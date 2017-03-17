"Тоттенхэм" опасается интереса ПСЖ к Почеттино

"Тоттенхэм" всерьез опасается, что грядущим летом ПСЖ попробует переманить их главного тренера Маурисио Почеттино.

В бытность футболистом Почеттино довелось поиграть за парижан на протяжении двух лет. В этот период экс-игрок сборной Аргентины даже носил капитанскую повязку.



И вот теперь, утверждает Daily Mirror, Маурисио вновь попал на радар к ПСЖ — теперь уже как тренер. Чемпионы французской Лиги 1 видят в 45-летнем Почеттино возможную замену для своего наставника Унаи Эмери.



В своем дебютном сезоне работы на "Парк де Пренс" Эмери находится под огромным давлением, и это вполне объяснимо — в данный момент над ПСЖ нависла угроза впервые за пять лет остаться без чемпионского титула во Франции, хотя в последние годы парижане не знали конкуренции на внутренней арене.



Решающим же фактор в судьбе Эмери может стать невероятный вылет из Лиги Чемпионов. ПСЖ, чьи владельцы давно мечтают о победе в элитном европейском турнире, выбыл уже на стадии 1/8 финала, хотя первый матч против "Барселоны" выиграл со счетом 4:0.



Таким образом, если Эмери покинет Париж в конце сезона, "шпорам" придется потрудиться, чтобы оградить Почеттино от интереса ПСЖ, к которому Маурисио, по собственному признанию, до сих пор испытывает особые чувства.