволы" являются последними представителями Англии на европейской арене. Чемпионы Премьер-Лиги готовятся к четвертьфиналу Лиги Чемпионов, обладатели Кубка Англии — к четвертьфиналу Лиги Европы.
И хотя такой сценарий выглядит крайне маловероятным, в этом сезоне может сложиться ситуация, при которой четвертая команда Премьер-Лиги не попадет в Лигу Чемпионов.
Дело в том, что каждая национальная Ассоциация может рассчитывать максимум на пять путевок в элитный европейский турнир, что предусмотрено правилами УЕФА. В то же время участие в Лиге Чемпионов на будущий сезон гарантировано как ее победителю, так и победителю Лиги Европы (с раунда плей-офф квалификации).
Таким образом, если "Лестер" и "Юнайтед" выиграют свои европейские турниры и не финишируют в топ-4, то от Премьер-Лиги в Лигу Чемпионов отправятся только три первых команды.
17.03.2017 14:00
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Последние комментарии:
писать нечего что ли? мю тут не причем
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Бля причем тут мю дебилы ска, мю хоть выиграет хоть нет, 4 место не затронет, только в случае победы сельчан они будут место 4
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эмю обсерется, гунерам можно не волноваться
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Новость ради новости.
мю не удасться выиграть ле.
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нереально
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ну ливка 100% не в лч тогда
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МЮ в ЛЕ и Лестер в ЛЧ, футбол е6анутая игра
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Рыдайте Гунеры ахах))
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"Какой ещё Гарет? Не знаю никаких Гаретов".
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"...если "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" выиграют европейские турниры, в которых они участвуют."
Шансы примерно одинаковые у команд.
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только укуренный дибил в это будет верить!
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Вперёд скум и лисы! Нехой гейгуннерам делать в Лч
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только отбитый скум будет верить в победу 6 26 49 в ЛЕ
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о госпаде...каким настоящие тупой нужно быть, что верить в победу мю в лиге европы
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Каким боком тут скум?
победитель ле не отнимает путевку у 4го места
але
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Плохие новости для Арсенала,Тот,Мм,Мю
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