"Тоттенхэм" опасается интереса ПСЖ к Почеттино

Маурисио Почеттино "Тоттенхэм" всерьез опасается, что грядущим летом ПСЖ попробует переманить их главного тренера Маурисио Почеттино.

В бытность футболистом Почеттино довелось поиграть за парижан на протяжении двух лет. В этот период экс-игрок сборной Аргентины даже носил капитанскую повязку.

И вот теперь, утверждает Daily Mirror, Маурисио вновь попал на радар к ПСЖ — теперь уже как тренер. Чемпионы французской Лиги 1 видят в 45-летнем Почеттино возможную замену для своего наставника Унаи Эмери.

В своем дебютном сезоне работы на "Парк де Пренс" Эмери находится под огромным давлением, и это вполне объяснимо — в данный момент над ПСЖ нависла угроза впервые за пять лет остаться без чемпионского титула во Франции, хотя в последние годы парижане не знали конкуренции на внутренней арене.

Решающим же фактор в судьбе Эмери может стать невероятный вылет из Лиги Чемпионов. ПСЖ, чьи владельцы давно мечтают о победе в элитном европейском турнире, выбыл уже на стадии 1/8 финала, хотя первый матч против "Барселоны" выиграл со счетом 4:0.

Таким образом, если Эмери покинет Париж в конце сезона, "шпорам" придется потрудиться, чтобы оградить Почеттино от интереса ПСЖ, к которому Маурисио, по собственному признанию, до сих пор испытывает особые чувства.


Метки Почеттино, ПСЖ, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 17.03.2017 10:07 # largo-winch
    Почеттино хорошо работается в Лондоне,
    кип йо майндз офф Покето

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  2. van-der-slav 17.03.2017 10:02 # van-der-slav
    Леви свое не отдаст. Разве что за сотку лямов

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  3. selfish 17.03.2017 10:01 # selfish
    Следующий тренер МЮ

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