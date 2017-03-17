Моуриньо объяснил, почему покормил Рохо бананом

Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил забавный эпизод, произошедший во вчерашнем матче Лиги Европы против "Ростова", когда защитник Маркос Рохо съел банан прямо на футбольном поле.

В четверг вечером "красные дьяволы" минимально переиграли "Ростов" и оформили выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Эта победа далась подопечным Моуриньо непросто — на их действиях явно сказывалась усталость.

Как раз утомленностью Жозе и объясняет эпизод с бананом. Заботливо почистив фрукт на бровке, затем Моуриньо передал его Рохо, и тот подкрепился прямо во время игры.

"Не знаю, вы когда-нибудь чувствовали усталость в своей жизни? Лично я — много раз. Я знаю, каковы лимиты человеческого организма и знаю, когда организм нуждается хоть в чем-нибудь".

"Игрок попросил банан, и это не смешно. Это совершенно не смешно. Нужно уважать, что физические возможности игроков имеют ограничения. Сегодня они выложились на полную".

"Это плохо, что все команды выше нас не играют в международных турнирах. Они не знают, что такое усталость. Мы будем сражаться на пределе своих возможностей. Это то, что мы должны делать", — сообщил Моуриньо BT Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. redredred 17.03.2017 11:59 # redredred
    Ахах, даже на таком унылом матче устроил шоу. Просто гений

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  2. gidro-met 17.03.2017 11:59 # gidro-met
    Было бы эпично, если б Ростов продавил жующего Рохо и забил гол сразу после поправки бананом. И Мю вылетел бы из ЛЕ с бананом Рохо во рту.

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  3. ask 17.03.2017 11:52 # ask
    Нет ну униженный совсем болен

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  4. amar 17.03.2017 11:30 # amar
    Михайло продолжает троллить манков )) упоминание о Лиге Чемпионов это как соль на рану )

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  5. reeker 17.03.2017 11:30 # reeker
    Норм прикормил.

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  6. fupler 17.03.2017 11:27 # fupler
    Игрок попросил банан, и это не смешно.

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  7. ezh28 17.03.2017 11:21 # ezh28
    Клоунада продолжается

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  8. rockinrolla 17.03.2017 11:21 # rockinrolla
    Да Маур гений, мать вашу. Это украшение футбола нашего времени. Каждое его интервью или выходка, как новый альбом Металлики, у хейторов бомбит , у ценителей вызывает восхищение. ))))

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  9. alexminck 17.03.2017 11:17 # alexminck
    норм манки в ЛЧ выступают
    ах ах ах

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  10. jekatatarin 17.03.2017 11:13 # jekatatarin
    маур кормит свою обезьянку которая устала кидаться всем в ноги и захотела бананчик, маур на пенсии будет в цирке работать дрессировщиком и уже сейчас тренируется на этой бездарной обезьянки!

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  11. stepan-jam-boss 17.03.2017 11:05 # stepan-jam-boss
    В четверг вечером "красные дьяволы" минимально переиграли "Ростов" и оформили выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

    Вся суть новостей на фапле одним предложением.

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  12. verh 17.03.2017 11:04 # verh
    МихаЖло ты рано пишешь про Лигу чемпионов это оставь на следующий год , в этом году мы играем в Лиге Европы

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  13. manchester-money 17.03.2017 11:04 # manchester-money
    Это плохо, что все команды выше нас не играют в международных турнирах.

    Бля да Арсенал с МС в течении последней недели только с еврокубков вылетели, а обоссаный уже заныл

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  14. meshuggah 17.03.2017 11:02 # meshuggah
    бан этому расисту мочепиту

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