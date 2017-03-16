Венгер исключает продажу Беллерина в "Барселону"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер посоветовал не относиться всерьез к слухам о возможной продаже правого защитника Эктора Беллерина в "Барселону".

Несмотря на то, что только по ходу сезона 21-летний Беллерин заключил новый контракт с "канонирами", на этой неделе в прессе появилась информация о переговорах между "Арсеналом" и "Барселоной" по грядущему трансферу испанца.



Чтобы прояснить ситуацию, журналисты обратились за подробностями непосредственно к Венгеру. Француз в свойственной ему манере указал на подписанный ранее договор и посоветовал не верить репортерам с сомнительной репутацией.



"Послушайте, мы только что продлили контракт, впереди его ждет невероятное количество лет в "Арсенале". Вообще очень тяжело относиться к таким разговорам всерьез", - цитирует Венгера Daily Mirror.