"Челси" решил не продлевать контракт Терри
"Челси" принял решение не продлевать истекающий в конце этого сезона контракт своего капитана Джона Терри.
Терри мог покинуть "Стэмфорд Бридж" еще прошлым летом, однако новоиспеченный тренер "синих" Антонио Конте удержал опытного защитника и сохранил за ним капитанскую повязку.
Несмотря на это, роль Джона в команде относительно прошлых сезонов изменилась — Терри перестал быть игроком стартового состава, за всю кампанию сыграв лишь 10 матчей, включая пять в Премьер-Лиге.
Как стало известно Evening Standard, 36-летний Терри отлично осознает, что это его последний сезон в "Челси" в качестве игрока. Грядущим летом экс-капитан сборной Англии должен будет принять решение относительно своего будущего.
Ожидается, что "синие" предложат Джону тренерскую роль или роль посла, однако, если Терри захочет продолжать играть в футбол, ему придется подыскать другой клуб.
17.03.2017 06:00
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