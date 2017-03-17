Моуриньо разочарован вылетом "Сити" из Лиги Чемпионов

Жозе Моуриньо и Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что разочарован вылетом "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов в свете борьбы за место в топ-4 Премьер-Лиги.

В среду вечером подопечные Пепа Гвардиолы завершили свое выступление в Лиге Чемпионов, отдав путевку в 1/4 финалу "Монако". В остатке сезона "горожане" могут сосредоточиться на Премьер-Лиге и Кубке Англии.

Моуриньо, чья команда, наоборот, продлила свое участие в еврокубках, разочарован сложившейся ситуацией, при которой только "Юнайтед" продолжает играть на нескольких фронтах из числа конкурентов за попадание в топ-4.

"Я разочарован вылетом "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов. Я не шучу. Я серьезно. Это плохо для нас по многим причинам. Ни у одной команды из первой пятерки, что нас опережают, не осталось матчей в еврокубках".

"Они будут проводить по одному матчу в неделю, кто-то вообще делает это весь сезон. Они не знают, что такое усталость. А мы сражаемся до предела", - приводит слова Моуриньо ESPN.



Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 17.03.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1222

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  1. frisby 17.03.2017 13:50 # frisby
    аахахахах обосцанный ноет и ноет

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  2. fupler 17.03.2017 13:41 # fupler
    http://pic.analteenmilf.com/U0TDZ6k.jpg

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  3. gay-fan-gunner 17.03.2017 13:41 # gay-fan-gunner
    вечно эта баба ноет

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  4. fupler 17.03.2017 13:41 # fupler
    http://oporno.info/wp-content/uploads/2016/01/frukty_i_ovoschi_v_zhope_oporno.info_25.jpg

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  5. fupler 17.03.2017 13:32 # fupler
    ротация? нет, не с слышал!

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  6. sharan 17.03.2017 13:15 # sharan
    жозе продолжает полыхать ах ах ах

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  7. reeker 17.03.2017 13:02 # reeker
    Норм обоссанец горит.

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  8. largo-winch 17.03.2017 13:01 # largo-winch
    пожалейте колбасных )))
    уже какой день новости про мю, моура, и эвертона)))

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