"Юнайтед" справился с "Ростовом" и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Гол Хуана Маты помог "Манчестер Юнайтед" одержать минимальную победу над "Ростовом" и оформить выходит в 1/4 финала Лиги Европы.

Относительно первого матча главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо вернул в команду Антонио Валенсию, Эрика Байи и Хуана Мату, которые заменили Эшли Янга, Фила Джонса и Маруана Феллайни.



Хозяева могли открыть счет уже в самом начале матча, когда после подачи углового Маркос Рохо нанес удар головой под перекладину. Однако голкипер "Ростова" вытащил мяч, а добивание Златана Ибрагимовича с острого угла пришлось в штангу.



"Юнайтед" доминировал над своим соперником, но до поры до времени других реальных моментов для взятия ворот не имел. Впрочем, скоро дело пошло на лад.



На 30-й минуте Мата сделал передачу по центру на выход Генриха Мхитаряна, тот подсек мяч перед голкипером, но мимо. Спустя еще четыре минуты Ибрагимович решил не делать передачу на свободного партнера внутри штрафной, мощнейшим ударом сотряся штангу.



"Ростову" удалось выстоять до перерыва — "Юнайтед" нанес полтора десятка ударов, но мяч упорно не желал идти в сетку. При этом гости так и не потревожили Серхио Ромеро за 45 минут.



Начало второго тайма оказалось омрачено для "дьяволов" травмой Поля Погба. Вместо самого дорого футболиста мира вышел Феллайни.



Вскоре "Ростов" огрызнулся парой дальних ударов, но с обоими уверенно справился Ромеро. Счет обязывал гостей идти вперед, и положение "Юнайтед" уже не было таким доминирующим, как в первом тайме.



В какой-то момент "Ростов" заигрался и на 70-й минуте был за это наказан. Хозяева провели быструю контратаку, Мхитарян прострелил с правого фланга, а Ибрагимович пяткой переправил мяч на дальнюю штангу Мате, которому лишь оставалось поразить пустой угол ворот — 1:0.



Для гостей, по большому счету, ничего не изменилось, они продолжали рисковать. "Юнайтед" имел массу возможностей для быстрых атак, но ими не пользовался, да и вообще предпочел сыграть надежно. Других голов зрители не увидели.



Со скрипом, но "Юнайтед" все-таки добился нужного результата и вдобавок прервал серию из трех матчей без побед. Таким образом, подопечные Жозе Моуриньо выходят в четвертьфинал Лиги Европы и теперь с нетерпением ожидают жеребьевки этой стадии.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Ростов" (Россия) — 1:0 (0:0) по сумме двух матчей — 2:1



Гол: Мата 70.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Байи, Смоллинг, Рохо, Валенсия, Эррера, Погба (Феллайни 48), Блинд (Джонс 64), Мхитарян, Мата, Ибрагимович.



"Ростов": Медведев, Терентьев, Мевля, Навас, Кудряшов, Байрамян (Киреев 82), Препелицэ (Девич 79), Ерохин, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров 62).



Предупреждение: Бухаров.