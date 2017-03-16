Дефо вернулся в сборную Англии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал имена игроков, вызванных на предстоящие матчи с Германией и Литвой. В список приглашенных попал лучший бомбардир "Сандерленда" Джермейн Дефо.
Напомним, что последний раз Дефо появлялся на поле в футболке "трех львов" еще в ноябре 2013 года. С тех пор Джермейн успел попробовать себя в МЛС, вернуться в Премьер-Лигу и спасти "Сандерленд" от вылета в Чемпионшип.
В этом сезоне ветеран не снижает обороты, забив уже 14 мячей за "черных котов". Саутгейт по заслугам оценил высокую результативность Дефо, вернув нападающего в национальную команду спустя три с половиной года.
Помимо появления Дефо, обращает на себя внимание первый вызов в сборную Англии для двух игроков "Саутгемптона" – полузащитника Джеймса Уорд-Прауза и нападающего Натана Редмонда. С возможностями обоих футболистов Саутгейт отлично знаком по работе в молодежной команде.
Еще более неожиданным оказалось приглашение под знамена сборной полузащитника "Вест Бромвича" Джейка Ливермора и левого защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу, сыгравшего всего два матча с ноября.
Состав сборной Англии на товарищеский матч против Германии (22 марта) и отборочный поединок к ЧМ-2018 с Литвой (26 марта)
Голкиперы: Фрейзер Форстер ("Саутгемптон"), Джо Харт ("Торино"), Том Хитон ("Бернли")
Защитники: Райан Бертран ("Саутгемптон"), Гари Кэхилл ("Челси"), Натаниэль Клайн ("Ливерпуль"), Фил Джонс, Люк Шоу, Крис Смоллинг (все – "Манчестер Юнайтед") Майкл Кин ("Бернли"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Кайл Уокер ("Тоттенхэм")
Полузащитники: Деле Алли, Эрик Дайер (оба – "Тоттенхэм"), Майкл Антонио ("Вест Хэм"), Росс Баркли ("Эвертон"), Адам Лаллана ("Ливерпуль"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Джейк Ливермор ("Вест Бромвич"), Алекс Окслейд-Чемберлен ("Арсенал"), Натан Редмонд, Джеймс Уорд-Проус (оба – "Саутгемптон"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")
Нападающие: Джермейн Дефо ("Сандерленд"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Джейми Варди ("Лестер").
16.03.2017 17:25
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Кейн опять опозорился. А кто-то до сих пор считает эту односезонку предтопом.
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А где руней?
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горбатый жонс лучий защитник лиги!
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Просто Храни Торехана
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ой бля, вызвали, ибо кэйн сломался
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дефо > днари: руни. рэшфорд. варди и кейн
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Ноле второй раз за год опущен Николасом, опасян вообще, ну и Надаль деду впервые всрал 3 раза подряд. Теперь надо дернуть обидчика серба и продолжать нагинать теннисный мир.
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Опорника не хватает нормального, ну и нападение скамцо
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Бля, Каррик где
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Всего 2 из ЛФК, когда такое было в последний раз? Обычно сб Англия - фармклуб ЛФК
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Весь англ.молодняк МЮ в сборной. 6ля
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Фил Джонс, Люк Шоу, Крис Смоллинг
понятно.
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