Моуриньо объяснил, почему покормил Рохо бананом
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил забавный эпизод, произошедший во вчерашнем матче Лиги Европы против "Ростова", когда защитник Маркос Рохо съел банан прямо на футбольном поле.
В четверг вечером "красные дьяволы" минимально переиграли "Ростов" и оформили выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Эта победа далась подопечным Моуриньо непросто — на их действиях явно сказывалась усталость.
Как раз утомленностью Жозе и объясняет эпизод с бананом. Заботливо почистив фрукт на бровке, затем Моуриньо передал его Рохо, и тот подкрепился прямо во время игры.
"Не знаю, вы когда-нибудь чувствовали усталость в своей жизни? Лично я — много раз. Я знаю, каковы лимиты человеческого организма и знаю, когда организм нуждается хоть в чем-нибудь".
"Игрок попросил банан, и это не смешно. Это совершенно не смешно. Нужно уважать, что физические возможности игроков имеют ограничения. Сегодня они выложились на полную".
"Это плохо, что все команды выше нас не играют в международных турнирах. Они не знают, что такое усталость. Мы будем сражаться на пределе своих возможностей. Это то, что мы должны делать", — сообщил Моуриньо BT Sport.
17.03.2017 11:00
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Последние комментарии:
Ахах, даже на таком унылом матче устроил шоу. Просто гений
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Было бы эпично, если б Ростов продавил жующего Рохо и забил гол сразу после поправки бананом. И Мю вылетел бы из ЛЕ с бананом Рохо во рту.
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Нет ну униженный совсем болен
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Михайло продолжает троллить манков )) упоминание о Лиге Чемпионов это как соль на рану )
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Норм прикормил.
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Игрок попросил банан, и это не смешно.
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Клоунада продолжается
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Да Маур гений, мать вашу. Это украшение футбола нашего времени. Каждое его интервью или выходка, как новый альбом Металлики, у хейторов бомбит , у ценителей вызывает восхищение. ))))
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норм манки в ЛЧ выступают
ах ах ах
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маур кормит свою обезьянку которая устала кидаться всем в ноги и захотела бананчик, маур на пенсии будет в цирке работать дрессировщиком и уже сейчас тренируется на этой бездарной обезьянки!
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В четверг вечером "красные дьяволы" минимально переиграли "Ростов" и оформили выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Вся суть новостей на фапле одним предложением.
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МихаЖло ты рано пишешь про Лигу чемпионов это оставь на следующий год , в этом году мы играем в Лиге Европы
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Это плохо, что все команды выше нас не играют в международных турнирах.
Бля да Арсенал с МС в течении последней недели только с еврокубков вылетели, а обоссаный уже заныл
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бан этому расисту мочепиту
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