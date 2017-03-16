Ибрагимович не исключает свой переход в "Наполи"

Нападающий Златан Ибрагимович заверил, что счастлив в "Манчестер Юнайтед", но одновременно не исключает свой переход в "Наполи".

В своем дебютном английском сезоне Ибрагимович забил уже 26 голов с учетом всех соревнований. Но несмотря на столь впечатляющие успехи, 35-летний швед не спешит продлевать свой истекающий контракт.



Неопределенность с будущим Златана подогревает слухи о его возможном уходе из "Юнайтед". Ибрагимовича сватают в Китай и Америку, однако вариант с "Наполи" тоже не исключен.



"Наполи"? Никогда не знаешь, как все сложится, но я счастлив здесь. Давайте подождем и посмотрим, что произойдет", — сообщил Ибрагимович Fox Sports.