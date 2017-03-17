Моуриньо разочарован вылетом "Сити" из Лиги Чемпионов
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что разочарован вылетом "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов в свете борьбы за место в топ-4 Премьер-Лиги.
В среду вечером подопечные Пепа Гвардиолы завершили свое выступление в Лиге Чемпионов, отдав путевку в 1/4 финалу "Монако". В остатке сезона "горожане" могут сосредоточиться на Премьер-Лиге и Кубке Англии.
Моуриньо, чья команда, наоборот, продлила свое участие в еврокубках, разочарован сложившейся ситуацией, при которой только "Юнайтед" продолжает играть на нескольких фронтах из числа конкурентов за попадание в топ-4.
"Я разочарован вылетом "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов. Я не шучу. Я серьезно. Это плохо для нас по многим причинам. Ни у одной команды из первой пятерки, что нас опережают, не осталось матчей в еврокубках".
"Они будут проводить по одному матчу в неделю, кто-то вообще делает это весь сезон. Они не знают, что такое усталость. А мы сражаемся до предела", - приводит слова Моуриньо ESPN.
17.03.2017 13:00
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аахахахах обосцанный ноет и ноет
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вечно эта баба ноет
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ротация? нет, не с слышал!
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жозе продолжает полыхать ах ах ах
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Норм обоссанец горит.
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пожалейте колбасных )))
уже какой день новости про мю, моура, и эвертона)))
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