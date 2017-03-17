Моуриньо назвал трех бывших игроков МЮ, которых он бы никогда не продал
Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал имена трех бывших игроков своего клуба, которых он бы никогда не продал.
Напомним, Моуриньо возглавил "красных дьяволов" прошлым летом, заступив на тренерский мостик после уволенного Луи Ван Галя. В действиях своего предшественника Жозе видит немало ошибок, в том числе касающихся селекции.
"Я обнаружил здесь клуб, который находится в печали. "Юнайтед" продавал игроков, которых я бы никогда не продал, и покупал игроков, которых я бы никогда не купил. Я бы никогда не продал Анхеля Ди Марию, Хавьера Эрнандеса и Данни Уэлбека. Никогда. Ни единого шанса".
"Между нашим истинным потенциалом и создаваемыми ожиданиями есть разрыв. Мы не готовы стать доминирующей силой. Мы не готовы стремиться выигрывать все".
"Из-за природы клуба и меня самого мы готовы сражаться за каждый матч, каждое очко. Это несомненно. Однако существует разрыв между амбициями такого гигантского клуба и тем, чем мы являемся на самом деле", — сообщил Моуриньо BBC.
17.03.2017 09:00
Просмотров: 3849
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
И ни слова про Феллейни!!
Феллейни толковый дьяволенок, переживет 10-ку тренеров, как минимум.
(ответить)
ты еще Роналду с Бексом скажи , что не продал бы
заипал обсерать роботу философа
(ответить)
Униженный чепушило Уебак значит сильнее Лукаку, которого ты слил?
(ответить)
Долбанутый переводчик, Де Брюйне тоже не продал бы?
(ответить)
ДиМа бы заиграл у него
(ответить)
С победой фанов МЮ. Кого хотели бы получить в следующем раунде?)))
(ответить)
Сук ну зачем про чичу напомнил(((
(ответить)
Чичу жалко, Ди Марию - нет, толку что он топчик, он слаб на характер даже похлеще Озила.
(ответить)
Они готовы сражаться за каждое ОЧКО. ()•(). Пидаразятина
(ответить)
и покупал игроков, которых я бы никогда не купил.
Недвусмысленно дал понять что на данный момент есть игроки которые по его мнению говно. Интересно кто?
(ответить)
Особенно Ди Марию никогда бы не продал ))
(ответить)
Чича, рафа и ди Мария упущение гавнала
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий