"Юнайтед" на три недели лишился Погба
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба проведет в лазарете три недели с травмой задней поверхности бедра, полученной накануне против "Ростова".
Напомним, переиграв "Ростов" в ответном матче со счетом 1:0 в четверг вечером на "Олд Траффорд", "красные дьяволы" оформили выход в четвертьфинальную стадию Лиги Европы. Однако для Поля этот поединок был окончен в самом начале второго тайма.
Теперь 24-летний Погба, как ожидается, пропустит выезд к "Мидлсбро" в рамках ближайшего тура Премьер-Лиги, а также не сможет откликнуться на вызов из сборной Франции.
"Да, это около трех недель. Я не знаю наверняка, но точно никакого "Мидлсбро", никакой сборной Франции", — приводит слова главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуриньо BBC.
Добавим, что эта потеря усугубляется тем, что в двух ближайших матчах "дьяволы" не смогут рассчитывать и на другого полузащитника — Андера Эрреру, который дисквалифицирован.
17.03.2017 07:25
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Последние комментарии:
Может это и к лучшему, посмотрим на других игроков. Погба если честно далеко не оправдывает возложенные на него надежды, часто теряет мяч, в защите как Стоунс, поставленного удара нет, много вне футбольной жизни в соцсетях
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Праздник у скамов
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пропишите 4 банана парню и опять как новенький будет.
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