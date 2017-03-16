Ибрагимович не исключает свой переход в "Наполи"

Златан Ибрагимович Нападающий Златан Ибрагимович заверил, что счастлив в "Манчестер Юнайтед", но одновременно не исключает свой переход в "Наполи".

В своем дебютном английском сезоне Ибрагимович забил уже 26 голов с учетом всех соревнований. Но несмотря на столь впечатляющие успехи, 35-летний швед не спешит продлевать свой истекающий контракт.

Неопределенность с будущим Златана подогревает слухи о его возможном уходе из "Юнайтед". Ибрагимовича сватают в Китай и Америку, однако вариант с "Наполи" тоже не исключен.

"Наполи"? Никогда не знаешь, как все сложится, но я счастлив здесь. Давайте подождем и посмотрим, что произойдет", — сообщил Ибрагимович Fox Sports.


Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2017 19:00

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  1. rap-woiska 16.03.2017 19:23 # rap-woiska
    cамая большая футбольная шалaва европы.

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  2. knvlay 16.03.2017 19:23 # knvlay
    наконец-то этот пешеход свалит

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  3. dayver 16.03.2017 19:18 # dayver
    Есть ли жизнь после Златана?)

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  4. morkovka 16.03.2017 19:06 # morkovka
    валиии!!!!

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  5. toledo 16.03.2017 19:05 # toledo
    лол, шлюшке 250к мало, хочет еще жирнее конракт

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