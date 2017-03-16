Венгер исключает продажу Беллерина в "Барселону"

Эктор Беллерин и Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер посоветовал не относиться всерьез к слухам о возможной продаже правого защитника Эктора Беллерина в "Барселону".

Несмотря на то, что только по ходу сезона 21-летний Беллерин заключил новый контракт с "канонирами", на этой неделе в прессе появилась информация о переговорах между "Арсеналом" и "Барселоной" по грядущему трансферу испанца.

Чтобы прояснить ситуацию, журналисты обратились за подробностями непосредственно к Венгеру. Француз в свойственной ему манере указал на подписанный ранее договор и посоветовал не верить репортерам с сомнительной репутацией.

"Послушайте, мы только что продлили контракт, впереди его ждет невероятное количество лет в "Арсенале". Вообще очень тяжело относиться к таким разговорам всерьез", - цитирует Венгера Daily Mirror.



Метки Арсенал, Беллерин, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 16.03.2017 17:00

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  1. selfish 16.03.2017 17:05 # selfish
    кроме смены тренера вряд ли что то поможет этой команде

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  2. murderface616 16.03.2017 17:03 # murderface616
    "Послушайте, мы только что продлили контракт, впереди его ждет невероятное количество лет в "Арсенале".

    походу и Венгера тоже, чему все несказанно рады

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  3. chebrec 16.03.2017 17:02 # chebrec
    да продать всех, толку ноль.

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