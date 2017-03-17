"Юнайтед" на три недели лишился Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба проведет в лазарете три недели с травмой задней поверхности бедра, полученной накануне против "Ростова".

Напомним, переиграв "Ростов" в ответном матче со счетом 1:0 в четверг вечером на "Олд Траффорд", "красные дьяволы" оформили выход в четвертьфинальную стадию Лиги Европы. Однако для Поля этот поединок был окончен в самом начале второго тайма.



Теперь 24-летний Погба, как ожидается, пропустит выезд к "Мидлсбро" в рамках ближайшего тура Премьер-Лиги, а также не сможет откликнуться на вызов из сборной Франции.



"Да, это около трех недель. Я не знаю наверняка, но точно никакого "Мидлсбро", никакой сборной Франции", — приводит слова главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуриньо BBC.



Добавим, что эта потеря усугубляется тем, что в двух ближайших матчах "дьяволы" не смогут рассчитывать и на другого полузащитника — Андера Эрреру, который дисквалифицирован.