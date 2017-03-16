"Эвертон" готов продать Баркли, если тот не подпишет новый контракт

Грядущим летом "Эвертон" будет открыт к продаже полузащитника Росса Баркли, если тот так и не заключит новый контракт.

В четверг главный тренер "ирисок" Рональд Куман заявил, что по-прежнему надеется сохранить в клубе нападающего Ромелу Лукаку, даже если тот не согласится на новую сделку.



Однако у Лукаку остается еще два полных года от действующего контракта, тогда как у Баркли — лишь один год. Сам Куман признает, что это ситуация "другая", а потому продажа Росса выглядит вполне реальной.



"Обычно такие решения принимаются в конце сезона. Либо ты согласуешь новый контракт, либо продаешь игрока. Никакого ультиматума нет, это обычное дело. Не каждый игрок может рассчитывать на новый контракт, когда идет его последний год, и это нужно понимать".



"Это не ультиматум — я разговаривал с Россом о новом контракте, и теперь руководство должно довести начатое до конца. Если нет, игрок может уйти".



"Это обычное дело. У нас в "Саутгемптоне" Клайн отказался от нового контракта, и мы продали его летом. Таков футбол, но когда до истечения контракта остается год или два, ситуация меняется. Когда остается год, клуб должен принять решение, потому что клубу нужна уверенность насчет будущего".



"Это обычный процесс — никакой не ультиматум. Мне не нравится слово "ультиматум", это слишком строго".



"Думаю, каждая ситуация особенная. Росс — местный парень, и мы должны показать ему, что лучше всего ему будет остаться здесь. Конечно, это другая ситуация, нежели с Лукаку, потому что контракт Росса истекает в следующем году", — цитирует Кумана Daily Mail.