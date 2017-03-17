Моуриньо: "Наверное, проиграаем в воскресенье"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" сенсационно заявил, что ожидает поражения своей команды в воскресном матче Премьер-Лиги против "Мидлсбро".

В последние недели Моуриньо неоднократно жаловался на суровый график, однако все свои матчи "красные дьяволы" стремятся проводить сильнейшим составом, оказываясь приносить какой-либо турнир в жертву.

Подопечным Моуриньо, в понедельник почти час игравшим вдесятером против "Челси" в Кубке Англии, явно не хватало свежести в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" накануне вечером, и Жозе опасается, что во время предстоящего выезда к "Мидлсбро" ситуация только усугубится, ведь к усталости добавятся дисквалификации Андера Эрреры и Златана Ибрагимовича.

"Мы опасались экстра-таймов. Это был сложный матч. У нас много врагов. Обычно нашими врагами должен быть только "Ростов", но у нас много врагов".

"Было сложно играть в понедельник вдесятером, было сложности играть сегодня и будет сложно играть в воскресенье в 12 часов дня. У нас много врагов".

"Многие люди, возможно, скажут, что мы должны забивать больше голов. Однако многие вещи оборачиваются против нас. У меня удивительные парни. Мы, наверное, проиграем матч в воскресенье. У усталости есть своя цена", — цитирует Моуриньо Daily Mail.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Ростов

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 597

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Последние комментарии:




  1. amar 17.03.2017 08:09 # amar
    МЮ превращается в бесхребетный клуб по типу Арсенала и ЛФК ))

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  2. liverbro 17.03.2017 08:08 # liverbro
    Маур уже в открытую говорит,без своих любимых отговорок.если что типа,мы может проиграем,я сразу вам говорю.хахахах,не опустить этот скам невозможно,дух на грани фантастики

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  3. abse 17.03.2017 08:03 # abse
    После ростова маур зааикаться уже стал :D

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  4. gerrard08 17.03.2017 08:02 # gerrard08
    "Великий мачестерский дух победителей" (с).

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  5. van-der-slav 17.03.2017 08:01 # van-der-slav
    Да ладно это ж моур. Какое сенсационно? Миха не скатывайся до типичного журналюги

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