"Юнайтед" на три недели лишился Погба

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба проведет в лазарете три недели с травмой задней поверхности бедра, полученной накануне против "Ростова".

Напомним, переиграв "Ростов" в ответном матче со счетом 1:0 в четверг вечером на "Олд Траффорд", "красные дьяволы" оформили выход в четвертьфинальную стадию Лиги Европы. Однако для Поля этот поединок был окончен в самом начале второго тайма.

Теперь 24-летний Погба, как ожидается, пропустит выезд к "Мидлсбро" в рамках ближайшего тура Премьер-Лиги, а также не сможет откликнуться на вызов из сборной Франции.

"Да, это около трех недель. Я не знаю наверняка, но точно никакого "Мидлсбро", никакой сборной Франции", — приводит слова главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуриньо BBC.

Добавим, что эта потеря усугубляется тем, что в двух ближайших матчах "дьяволы" не смогут рассчитывать и на другого полузащитника — Андера Эрреру, который дисквалифицирован.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2017 07:25

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Последние комментарии:




  1. mu-fc 17.03.2017 08:02 # mu-fc
    Может это и к лучшему, посмотрим на других игроков. Погба если честно далеко не оправдывает возложенные на него надежды, часто теряет мяч, в защите как Стоунс, поставленного удара нет, много вне футбольной жизни в соцсетях

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  2. shmit 17.03.2017 07:54 # shmit
    Праздник у скамов

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  3. karandash 17.03.2017 07:29 # karandash
    пропишите 4 банана парню и опять как новенький будет.

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