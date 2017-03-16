"Мидлсбро" рассматривает кандидатуру Хиддинка

"Мидлсбро" может предложить работу главного тренера экс-рулевому "Челси" Гусу Хиддинку.

Напомним, сегодня "речники" официально объявили о расставании с Айтором Каранкой, хотя изначально пресса была уверена, что судьба испанского тренера решится только после воскресного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".



Естественно, "Боро" не успеет обзавестись новым тренером до уикенда, поэтому у сменщика Каранки будет всего 10 матчей, чтобы помочь клубу с "Риверсайда" подняться из зоны вылета Премьер-Лиги. В сложившейся ситуации президент клуба Стив Гибсон лишен права на ошибку.



Как стало известно The Telegraph, внутри "Мидлсбро" идет обсуждение кандидатуры опытнейшего Хиддинка, которого связывали с возвращением в Премьер-Лигу еще в прошлом месяце, когда "Лестер" искал замену Клаудио Раньери.



По слухам, 70-летний голландец заинтересован в том, чтобы взяться за еще одну работу до окончательного ухода на пенсию. Теперь все зависит от выбора Гибсона.