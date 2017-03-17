Моуриньо назвал трех бывших игроков МЮ, которых он бы никогда не продал

Жозе Моуриньо Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал имена трех бывших игроков своего клуба, которых он бы никогда не продал.

Напомним, Моуриньо возглавил "красных дьяволов" прошлым летом, заступив на тренерский мостик после уволенного Луи Ван Галя. В действиях своего предшественника Жозе видит немало ошибок, в том числе касающихся селекции.

"Я обнаружил здесь клуб, который находится в печали. "Юнайтед" продавал игроков, которых я бы никогда не продал, и покупал игроков, которых я бы никогда не купил. Я бы никогда не продал Анхеля Ди Марию, Хавьера Эрнандеса и Данни Уэлбека. Никогда. Ни единого шанса".

"Между нашим истинным потенциалом и создаваемыми ожиданиями есть разрыв. Мы не готовы стать доминирующей силой. Мы не готовы стремиться выигрывать все".

"Из-за природы клуба и меня самого мы готовы сражаться за каждый матч, каждое очко. Это несомненно. Однако существует разрыв между амбициями такого гигантского клуба и тем, чем мы являемся на самом деле", — сообщил Моуриньо BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2017 09:00

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  1. largo-winch 17.03.2017 10:04 # largo-winch
    И ни слова про Феллейни!!
    Феллейни толковый дьяволенок, переживет 10-ку тренеров, как минимум.

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  2. kabanusco 17.03.2017 10:00 # kabanusco
    ты еще Роналду с Бексом скажи , что не продал бы
    заипал обсерать роботу философа

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  3. ask 17.03.2017 09:59 # ask
    Униженный чепушило Уебак значит сильнее Лукаку, которого ты слил?

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  4. ask 17.03.2017 09:57 # ask
    Долбанутый переводчик, Де Брюйне тоже не продал бы?

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  5. selfish 17.03.2017 09:53 # selfish
    ДиМа бы заиграл у него

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  6. sexan 17.03.2017 09:49 # sexan
    С победой фанов МЮ. Кого хотели бы получить в следующем раунде?)))

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  7. van-der-slav 17.03.2017 09:31 # van-der-slav
    Сук ну зачем про чичу напомнил(((

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  8. dragonishka 17.03.2017 09:25 # dragonishka
    Чичу жалко, Ди Марию - нет, толку что он топчик, он слаб на характер даже похлеще Озила.

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  9. no-club 17.03.2017 09:21 # no-club
    Они готовы сражаться за каждое ОЧКО. ()•(). Пидаразятина

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  10. forester 17.03.2017 09:21 # forester
    и покупал игроков, которых я бы никогда не купил.

    Недвусмысленно дал понять что на данный момент есть игроки которые по его мнению говно. Интересно кто?

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  11. amar 17.03.2017 09:06 # amar
    Особенно Ди Марию никогда бы не продал ))

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  12. maxvel 17.03.2017 09:01 # maxvel
    Чича, рафа и ди Мария упущение гавнала

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