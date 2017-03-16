Ибрагимович не исключает свой переход в "Наполи"
Нападающий Златан Ибрагимович заверил, что счастлив в "Манчестер Юнайтед", но одновременно не исключает свой переход в "Наполи".
В своем дебютном английском сезоне Ибрагимович забил уже 26 голов с учетом всех соревнований. Но несмотря на столь впечатляющие успехи, 35-летний швед не спешит продлевать свой истекающий контракт.
Неопределенность с будущим Златана подогревает слухи о его возможном уходе из "Юнайтед". Ибрагимовича сватают в Китай и Америку, однако вариант с "Наполи" тоже не исключен.
"Наполи"? Никогда не знаешь, как все сложится, но я счастлив здесь. Давайте подождем и посмотрим, что произойдет", — сообщил Ибрагимович Fox Sports.
16.03.2017 19:00
Просмотров: 755
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
cамая большая футбольная шалaва европы.
(ответить)
наконец-то этот пешеход свалит
(ответить)
Есть ли жизнь после Златана?)
(ответить)
валиии!!!!
(ответить)
лол, шлюшке 250к мало, хочет еще жирнее конракт
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий