Руни может потерять роль капитана в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт намекнул, что больше не видит в Уэйне Руни из "Манчестер Юнайтед" постоянного капитана национальной команды.

Накануне Саутгейт объявил имена 26 игроков, вызванных для подготовки к матчам против Германии и Литвы позже в этом месяце. В этом списке не нашлось места для 31-летнего Руни, хотя тот практически восстановился после травмы колена и может сыграть за свой клуб уже в ближайший уикенд.



Более того, Саутгейт намекает, что Уэйн, потерявший место в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне, более не выглядит для него тем, кто должен носить капитанскую повязку "по умолчанию".



"Капитан сборной Англии — на эту тему всегда много дискуссий, но на самом деле капитан сборной Англии — это человек, который является капитаном в следующем матче, не так ли?"



"Для меня важнее всего, чтобы мы вырастили больше лидеров. Но я не сильно переживаю на этот счет. Полагаю, для этой роли есть кто-то по умолчанию, но затем я должен принимать решение на каждый матч, учитывая то, с кем нам играть. В этом отношении на международном уровне иначе, нежели на клубном".



"Означает ли это, что Руни больше не обладает статусом капитана сборной Англии? Я не знаю, кто раздает такие статусы, и почему. Это хороший вопрос, и мне нужно подумать об этом!"



"Я просто всегда стараюсь выбирать команду и капитана на каждый отдельный матч. Думаю, именно для этого и требуется коллектив лидеров, потому что если один игрок травмирован, если ты не можешь рассчитывать на своего капитана, то кто поведет их за собой?"



"На мой взгляд, тебе нужен коллектив лидеров — не только возрастных игроков, но и молодых, которые тоже могут поддержать команду разговором, тоже могут блюсти культуру команды. Это нечто, что мы должны улучшить в будущем", — цитирует Саутгейта Evening Standard.