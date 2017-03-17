"Юнайтед" справился с "Ростовом" и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
Гол Хуана Маты помог "Манчестер Юнайтед" одержать минимальную победу над "Ростовом" и оформить выходит в 1/4 финала Лиги Европы.
Относительно первого матча главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо вернул в команду Антонио Валенсию, Эрика Байи и Хуана Мату, которые заменили Эшли Янга, Фила Джонса и Маруана Феллайни.
Хозяева могли открыть счет уже в самом начале матча, когда после подачи углового Маркос Рохо нанес удар головой под перекладину. Однако голкипер "Ростова" вытащил мяч, а добивание Златана Ибрагимовича с острого угла пришлось в штангу.
"Юнайтед" доминировал над своим соперником, но до поры до времени других реальных моментов для взятия ворот не имел. Впрочем, скоро дело пошло на лад.
На 30-й минуте Мата сделал передачу по центру на выход Генриха Мхитаряна, тот подсек мяч перед голкипером, но мимо. Спустя еще четыре минуты Ибрагимович решил не делать передачу на свободного партнера внутри штрафной, мощнейшим ударом сотряся штангу.
"Ростову" удалось выстоять до перерыва — "Юнайтед" нанес полтора десятка ударов, но мяч упорно не желал идти в сетку. При этом гости так и не потревожили Серхио Ромеро за 45 минут.
Начало второго тайма оказалось омрачено для "дьяволов" травмой Поля Погба. Вместо самого дорого футболиста мира вышел Феллайни.
Вскоре "Ростов" огрызнулся парой дальних ударов, но с обоими уверенно справился Ромеро. Счет обязывал гостей идти вперед, и положение "Юнайтед" уже не было таким доминирующим, как в первом тайме.
В какой-то момент "Ростов" заигрался и на 70-й минуте был за это наказан. Хозяева провели быструю контратаку, Мхитарян прострелил с правого фланга, а Ибрагимович пяткой переправил мяч на дальнюю штангу Мате, которому лишь оставалось поразить пустой угол ворот — 1:0.
Для гостей, по большому счету, ничего не изменилось, они продолжали рисковать. "Юнайтед" имел массу возможностей для быстрых атак, но ими не пользовался, да и вообще предпочел сыграть надежно. Других голов зрители не увидели.
Со скрипом, но "Юнайтед" все-таки добился нужного результата и вдобавок прервал серию из трех матчей без побед. Таким образом, подопечные Жозе Моуриньо выходят в четвертьфинал Лиги Европы и теперь с нетерпением ожидают жеребьевки этой стадии.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Ростов" (Россия) — 1:0 (0:0) по сумме двух матчей — 2:1
Гол: Мата 70.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Байи, Смоллинг, Рохо, Валенсия, Эррера, Погба (Феллайни 48), Блинд (Джонс 64), Мхитарян, Мата, Ибрагимович.
"Ростов": Медведев, Терентьев, Мевля, Навас, Кудряшов, Байрамян (Киреев 82), Препелицэ (Девич 79), Ерохин, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров 62).
Предупреждение: Бухаров.
17.03.2017 01:00
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Последние комментарии:
Сколько МЮ забил голов в ворота Челси в этом сезоне?
А игра гавно.Видно,что Мавринья акцент решил сделать на игру с Челси,а Ростов обыграть на классе.В итоге прошли только Ростов.А вообще было бы эпично,если бы Ростов их обоссал.Мавринья бы бомбил от Челси ещё больше.
(ответить)
Ростов молодцы, добротно играли, тем более без основных игроков.
МЮ прошел на классе игроков,не без валидола.
Адекватных манков с победой, едем дальше...
(ответить)
Нормально. На классе, без нервов, контролируя с запасом матч, прошли дальше.
Ростов в 1-м тайме доходил (и вообще не угрожал) до ворот МЮ всего 3 раза, во втором 5. А с этими шарами, без ума и комбинаций толку ожидаемо нет. Понравилось, что как только Ростов решил, что может что-то показать в атаке, может вести свою игры, им сразу указали на их место.
(ответить)
После такой игры понятно, что матч с Челси просто слили
(ответить)
просто банан
(ответить)
Я рад тому что ты улыбаешься
(ответить)
Если бы так отдавались в матче КА, то также мы выиграли бы 1 : 0. Очевидный слив.
(ответить)
Ромеро конечно молодец. Самое смешное что он второй кипер и все равно лучше всех вратарей Сити и Ливерпуля.
Ну и Погба с Иброй пора на лавку
(ответить)
Мне кажется Ростов специально слил никому не нужный турнир,пусть всякая мелочь типа мю за него бодаются !
(ответить)
жрать банан во время матча это что то новое, никогда не видел
вот в теннисе часто)
было ржачно, Маур накормил Рохо и еще кому то дали, бедняги все силы потеряли, пздц)
(ответить)
16.03.2017 06:14 #
amar
Проход Монако с кэфом 4,5 на изи зашло. Уже 3-й положительный исход. Барса, Лестер и вот, теперь Монако) Сегодня загружу на проход Ростова. Тем более кэф 6,7 выглядит более чем привлекательно.
Загрузил, загрузчик?
(ответить)
игра Юнайтед оставляет желать лучшего, Ростов достойно сыграли. хотя это больше заслуга МЮ, думаю дальше намного сложнее будет...
(ответить)
мю мощно смотрится. Так уверенно одолел Ростов.
(ответить)
Если красная помойка сольет этот турнир с оставшимися днарями, то руководству придется рвсформироыать этот недоклуб.
(ответить)
Сколько матчей сыграл Челси в этом году в еврокубках?)
Это и есть их уровень.
(ответить)
какое же убожество все таки скам. отбиваться от команды пол матча, бюджет которой годовая зарплата погбеца, к тому же играющей без трети основы.
и если бы на воротах стоял пацан из джуманджи, а не Ромеро, счет был бы 1-3 как минимум. аргентинец помешал Ростову дожать помойку.
чмоур все больше и больше шкварится после возглавления маньюр.
(ответить)
https://pp.userapi.com/c836225/v836225683/2911e/jy7YcXM3Y_g.jpg
просто оставлю это здесь.
(ответить)
Если в чемпике поднимутся с 6го, то можно будет сливать ЛЕ. А пока рановато
(ответить)
ох да, забыл про сельту, эти могут, ага
(ответить)
Если манки не выиграют ЛЕ,то будем ссать на них кипятком всё лето.Как и сейчас в общем.
(ответить)
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