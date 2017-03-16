Дефо вернулся в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал имена игроков, вызванных на предстоящие матчи с Германией и Литвой. В список приглашенных попал лучший бомбардир "Сандерленда" Джермейн Дефо.

Напомним, что последний раз Дефо появлялся на поле в футболке "трех львов" еще в ноябре 2013 года. С тех пор Джермейн успел попробовать себя в МЛС, вернуться в Премьер-Лигу и спасти "Сандерленд" от вылета в Чемпионшип.



В этом сезоне ветеран не снижает обороты, забив уже 14 мячей за "черных котов". Саутгейт по заслугам оценил высокую результативность Дефо, вернув нападающего в национальную команду спустя три с половиной года.



Помимо появления Дефо, обращает на себя внимание первый вызов в сборную Англии для двух игроков "Саутгемптона" – полузащитника Джеймса Уорд-Прауза и нападающего Натана Редмонда. С возможностями обоих футболистов Саутгейт отлично знаком по работе в молодежной команде.



Еще более неожиданным оказалось приглашение под знамена сборной полузащитника "Вест Бромвича" Джейка Ливермора и левого защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу, сыгравшего всего два матча с ноября.



Состав сборной Англии на товарищеский матч против Германии (22 марта) и отборочный поединок к ЧМ-2018 с Литвой (26 марта)



Голкиперы: Фрейзер Форстер ("Саутгемптон"), Джо Харт ("Торино"), Том Хитон ("Бернли")



Защитники: Райан Бертран ("Саутгемптон"), Гари Кэхилл ("Челси"), Натаниэль Клайн ("Ливерпуль"), Фил Джонс, Люк Шоу, Крис Смоллинг (все – "Манчестер Юнайтед") Майкл Кин ("Бернли"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Кайл Уокер ("Тоттенхэм")



Полузащитники: Деле Алли, Эрик Дайер (оба – "Тоттенхэм"), Майкл Антонио ("Вест Хэм"), Росс Баркли ("Эвертон"), Адам Лаллана ("Ливерпуль"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Джейк Ливермор ("Вест Бромвич"), Алекс Окслейд-Чемберлен ("Арсенал"), Натан Редмонд, Джеймс Уорд-Проус (оба – "Саутгемптон"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")



Нападающие: Джермейн Дефо ("Сандерленд"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Джейми Варди ("Лестер").