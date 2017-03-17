"Челси" решил не продлевать контракт Терри

"Челси" принял решение не продлевать истекающий в конце этого сезона контракт своего капитана Джона Терри.

Терри мог покинуть "Стэмфорд Бридж" еще прошлым летом, однако новоиспеченный тренер "синих" Антонио Конте удержал опытного защитника и сохранил за ним капитанскую повязку.



Несмотря на это, роль Джона в команде относительно прошлых сезонов изменилась — Терри перестал быть игроком стартового состава, за всю кампанию сыграв лишь 10 матчей, включая пять в Премьер-Лиге.



Как стало известно Evening Standard, 36-летний Терри отлично осознает, что это его последний сезон в "Челси" в качестве игрока. Грядущим летом экс-капитан сборной Англии должен будет принять решение относительно своего будущего.



Ожидается, что "синие" предложат Джону тренерскую роль или роль посла, однако, если Терри захочет продолжать играть в футбол, ему придется подыскать другой клуб.