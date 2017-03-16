Куман все еще надеется сохранить Лукаку в "Эвертоне"

Наставник "Эвертона" Рональд Куман заявил, что не рад ситуации вокруг Ромелу Лукаку, но по-прежнему уверен, что сохранит своего нападающего.

Сегодня 23-летний бельгиец объяснил, почему отказался от нового контракта с "ирисками" — все дело в амбициях мерсисайдского клуба. Однако Куман не может с этим согласиться и все еще надеется переубедить Лукаку.



"Его контракт не был согласован. 99.9 процентов — это не 100 процентов, и мы продолжаем стремиться достичь компромисса. Это то, что мне известно от руководства".



"Конечно, я не рад его интервью, потому что, во-первых, не будь "Эвертон" клубом с амбициями, я бы не тренировал "Эвертон".



"Во-вторых — и я разговаривал с Ромом этим утром — я знаю, что это сложная ситуация, но ты, будучи игроком, должен быть готов играть и забивать голы, а об остальном позаботятся тренер и клуб".



"Я говорил с Ромом о нашем проекте. Мы неоднократно беседовали о будущем. Однако эта ситуация меня не пугает, потому что у игрока остается еще два года от действующего контракта. Конечно, я уверен, что сохраню его. В футболе бывает всякое, но ты должен уважать свой контракт".



"У каждого игрока есть амбиции, каждый игрок хочет сражаться за трофеи и выступать в Лиге Чемпионов. Это нормальные амбиции. Мы хотим показать каждому, что если за пределами топ-6 и есть клуб, стремящийся сделать следующий шаг, то это "Эвертон".



"Однако этот шаг невозможно сделать за одно трансферное окно, за один сезон. Это требует времени. Но вот посыл для всех: тренер и "Эвертон" стараются составить как можно более классную команду. Мы стремимся к этому, но есть такая вещь, как конкуренция", — цитирует Кумана Sky Sports.