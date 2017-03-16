Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Ростов"
В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" дома сыграет с "Ростовом" в рамках Лиги Европы — турнира, неожиданно ставшего приоритетным для Жозе Моуриньо.
Занимая шестое место в Премьер-Лиге с ноября, "красные дьяволы" просто не могут тешить себя надеждами о том, что на финише им удастся совершить стремительный прыжок и ворваться в топ-4. Моуриньо такой расклад уже признал, заявив, что победа в Лиге Европы может стать единственным реальным способом для его команды пробиться в Лигу Чемпионов на будущий сезон.
Однако для попадания в четвертьфинал "Юнайтед" необходимо преодолеть сопротивление "Ростова", который на прошлой неделе дал бой английскому гранду, ответив на гол Генриха Мхитаряна великолепной комбинацией с завершением Александра Бухарова — 1:1.
Вообще говоря, события полутора последних недель не могут не беспокоить Моуриньо. Его команда дома потеряла очки против "Борнмута" в Премьер-Лиге (1:1), сыграла вничью в Ростове-на-Дону и, наконец, в минувший понедельник вылетела из Кубка Англии, уступив "Челси" (1:0). Жозе обязан привести свой коллектив в чувство и добиться нужного результата.
Дома в еврокубках "Юнайтед" еще никогда не проигрывал командам из России — три ничьи и одна победа.
Это будет первый выезд "Ростова" в Англию. Прежде российские команды одержали лишь две победы в 26 последних матчах на английской земле в рамках еврокубков (семь ничьих, 17 поражений).
Со старта сезона 2015/16 российские команды семь раз играли с представителями Премьер-Лиги в еврокубках, не одержав ни одной победы (три ничьи, четыре поражения).
Беспроигрышная домашняя серия "Юнайтед" в еврокубках насчитывает уже 15 матчей (включая квалификацию, 12 побед и три ничьи).
"Ростов" выиграл только три из 14 последних матчей в еврокубках (включая квалификацию, четыре победы и семь ничьих).
"Юнайтед" проходил в следующий раунд европейского соревнования в пяти из семи последних случаев, если завершал вничью первый матч.
В этом розыгрыше Лиги Европы нападающий "Юнайтед" Златан Ибрагимович забил пять голов и отдал две результативных передачи. Четыре из пяти своих голов ветеран оформил на "Олд Траффорд".
На пресс-конференции Моуриньо исключил участие в этом матче травмированных Уэйна Руни и Антони Мартиаля. Также в общей группе накануне отсутствовали Люк Шоу и Бастиан Швайнштайгер. Дисквалификация Андера Эрреры и Ибрагимовича на Лигу Европы не распространяется.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Ростов" (Россия). Первый матч — 1:1
Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 23:05 Онлайн-трансляция
16.03.2017 16:00
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За Ростов с детства.
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Если мовр не выйграет ЛЕ отписка полюбому
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вперёд к победе в ЛЕ, чтобы играть в ЛЧ
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Эта помойка даже не на главной. Михаил унижает обоссанных уже в открытую.
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