Моуриньо объяснил, почему покормил Рохо бананом

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил забавный эпизод, произошедший во вчерашнем матче Лиги Европы против "Ростова", когда защитник Маркос Рохо съел банан прямо на футбольном поле.

В четверг вечером "красные дьяволы" минимально переиграли "Ростов" и оформили выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Эта победа далась подопечным Моуриньо непросто — на их действиях явно сказывалась усталость.



Как раз утомленностью Жозе и объясняет эпизод с бананом. Заботливо почистив фрукт на бровке, затем Моуриньо передал его Рохо, и тот подкрепился прямо во время игры.



"Не знаю, вы когда-нибудь чувствовали усталость в своей жизни? Лично я — много раз. Я знаю, каковы лимиты человеческого организма и знаю, когда организм нуждается хоть в чем-нибудь".



"Игрок попросил банан, и это не смешно. Это совершенно не смешно. Нужно уважать, что физические возможности игроков имеют ограничения. Сегодня они выложились на полную".



"Это плохо, что все команды выше нас не играют в международных турнирах. Они не знают, что такое усталость. Мы будем сражаться на пределе своих возможностей. Это то, что мы должны делать", — сообщил Моуриньо BT Sport.