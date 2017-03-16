Венгер исключает продажу Беллерина в "Барселону"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер посоветовал не относиться всерьез к слухам о возможной продаже правого защитника Эктора Беллерина в "Барселону".
Несмотря на то, что только по ходу сезона 21-летний Беллерин заключил новый контракт с "канонирами", на этой неделе в прессе появилась информация о переговорах между "Арсеналом" и "Барселоной" по грядущему трансферу испанца.
Чтобы прояснить ситуацию, журналисты обратились за подробностями непосредственно к Венгеру. Француз в свойственной ему манере указал на подписанный ранее договор и посоветовал не верить репортерам с сомнительной репутацией.
"Послушайте, мы только что продлили контракт, впереди его ждет невероятное количество лет в "Арсенале". Вообще очень тяжело относиться к таким разговорам всерьез", - цитирует Венгера Daily Mirror.
16.03.2017 17:00
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Последние комментарии:
кроме смены тренера вряд ли что то поможет этой команде
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"Послушайте, мы только что продлили контракт, впереди его ждет невероятное количество лет в "Арсенале".
походу и Венгера тоже, чему все несказанно рады
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да продать всех, толку ноль.
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