Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Ростов"

В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" дома сыграет с "Ростовом" в рамках Лиги Европы — турнира, неожиданно ставшего приоритетным для Жозе Моуриньо.

Занимая шестое место в Премьер-Лиге с ноября, "красные дьяволы" просто не могут тешить себя надеждами о том, что на финише им удастся совершить стремительный прыжок и ворваться в топ-4. Моуриньо такой расклад уже признал, заявив, что победа в Лиге Европы может стать единственным реальным способом для его команды пробиться в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



Однако для попадания в четвертьфинал "Юнайтед" необходимо преодолеть сопротивление "Ростова", который на прошлой неделе дал бой английскому гранду, ответив на гол Генриха Мхитаряна великолепной комбинацией с завершением Александра Бухарова — 1:1.



Вообще говоря, события полутора последних недель не могут не беспокоить Моуриньо. Его команда дома потеряла очки против "Борнмута" в Премьер-Лиге (1:1), сыграла вничью в Ростове-на-Дону и, наконец, в минувший понедельник вылетела из Кубка Англии, уступив "Челси" (1:0). Жозе обязан привести свой коллектив в чувство и добиться нужного результата.



Дома в еврокубках "Юнайтед" еще никогда не проигрывал командам из России — три ничьи и одна победа.



Это будет первый выезд "Ростова" в Англию. Прежде российские команды одержали лишь две победы в 26 последних матчах на английской земле в рамках еврокубков (семь ничьих, 17 поражений).



Со старта сезона 2015/16 российские команды семь раз играли с представителями Премьер-Лиги в еврокубках, не одержав ни одной победы (три ничьи, четыре поражения).



Беспроигрышная домашняя серия "Юнайтед" в еврокубках насчитывает уже 15 матчей (включая квалификацию, 12 побед и три ничьи).



"Ростов" выиграл только три из 14 последних матчей в еврокубках (включая квалификацию, четыре победы и семь ничьих).



"Юнайтед" проходил в следующий раунд европейского соревнования в пяти из семи последних случаев, если завершал вничью первый матч.



В этом розыгрыше Лиги Европы нападающий "Юнайтед" Златан Ибрагимович забил пять голов и отдал две результативных передачи. Четыре из пяти своих голов ветеран оформил на "Олд Траффорд".



На пресс-конференции Моуриньо исключил участие в этом матче травмированных Уэйна Руни и Антони Мартиаля. Также в общей группе накануне отсутствовали Люк Шоу и Бастиан Швайнштайгер. Дисквалификация Андера Эрреры и Ибрагимовича на Лигу Европы не распространяется.



Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Ростов" (Россия). Первый матч — 1:1

Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 23:05 Онлайн-трансляция