Гвардиола может избавиться от 18 игроков "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола планирует устроить массовую чистку состава, в результате которой "Этихад" могут покинуть до 18 игроков.

Поражение от "Монако" накануне вечером и, как следствие, вылет из Лиги Чемпионов еще на стадии 1/8 финала окончательно убедили испанского специалиста, что его команде требуется серьезная встряска.



Как сообщает The Guardian, владельцы "Сити" готовы выделить Гвардиоле 150 миллионов фунтов на трансферы грядущим летом. Прямо сейчас Пеп решает, кто должен остаться в клубе, а с кем следует расстаться.



По информации источника, чистка состава может повлечь за собой уход 18 игроков, среди которых Яя Туре, Гаэль Клиши, Пабло Сабалета, Бакари Санья, Вилли Кабальеро и Хесус Навас. Контракты всей этой возрастной шестерки истекают по окончании сезона.



Вдобавок туманные перспективы на "Этихад" разделяют пять игроков, отданных в аренду: Джо Харт, Эльяким Мангала, Самир Насри, Вильфрид Бони и Джейсон Денайер. Едва ли кто-то из может рассчитывать на благосклонность Гвардиолы.



Ожидается, что значительные силы Пеп бросит на укрепление обороны, которая пропустила три и более голов в 7 матчах сезона. Именно этим вызван интерес "горожан" к Кайлу Уокеру и Данни Роузу из "Тоттенхэма", а также к Эмерику Лапорту из "Атлетика".