Моуриньо назвал трех бывших игроков МЮ, которых он бы никогда не продал

Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал имена трех бывших игроков своего клуба, которых он бы никогда не продал.

Напомним, Моуриньо возглавил "красных дьяволов" прошлым летом, заступив на тренерский мостик после уволенного Луи Ван Галя. В действиях своего предшественника Жозе видит немало ошибок, в том числе касающихся селекции.



"Я обнаружил здесь клуб, который находится в печали. "Юнайтед" продавал игроков, которых я бы никогда не продал, и покупал игроков, которых я бы никогда не купил. Я бы никогда не продал Анхеля Ди Марию, Хавьера Эрнандеса и Данни Уэлбека. Никогда. Ни единого шанса".



"Между нашим истинным потенциалом и создаваемыми ожиданиями есть разрыв. Мы не готовы стать доминирующей силой. Мы не готовы стремиться выигрывать все".



"Из-за природы клуба и меня самого мы готовы сражаться за каждый матч, каждое очко. Это несомненно. Однако существует разрыв между амбициями такого гигантского клуба и тем, чем мы являемся на самом деле", — сообщил Моуриньо BBC.