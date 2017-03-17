Моуриньо: "Наверное, проиграаем в воскресенье"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" сенсационно заявил, что ожидает поражения своей команды в воскресном матче Премьер-Лиги против "Мидлсбро".
В последние недели Моуриньо неоднократно жаловался на суровый график, однако все свои матчи "красные дьяволы" стремятся проводить сильнейшим составом, оказываясь приносить какой-либо турнир в жертву.
Подопечным Моуриньо, в понедельник почти час игравшим вдесятером против "Челси" в Кубке Англии, явно не хватало свежести в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" накануне вечером, и Жозе опасается, что во время предстоящего выезда к "Мидлсбро" ситуация только усугубится, ведь к усталости добавятся дисквалификации Андера Эрреры и Златана Ибрагимовича.
"Мы опасались экстра-таймов. Это был сложный матч. У нас много врагов. Обычно нашими врагами должен быть только "Ростов", но у нас много врагов".
"Было сложно играть в понедельник вдесятером, было сложности играть сегодня и будет сложно играть в воскресенье в 12 часов дня. У нас много врагов".
"Многие люди, возможно, скажут, что мы должны забивать больше голов. Однако многие вещи оборачиваются против нас. У меня удивительные парни. Мы, наверное, проиграем матч в воскресенье. У усталости есть своя цена", — цитирует Моуриньо Daily Mail.
17.03.2017 08:00
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Последние комментарии:
МЮ превращается в бесхребетный клуб по типу Арсенала и ЛФК ))
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Маур уже в открытую говорит,без своих любимых отговорок.если что типа,мы может проиграем,я сразу вам говорю.хахахах,не опустить этот скам невозможно,дух на грани фантастики
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После ростова маур зааикаться уже стал :D
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"Великий мачестерский дух победителей" (с).
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Да ладно это ж моур. Какое сенсационно? Миха не скатывайся до типичного журналюги
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