Дефо вернулся в сборную Англии

Джермейн Дефо Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал имена игроков, вызванных на предстоящие матчи с Германией и Литвой. В список приглашенных попал лучший бомбардир "Сандерленда" Джермейн Дефо.

Напомним, что последний раз Дефо появлялся на поле в футболке "трех львов" еще в ноябре 2013 года. С тех пор Джермейн успел попробовать себя в МЛС, вернуться в Премьер-Лигу и спасти "Сандерленд" от вылета в Чемпионшип.

В этом сезоне ветеран не снижает обороты, забив уже 14 мячей за "черных котов". Саутгейт по заслугам оценил высокую результативность Дефо, вернув нападающего в национальную команду спустя три с половиной года.

Помимо появления Дефо, обращает на себя внимание первый вызов в сборную Англии для двух игроков "Саутгемптона" – полузащитника Джеймса Уорд-Прауза и нападающего Натана Редмонда. С возможностями обоих футболистов Саутгейт отлично знаком по работе в молодежной команде.

Еще более неожиданным оказалось приглашение под знамена сборной полузащитника "Вест Бромвича" Джейка Ливермора и левого защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу, сыгравшего всего два матча с ноября.

Состав сборной Англии на товарищеский матч против Германии (22 марта) и отборочный поединок к ЧМ-2018 с Литвой (26 марта)

Голкиперы: Фрейзер Форстер ("Саутгемптон"), Джо Харт ("Торино"), Том Хитон ("Бернли")

Защитники: Райан Бертран ("Саутгемптон"), Гари Кэхилл ("Челси"), Натаниэль Клайн ("Ливерпуль"), Фил Джонс, Люк Шоу, Крис Смоллинг (все – "Манчестер Юнайтед") Майкл Кин ("Бернли"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Кайл Уокер ("Тоттенхэм")

Полузащитники: Деле Алли, Эрик Дайер (оба – "Тоттенхэм"), Майкл Антонио ("Вест Хэм"), Росс Баркли ("Эвертон"), Адам Лаллана ("Ливерпуль"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Джейк Ливермор ("Вест Бромвич"), Алекс Окслейд-Чемберлен ("Арсенал"), Натан Редмонд, Джеймс Уорд-Проус (оба – "Саутгемптон"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")

Нападающие: Джермейн Дефо ("Сандерленд"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Джейми Варди ("Лестер").


Метки сборная Англии

Автор foxmcfc   

Дата 16.03.2017 17:25

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  1. gharvirtikitl 16.03.2017 18:06 # gharvirtikitl
    Кейн опять опозорился. А кто-то до сих пор считает эту односезонку предтопом.

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  2. knvlay 16.03.2017 18:06 # knvlay
    А где руней?

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  3. thegodfather 16.03.2017 17:59 # thegodfather
    горбатый жонс лучий защитник лиги!

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  4. arkan 16.03.2017 17:58 # arkan
    Просто Храни Торехана

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  5. thegodfather 16.03.2017 17:58 # thegodfather
    ой бля, вызвали, ибо кэйн сломался

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  6. narcot 16.03.2017 17:57 # narcot
    дефо > днари: руни. рэшфорд. варди и кейн

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  7. ian 16.03.2017 17:45 # ian
    Ноле второй раз за год опущен Николасом, опасян вообще, ну и Надаль деду впервые всрал 3 раза подряд. Теперь надо дернуть обидчика серба и продолжать нагинать теннисный мир.

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  8. selfish 16.03.2017 17:40 # selfish
    К этой задаче нет комментариев.

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  9. top4ik 16.03.2017 17:38 # top4ik
    Опорника не хватает нормального, ну и нападение скамцо

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  10. januzaj00 16.03.2017 17:36 # januzaj00
    Бля, Каррик где

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  11. lauda 16.03.2017 17:33 # lauda
    Всего 2 из ЛФК, когда такое было в последний раз? Обычно сб Англия - фармклуб ЛФК

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  12. redredred 16.03.2017 17:33 # redredred
    Весь англ.молодняк МЮ в сборной. 6ля

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  13. melwood-lfc 16.03.2017 17:30 # melwood-lfc
    Фил Джонс, Люк Шоу, Крис Смоллинг


    понятно.

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