"Юнайтед" справился с "Ростовом" и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Хуан Мата Гол Хуана Маты помог "Манчестер Юнайтед" одержать минимальную победу над "Ростовом" и оформить выходит в 1/4 финала Лиги Европы.

Относительно первого матча главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо вернул в команду Антонио Валенсию, Эрика Байи и Хуана Мату, которые заменили Эшли Янга, Фила Джонса и Маруана Феллайни.

Хозяева могли открыть счет уже в самом начале матча, когда после подачи углового Маркос Рохо нанес удар головой под перекладину. Однако голкипер "Ростова" вытащил мяч, а добивание Златана Ибрагимовича с острого угла пришлось в штангу.

"Юнайтед" доминировал над своим соперником, но до поры до времени других реальных моментов для взятия ворот не имел. Впрочем, скоро дело пошло на лад.

На 30-й минуте Мата сделал передачу по центру на выход Генриха Мхитаряна, тот подсек мяч перед голкипером, но мимо. Спустя еще четыре минуты Ибрагимович решил не делать передачу на свободного партнера внутри штрафной, мощнейшим ударом сотряся штангу.

"Ростову" удалось выстоять до перерыва — "Юнайтед" нанес полтора десятка ударов, но мяч упорно не желал идти в сетку. При этом гости так и не потревожили Серхио Ромеро за 45 минут.

Начало второго тайма оказалось омрачено для "дьяволов" травмой Поля Погба. Вместо самого дорого футболиста мира вышел Феллайни.

Вскоре "Ростов" огрызнулся парой дальних ударов, но с обоими уверенно справился Ромеро. Счет обязывал гостей идти вперед, и положение "Юнайтед" уже не было таким доминирующим, как в первом тайме.

В какой-то момент "Ростов" заигрался и на 70-й минуте был за это наказан. Хозяева провели быструю контратаку, Мхитарян прострелил с правого фланга, а Ибрагимович пяткой переправил мяч на дальнюю штангу Мате, которому лишь оставалось поразить пустой угол ворот — 1:0.

Для гостей, по большому счету, ничего не изменилось, они продолжали рисковать. "Юнайтед" имел массу возможностей для быстрых атак, но ими не пользовался, да и вообще предпочел сыграть надежно. Других голов зрители не увидели.

Со скрипом, но "Юнайтед" все-таки добился нужного результата и вдобавок прервал серию из трех матчей без побед. Таким образом, подопечные Жозе Моуриньо выходят в четвертьфинал Лиги Европы и теперь с нетерпением ожидают жеребьевки этой стадии.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Ростов" (Россия) — 1:0 (0:0) по сумме двух матчей — 2:1

Гол: Мата 70.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Байи, Смоллинг, Рохо, Валенсия, Эррера, Погба (Феллайни 48), Блинд (Джонс 64), Мхитарян, Мата, Ибрагимович.

"Ростов": Медведев, Терентьев, Мевля, Навас, Кудряшов, Байрамян (Киреев 82), Препелицэ (Девич 79), Ерохин, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров 62).

Предупреждение: Бухаров.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Ростов

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2017 01:00

Количество просмотров Просмотров: 1873

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Последние комментарии:




  1. reeker 17.03.2017 01:59 # reeker
    Сколько МЮ забил голов в ворота Челси в этом сезоне?
    А игра гавно.Видно,что Мавринья акцент решил сделать на игру с Челси,а Ростов обыграть на классе.В итоге прошли только Ростов.А вообще было бы эпично,если бы Ростов их обоссал.Мавринья бы бомбил от Челси ещё больше.

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  2. nemovista 17.03.2017 01:53 # nemovista
    Ростов молодцы, добротно играли, тем более без основных игроков.
    МЮ прошел на классе игроков,не без валидола.
    Адекватных манков с победой, едем дальше...

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  3. mancunium1878 17.03.2017 01:41 # mancunium1878
    Нормально. На классе, без нервов, контролируя с запасом матч, прошли дальше.
    Ростов в 1-м тайме доходил (и вообще не угрожал) до ворот МЮ всего 3 раза, во втором 5. А с этими шарами, без ума и комбинаций толку ожидаемо нет. Понравилось, что как только Ростов решил, что может что-то показать в атаке, может вести свою игры, им сразу указали на их место.

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  4. andros13 17.03.2017 01:36 # andros13
    После такой игры понятно, что матч с Челси просто слили

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  5. scholes22 17.03.2017 01:34 # scholes22
    просто банан

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  6. xah 17.03.2017 01:24 # xah
    Я рад тому что ты улыбаешься

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  7. ian 17.03.2017 01:22 # ian
    Если бы так отдавались в матче КА, то также мы выиграли бы 1 : 0. Очевидный слив.

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  8. stepan-jam-boss 17.03.2017 01:21 # stepan-jam-boss
    Ромеро конечно молодец. Самое смешное что он второй кипер и все равно лучше всех вратарей Сити и Ливерпуля.

    Ну и Погба с Иброй пора на лавку

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  9. liver-siti 17.03.2017 01:17 # liver-siti
    Мне кажется Ростов специально слил никому не нужный турнир,пусть всякая мелочь типа мю за него бодаются !

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  10. mancunia-planet 17.03.2017 01:15 # mancunia-planet
    жрать банан во время матча это что то новое, никогда не видел
    вот в теннисе часто)
    было ржачно, Маур накормил Рохо и еще кому то дали, бедняги все силы потеряли, пздц)

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  11. chadwick 17.03.2017 01:14 # chadwick
    16.03.2017 06:14 #
    amar

    Проход Монако с кэфом 4,5 на изи зашло. Уже 3-й положительный исход. Барса, Лестер и вот, теперь Монако) Сегодня загружу на проход Ростова. Тем более кэф 6,7 выглядит более чем привлекательно.

    Загрузил, загрузчик?

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  12. jaguar 17.03.2017 01:14 # jaguar
    игра Юнайтед оставляет желать лучшего, Ростов достойно сыграли. хотя это больше заслуга МЮ, думаю дальше намного сложнее будет...

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  13. top4ik 17.03.2017 01:11 # top4ik
    мю мощно смотрится. Так уверенно одолел Ростов.

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  14. chebrec 17.03.2017 01:11 # chebrec
    Если красная помойка сольет этот турнир с оставшимися днарями, то руководству придется рвсформироыать этот недоклуб.

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  15. ian 17.03.2017 01:10 # ian
    Сколько матчей сыграл Челси в этом году в еврокубках?)
    Это и есть их уровень.

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  16. multazar 17.03.2017 01:09 # multazar
    какое же убожество все таки скам. отбиваться от команды пол матча, бюджет которой годовая зарплата погбеца, к тому же играющей без трети основы.
    и если бы на воротах стоял пацан из джуманджи, а не Ромеро, счет был бы 1-3 как минимум. аргентинец помешал Ростову дожать помойку.
    чмоур все больше и больше шкварится после возглавления маньюр.

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  17. thegodfather 17.03.2017 01:08 # thegodfather
    https://pp.userapi.com/c836225/v836225683/2911e/jy7YcXM3Y_g.jpg

    просто оставлю это здесь.

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  18. redredred 17.03.2017 01:08 # redredred
    Если в чемпике поднимутся с 6го, то можно будет сливать ЛЕ. А пока рановато

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  19. thegodfather 17.03.2017 01:06 # thegodfather
    ох да, забыл про сельту, эти могут, ага

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  20. reeker 17.03.2017 01:06 # reeker
    Если манки не выиграют ЛЕ,то будем ссать на них кипятком всё лето.Как и сейчас в общем.

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