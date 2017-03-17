Четвертая команда Премьер-Лиги может остаться без путевки в Лигу Чемпионов

Джейми Варди против МЮ Четвертая команда Премьер-Лиги может отправиться в Лигу Европы вместо Лиги Чемпионов на будущий, если "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" выиграют европейские турниры, в которых они участвуют.

Напомним, "лисы" и "красные дьяволы" являются последними представителями Англии на европейской арене. Чемпионы Премьер-Лиги готовятся к четвертьфиналу Лиги Чемпионов, обладатели Кубка Англии — к четвертьфиналу Лиги Европы.

И хотя такой сценарий выглядит крайне маловероятным, в этом сезоне может сложиться ситуация, при которой четвертая команда Премьер-Лиги не попадет в Лигу Чемпионов.

Дело в том, что каждая национальная Ассоциация может рассчитывать максимум на пять путевок в элитный европейский турнир, что предусмотрено правилами УЕФА. В то же время участие в Лиге Чемпионов на будущий сезон гарантировано как ее победителю, так и победителю Лиги Европы (с раунда плей-офф квалификации).

Таким образом, если "Лестер" и "Юнайтед" выиграют свои европейские турниры и не финишируют в топ-4, то от Премьер-Лиги в Лигу Чемпионов отправятся только три первых команды.


Метки Лестер, Лига Европы, Лига Чемпионов, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 4010

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Последние комментарии:




  1. knvlay 17.03.2017 15:29 # knvlay
    писать нечего что ли? мю тут не причем

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  2. maxvel 17.03.2017 15:01 # maxvel
    Бля причем тут мю дебилы ска, мю хоть выиграет хоть нет, 4 место не затронет, только в случае победы сельчан они будут место 4

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  3. sharan 17.03.2017 14:46 # sharan
    эмю обсерется, гунерам можно не волноваться

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  4. gerrard08 17.03.2017 14:40 # gerrard08
    Новость ради новости.
    мю не удасться выиграть ле.

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  5. mancunia-planet 17.03.2017 14:37 # mancunia-planet
    нереально

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  6. narcot 17.03.2017 14:34 # narcot
    ну ливка 100% не в лч тогда

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  7. sisyazavr 17.03.2017 14:30 # sisyazavr
    МЮ в ЛЕ и Лестер в ЛЧ, футбол е6анутая игра

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  8. star69 17.03.2017 14:24 # star69
    Рыдайте Гунеры ахах))

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  9. fupler 17.03.2017 14:16 # fupler
    "Какой ещё Гарет? Не знаю никаких Гаретов".

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  10. thefa 17.03.2017 14:16 # thefa
    "...если "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" выиграют европейские турниры, в которых они участвуют."

    Шансы примерно одинаковые у команд.

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  11. fupler 17.03.2017 14:13 # fupler
    только укуренный дибил в это будет верить!

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  12. fc-zenit 17.03.2017 14:12 # fc-zenit
    Вперёд скум и лисы! Нехой гейгуннерам делать в Лч

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  13. largo-winch 17.03.2017 14:11 # largo-winch
    только отбитый скум будет верить в победу 6 26 49 в ЛЕ

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  14. thegodfather 17.03.2017 14:06 # thegodfather
    о госпаде...каким настоящие тупой нужно быть, что верить в победу мю в лиге европы

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  15. meshuggah 17.03.2017 14:04 # meshuggah
    Каким боком тут скум?
    победитель ле не отнимает путевку у 4го места
    але

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  16. ruslan19930611 17.03.2017 14:00 # ruslan19930611
    Плохие новости для Арсенала,Тот,Мм,Мю

    (ответить)

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