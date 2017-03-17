Моуриньо: "Наверное, проиграаем в воскресенье"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" сенсационно заявил, что ожидает поражения своей команды в воскресном матче Премьер-Лиги против "Мидлсбро".

В последние недели Моуриньо неоднократно жаловался на суровый график, однако все свои матчи "красные дьяволы" стремятся проводить сильнейшим составом, оказываясь приносить какой-либо турнир в жертву.



Подопечным Моуриньо, в понедельник почти час игравшим вдесятером против "Челси" в Кубке Англии, явно не хватало свежести в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" накануне вечером, и Жозе опасается, что во время предстоящего выезда к "Мидлсбро" ситуация только усугубится, ведь к усталости добавятся дисквалификации Андера Эрреры и Златана Ибрагимовича.



"Мы опасались экстра-таймов. Это был сложный матч. У нас много врагов. Обычно нашими врагами должен быть только "Ростов", но у нас много врагов".



"Было сложно играть в понедельник вдесятером, было сложности играть сегодня и будет сложно играть в воскресенье в 12 часов дня. У нас много врагов".



"Многие люди, возможно, скажут, что мы должны забивать больше голов. Однако многие вещи оборачиваются против нас. У меня удивительные парни. Мы, наверное, проиграем матч в воскресенье. У усталости есть своя цена", — цитирует Моуриньо Daily Mail.